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慕 Mu日式料理~午、晚間日式定食料理開賣!

2025-02-26 22:46:00 文字：沾墨點落
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沾墨點落

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慕 Mu日式料理~午、晚間日式定食料理開賣!

終於等到〖慕 Mu日式料理〗開中午場啦！

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而且現在推出定食料理
確實也更方便了呢(⁠｡⁠･⁠ω⁠･⁠｡⁠)⁠ﾉ⁠♡
以下就是非常豐盛的定食套餐~

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♦︎［辣燉豚肉 定食］

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除了胡麻時蔬、熱湯，
居然還有我最愛的炸豆腐(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪

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加上彈嫩脆滴半筋半肉與淡辣湯香
（還能用鍋巴沾著湯汁）~滿足♡

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♦︎［牛肉燒 定食］

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牛肉柔軟口感加上融入脂香的醬汁甜鹹、
在拌入滑嫩蛋液的米飯滋味~
一種簡簡單單的幸福享受(⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡

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♦︎［綜合生魚片 定食 ］

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鮭魚、旗魚、青魽魚、干貝、星鰻
一次滿足多種不同的享受(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)/
（當然是搭配醋飯）

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♦︎［雞松阪 定食］

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彈彈脆脆好口感的雞肉加上火烤後的油脂香氣
再沾上椒鹽增添風味~整個下飯呢(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪

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而且小菜搭配的蔬菜量讓人相當滿意
冰涼爽脆滴胡麻龍鬚、涼拌時蔬等等♡

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♦︎［咖哩軟殼蟹 定食］
再單點一份［炸豬排］、［胡麻龍鬚菜］
~冷天真會讓人胃口大開呢(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)
上桌的豐盛感超實在~

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就說這軟殼蟹吧！
咬著酥香軟嫩、蟹味十足，
重點還帶Juicy感~

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然後“咖哩醬”香辣濃厚的“獨特香料風”

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不僅相當配飯、沾著吃也很能增添蟹香滋味！

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而炸豬排則是外殼金酥、
內裡肉感感彈嫩且汁香充沛，
配上冰涼塔塔醬酸酸甜甜滴滋味
~正適合呀(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

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龍鬚菜冰涼爽脆加上胡麻酸香濃郁
亦是相當開胃♡⁠

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店名：慕Mu 日式料理

地址：台南市中西區西門路二段6號、
西門路及府前路上的小西門圓環上

電話： 06-2230156

營業時間:
週二至週日11:00～14:00（最後收客:13:00）
17:00～23:00（最後收客時間22:00）
月底週日及週一店休

ɪɢ: @_mu202405

ʟɪɴᴇ ɪᴅ: @861ialql

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慕Mu 日式料理

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place台南市中西區西門路二段6號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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