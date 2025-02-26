慕 Mu日式料理~午、晚間日式定食料理開賣!
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終於等到〖慕 Mu日式料理〗開中午場啦！
而且現在推出定食料理
確實也更方便了呢(｡･ω･｡)ﾉ♡
以下就是非常豐盛的定食套餐~
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♦︎［辣燉豚肉 定食］
除了胡麻時蔬、熱湯，
居然還有我最愛的炸豆腐(♡ω♡ ) ~♪
加上彈嫩脆滴半筋半肉與淡辣湯香
（還能用鍋巴沾著湯汁）~滿足♡
♦︎［牛肉燒 定食］
牛肉柔軟口感加上融入脂香的醬汁甜鹹、
在拌入滑嫩蛋液的米飯滋味~
一種簡簡單單的幸福享受(灬º‿º灬)♡
♦︎［綜合生魚片 定食 ］
鮭魚、旗魚、青魽魚、干貝、星鰻
一次滿足多種不同的享受(≧▽≦)/
（當然是搭配醋飯）
♦︎［雞松阪 定食］
彈彈脆脆好口感的雞肉加上火烤後的油脂香氣
再沾上椒鹽增添風味~整個下飯呢(♡ω♡ ) ~♪
而且小菜搭配的蔬菜量讓人相當滿意
冰涼爽脆滴胡麻龍鬚、涼拌時蔬等等♡
♦︎［咖哩軟殼蟹 定食］
再單點一份［炸豬排］、［胡麻龍鬚菜］
~冷天真會讓人胃口大開呢( ꈍᴗꈍ)
上桌的豐盛感超實在~
就說這軟殼蟹吧！
咬著酥香軟嫩、蟹味十足，
重點還帶Juicy感~
然後“咖哩醬”香辣濃厚的“獨特香料風”
不僅相當配飯、沾著吃也很能增添蟹香滋味！
而炸豬排則是外殼金酥、
內裡肉感感彈嫩且汁香充沛，
配上冰涼塔塔醬酸酸甜甜滴滋味
~正適合呀(≧▽≦)
龍鬚菜冰涼爽脆加上胡麻酸香濃郁
亦是相當開胃♡
店名：慕Mu 日式料理
地址：台南市中西區西門路二段6號、
西門路及府前路上的小西門圓環上
電話： 06-2230156
營業時間:
週二至週日11:00～14:00（最後收客:13:00）
17:00～23:00（最後收客時間22:00）
月底週日及週一店休
ɪɢ: @_mu202405
ʟɪɴᴇ ɪᴅ: @861ialql