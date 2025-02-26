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《南投休閒中繼站》南投休閒景點新地標/逛街購物觀賞休憩/用餐下午茶/放鬆心靈拍照-in『日月町複合式商場』Iven の窩-分享生命中的美好

2025-02-26 16:51:00 文字：Ivenの窩
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《南投休閒中繼站》南投休閒景點新地標/逛街購物觀賞休憩/用餐

《南投日月町複合式商場》購物、拍照、餐飲、『』Iven の窩

▲2025.02.05一趟南投之旅，先來到了《日月町複合式商場》，這裡是高速公路下來往日月潭方向的休閒中繼站。《日月町複合式商場》南投新地標/購物拍照餐飲/、『』Iven

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▲2024.8月才開幕，南投埔里最新開幕的日月町，白色的建築，位置就在下國道六號埔里愛蘭交流道旁。

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▲白色建築的日月町有左右兩棟。《南投休閒中繼站》南投休閒景點新地標/逛街購物觀賞休憩/用餐

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▲左邊這棟是「日之界」，有特展台味市集可逛。

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台味市集很多家居小物、飾品、紀念品等攤位可購買。《日月町複合式商場》南投新地標/購物拍照餐飲/、『』Iven

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▲日月光特展區，南洋風佈置，到處都有竹編座位可以小歇。《南投休閒中繼站》南投休閒景點新地標/逛街購物觀賞休憩/用餐

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▲每個休息區都有不一樣的可愛動物陪伴的佈置。

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「浮拉格藝術特展」 

「FROG浮拉格」傳聞浮拉格只生活在水質好的地方，由於浮拉格生性待別的Chill，所以有浮拉格的地方，就特別的放鬆慢活。《日月町複合式商場》南投新地標/購物拍照餐飲/、『』Iven

「FROG浮拉格」日月町專屬的吉祥物，以其討人喜愛的外表，及山城漫活的態度聞名。《南投休閒中繼站》南投休閒景點新地標/逛街購物觀賞休憩/用餐

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「HOHEST阿尼斯特是一隻無法說謊的怪獸，雖然心裡想說謊，但身體不允許，每次遇到這樣的狀況，就無法克制的開始膨脹，然後卡在城市某個角落。《日月町複合式商場》南投新地標/購物拍照餐飲/、『』Iven 

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▲隔間乾淨舒適，在地台灣味小吃攤很多。《南投休閒中繼站》南投休閒景點新地標/逛街購物觀賞休憩/用餐

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▲左右二棟展區的中間是「山延廊」，也是「餐車部落區」，整排是南洋風地景佈置，有披薩、冰淇淋等小吃攤。《南投休閒中繼站》南投休閒景點新地標/逛街購物觀賞休憩/用餐

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「餐車部落區」戶外座位很多。

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▲在這裡吃抹茶冰淇淋，聽街頭藝人演唱。《南投休閒中繼站》南投休閒景點新地標/逛街購物觀賞休憩/用餐

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▲日月町本棟，戶外街頭藝人演唱。《南投休閒中繼站》南投休閒景點新地標/逛街購物觀賞休憩/用餐

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▲《日月町複合式商場》右邊是主棟，一樓是日月本家、洪鑼灣、快閃櫃：維格餅家、魚光窯烤、桑心良品、品芯梅酒、Nukah鹿卡。

▲二樓有有東京人氣咖啡店「WIRED CAFE」、朝霧茶莊、有益帖、蒜你厲害。

▲三樓是「TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋-日月町店」，以及「WIRED CAFE」，四樓是「TSUTAYA BOOKSTORE」。

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「TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋-日月町店」

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「洪鑼灣」

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「日月本家」

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「維格餅家」

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▲二樓休閒區，有文青氣息。

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▲伴手禮應有盡有。

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▲販賣的商品，都是很有質感。

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▲一樓戶外的舒適咖啡座，任休閒。《南投休閒中繼站》南投休閒景點新地標/逛街購物觀賞休憩/用餐

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▲『日月町複合式商場』左右有三個停車場，購物可抵停車費，洗手間乾淨高級，有免治馬桶。《日月町複合式商場》南投新地標/購物拍照餐飲/、『』Iven
▲這一天我們在這裡休憩拍照，逛賣場，蝦拼、用餐、下午茶、休憩拍照、捧場街頭藝人為唐寶寶兒的愛心演出，『日月町』給合藝文現代化的複合式商場，是個逛街、觀賞、休息、用餐和放鬆心靈的地方，特地寫來紀錄到此一遊的日子。《南投休閒中繼站》南投休閒景點新地標/逛街購物觀賞休憩/用餐


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『日月町複合式商場』
地       址：南投縣埔里鎮中山路四段235-8號
電       話：04 9200 9296
營業時間：10:00～20:00

官網：《日月町複合式商場》南投新地標/購物拍照餐飲/、『』Ivenhttps://www.hizukitown.com/

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