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【士林夜市美食】老張燒餅｜附菜單，用老麵揉成的炭火烤的胡椒餅-近捷運劍潭站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

老張燒餅 捷運劍潭站 士林夜市美食 士林夜市小吃 more
2025-02-26 14:45:00 文字：Ruby說美食享受旅行
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南港老張燒餅店（士林直營）

phone02-2883-0410
place台北市士林區基河路181號
3.32 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.50
服務品質
3.00
裝潢氣氛
2.50
CP值
3.33
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