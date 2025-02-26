台中美食推薦。「OZM啢男咖啡甜點」這間店不僅咖啡超有水準，還有一堆超誘人的甜點，簡直是咖啡控和甜點愛好者的天堂！店內的環境超有質感，簡單又舒適，還有一些小巧思的裝潢讓人一進去就有種放鬆的感覺。各種飲料系列也都做得很到位，無論你是喜歡濃郁還是清爽的口感，都能找到適合的選擇。而且，這裡的甜點真的很強，像是每次去必點的「肉桂捲」和「司康」每一口都讓人驚艷！如果你想來個下午茶，OZM啢男咖啡甜點也是個超棒的選擇，跟朋友一起聊聊天，品嚐一下他們的美味，保證心情大好。

OZM 啢男咖啡甜點

營業時間 12:00-19:00；（週二固定公休，不定期公休臉書粉專公告為主）

電話 0423751008

地址 40357台中市西區三民西路186號

停車資訊 鄰近付費停車🅿️：吉龍停車場、三民興路和民興街交叉口停車場 、路邊停車格

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│實際營業資訊依店家公告為主│

OZM啢男咖啡甜點店舖位於台中三民西路靠近美村路口這裡，鄰近台中美術綠園道，所以可以順便走走逛逛三五好友來這享受美好的下午茶時光或是吃個活力滿滿的早午餐也很棒。

一進到OZM啢男咖啡甜點就被這整櫃滿滿的「司康」吸引目光，有別於我們常吃到的司康，他們家每種不同口味的司康裡頭夾的是奶油乳酪，真的超讚的，如果想當拌手禮也可以預訂禮盒喲~

OZM啢男咖啡甜點每一種甜點真的都好想要來上一份，特別是他們用料都超講究的，像是蛋糕上頭用的可都是「日本中澤奶霜」，就算不認識也沒關係，來吃一次就知道那美味真的會讓人回味的。

【烤乳酪鹹蛋黃司康/蘭姆酒葡萄乾司康】

OZM啢男咖啡甜點店內的甜點都是兩位年輕老闆手作自製，從挑選食材到製作、呈現每個細節都十分講究，上桌前會再烤熱有點酥酥的口感搭配上裡頭濃郁滑順的乳酪醬，真的是完全無法停下來，一口接著一口。

【肉桂捲】

OZM啢男咖啡甜點家的肉桂捲真的不是蓋的，堅持手作桿製到十層的捲，每一層都加入了特製的肉桂醬，特別選了三個不同產區的肉桂混合手炒黑糖，光是想到這就讓我又流口水了，每一口真的都是滿滿幸福感。

【日本愛媛蜜柑戚風蛋糕 】

OZM啢男咖啡甜點的蛋糕也有4吋跟6吋的可以預訂，所以如果是生日、情人節、聖誕節…等想要慶祝也都可以提前預訂喲！重點是搭配高品質的新鮮水果與日本中澤奶霜，真的是甜而不膩恰到好處，肯定會讓你一試成主顧。

OZM啢男咖啡甜點不同的季節也會推出時令限定的甜點，像是草莓季時推出的每種草莓甜點也讓小金超級心動的，除了好吃之外是不是拍起來也是美美噠！

【野人煙燻牛肉佐巴薩米克醋】

除了迷人的甜點之外，OZM啢男咖啡甜點也有提供「每日數量限定」的輕食可以選擇，酥香的可頌搭配新鮮爽脆的時蔬跟香甜的水果，裡頭再夾入香嫩的牛肉與蔬果配料，限量總是殘酷~所以大家要來之前記得也可以事先電話預訂喲

【青森蘋果冰美式/啢男特製珊瑚檸】

OZM啢男咖啡甜點的飲料都超有特色的，不論是各式特調風味的咖啡還是氣泡飲、茶飲、果汁每款都讓人驚豔，這日本青森蘋果汁搭配咖啡小金是第一次喝到，蘋果汁的香甜加上咖啡的酸苦竟可以那麼融合耶~超讚！

另外這特製的飲料是由接骨木搭配上藍柑橘調配而成，接骨木獨特的香氣是大人小朋友都會喜歡的一款飲料。

OZM啢男咖啡甜點入內會經過料理區，在這裡可以看到師傅正賣力的在製作甜點，透過手作能夠掌握每個細節不同的變化進行調整，讓每份送上桌的甜點除了美味還多了溫度，值得每個人細細品味。

「OZM啢男咖啡甜點」的用餐空間真的是既舒適又有質感！一進門，你就會被那種簡約而不簡單的氛圍吸引，木質的桌椅搭配柔和的燈光，讓整個空間看起來很溫暖、放鬆。無論是想找個地方悠閒地喝咖啡，還是來跟朋友聚聚聊天，這裡都超適合！

這裡的座位也很有巧思，既有大桌子適合團體，也有小桌子適合一個人安靜的時光。牆上的裝飾不算太過張揚，但每一件都很有品味，感覺像是走進了某個藝術展覽，讓人不自覺地放慢腳步，細細欣賞。整體空間讓人感覺輕鬆自在，不會覺得擁擠，也不會讓人覺得太過冷冰冰。

如果你剛好是下午茶時段來，這裡的自然光灑進來，整個氛圍超級療癒。窗邊的座位可以邊享受甜點，邊看著外面的街景，真的很享受那種慢活的感覺。總之，不管是和朋友聚會，還是自己來放鬆，這裡的用餐空間都讓人有一種輕鬆愉快的感覺，超推薦！

【司康買回家怎麼吃】

🌟可盒裝 小盒子2-3入，大盒子6-8入。

🌟司康均會附上自製口味奶油乳酪醬（需冷藏）

📢司康常溫保存兩天 冷凍保存7-10天

（食用前請退常溫後回烤180度4-5分鐘）

OZM 啢男咖啡甜點

營業時間 12:00-19:00；（週二固定公休，不定期公休臉書粉專公告為主）

電話 0423751008

地址 40357台中市西區三民西路186號

停車資訊 鄰近付費停車🅿️：吉龍停車場、三民興路和民興街交叉口停車場 、路邊停車格

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