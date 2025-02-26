▲2025.02.05一趟南投之旅，先來到了《日月町複合式商場》，這裡是高速公路下來往日月潭方向的休閒中繼站。

▲2024.8月才開幕，南投埔里最新開幕的日月町，白色的建築，位置就在下國道六號埔里愛蘭交流道旁。

▲白色建築的日月町有左右兩棟。

▲左邊這棟是「日之界」，有特展及台味市集可逛。

▲台味市集很多家居小物、飾品、紀念品等攤位可購買。

▲日月光特展區，南洋風佈置，到處都有竹編座位可以小歇。

▲每個休息區都有不一樣的可愛動物陪伴的佈置。

▲「浮拉格藝術特展」

▲「FROG浮拉格」傳聞浮拉格只生活在水質好的地方，由於浮拉格生性待別的Chill，所以有浮拉格的地方，就特別的放鬆慢活。

▲「FROG浮拉格」是日月町專屬的吉祥物，以其討人喜愛的外表，及山城漫活的態度聞名。

▲「HOHEST阿尼斯特」是一隻無法說謊的怪獸，雖然心裡想說謊，但身體不允許，每次遇到這樣的狀況，就無法克制的開始膨脹，然後卡在城市某個角落。

▲隔間乾淨舒適，在地台灣味小吃攤很多。

▲左右二棟展區的中間是「山延廊」，也是「餐車部落區」，整排是南洋風地景佈置，有披薩、冰淇淋等小吃攤。

▲「餐車部落區」戶外座位很多。

▲在這裡吃抹茶冰淇淋，聽街頭藝人演唱。

▲日月町本棟，戶外街頭藝人演唱。

▲《日月町複合式商場》右邊是主棟，一樓是日月本家、洪鑼灣、快閃櫃：維格餅家、魚光窯烤、桑心良品、品芯梅酒、Nukah鹿卡。

▲二樓有有東京人氣咖啡店「WIRED CAFE」、朝霧茶莊、有益帖、蒜你厲害。

▲三樓是「TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋-日月町店」，以及「WIRED CAFE」，四樓是「TSUTAYA BOOKSTORE」。

▲「TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋-日月町店」

▲「洪鑼灣」

▲「日月本家」

▲「維格餅家」

▲二樓休閒區，有文青氣息。

▲伴手禮應有盡有。

▲販賣的商品，都是很有質感。

▲一樓戶外的舒適咖啡座，任休閒。

▲『日月町複合式商場』左右有三個停車場，購物可抵停車費，洗手間乾淨高級，有免治馬桶。

▲這一天我們在這裡休憩拍照，逛賣場，蝦拼、用餐、下午茶、休憩拍照、捧場街頭藝人為唐寶寶兒的愛心演出，『日月町』給合藝文現代化的複合式商場，是個逛街、觀賞、休息、用餐和放鬆心靈的地方，特地寫來紀錄到此一遊的日子。



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『日月町複合式商場』

地 址：南投縣埔里鎮中山路四段235-8號

電 話：04 9200 9296

營業時間：10:00～20:00

官網： https://www.hizukitown.com/

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