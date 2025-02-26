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【士林夜市美食】老張燒餅｜附菜單，用老麵揉成的炭火烤的胡椒餅-近捷運劍潭站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)
【士林夜市美食】老張燒餅｜附菜單，用老麵揉成的炭火烤的胡椒餅-近捷運劍潭站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)
老張燒餅
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燒餅推薦
2025-02-26 14:45:00
文字：Ruby說美食享受旅行
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南港老張燒餅店（士林直營）
phone
02-2883-0410
place
台北市士林區基河路181號
3.32
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美味度
3.50
服務品質
3.00
裝潢氣氛
2.50
CP值
3.33
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