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YKK這家總部位於東京的製造業巨頭，以全球最大的拉鏈製造商身份聞名，產品遍佈70多國，市場占有率高達45%。從服裝扣件到建築建材，YKK的精準工藝無處不在。而每兩年一次的新舊董事長交替儀式，更是YKK傳統中的一大特色。這項活動不僅象徵權力與責任的傳承，更體現企業對穩定與創新的承諾！這場交替盛事近年屢次選擇台中「一膳 炭造料理」作為指定場地，使其成為台日文化交流的橋樑，同時展現傳統與美食交融的魅力。
今年，YKK的新舊董事長交替儀式於「一膳市政店」舉行。為了這場盛事，一膳更特別準備祝酒環節，讓賓客在品嚐美食時感受到濃濃儀式感。炭造鰻魚木棉燒、舞菇燉豆鮮湯、鮮鬆干貝福葉香包等美食，以精緻擺盤與醇厚滋味登場！一膳主廚更特製特製燒烤拼盤與醬烤白玉糰子焦糖布蕾等，帶來濃濃日式風情。圓形空間設計讓賓客能夠圍坐一堂，隨著祝酒詞響起，氣氛熱鬧歡喜。賓客紛紛表示，這不僅是味蕾的享受，更是心靈的共鳴。一膳以細膩服務與美味料理，完美承載了這場交替儀式的意義，成為當晚溫暖而難忘的記憶。
「一膳 炭造料理」這家被譽為「台中最好吃的鰻魚飯」的餐廳，已在台中陪伴饕客們走過十四載春秋。其不僅精心挑選外銷日本百年老店等級白腹鰻魚，更是台中唯一一間使用遵循古法炭造料理技法的餐廳！選用紅木、相思木、龍眼木等三種以上不同的炭種搭配組合進行食材烹調，以展現食物整體獨特的「炭香、焦香、燻香、醬香」。主廚對火候與溫度的精準拿捏，讓鰻魚入口即化，無刺鬆軟的綿密口感，令人回味無窮。這樣的美味不僅征服在地老饕，更深深擄獲來自日本YKK董事們的青睞！
此外，一膳的空間設計也充滿巧思！一膳市政店以圓形設計為核心，在舉辦活動時能夠促進賓客與主講人及其他參與者之間的互動，讓交流變得輕鬆順暢。且寬敞的空間舒適不吵雜，更是舉辦見面會、簽書會等各類交流活動亦或是進行商務洽談的優選地點！而一膳廣三店店內則設有四個風格鮮明的用餐區域：充滿懷舊氛圍的「昭和區」、以柔和燈光映襯圓桌，營造出溫馨的用餐氛圍的「新日式復古區」、掛滿燈籠，洋溢日式居酒屋熱鬧氛圍的「浮世繪區」及特別適合包廂聚餐或小型會議的「復古電影院區」。不論是市政店還是廣三店，服務團隊皆可依需求靈活調整並提供餐飲建議，讓活動完美呈現，注入獨特靈魂！
一膳市政店Ｘ酉家深夜食堂
地址：台中市西屯區市政路567號1F
電話：04-22583280
一膳廣三SOGO店
地 址：台中市西區台灣大道二段459號13F
電 話：04-23280068
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