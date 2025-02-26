



慕 Mu日式料理~午、晚間日式定食料理開賣!

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終於等到〖慕 Mu日式料理〗開中午場啦！





而且現在推出定食料理

確實也更方便了呢(⁠｡⁠･⁠ω⁠･⁠｡⁠)⁠ﾉ⁠♡

以下就是非常豐盛的定食套餐~





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♦︎［辣燉豚肉 定食］





除了胡麻時蔬、熱湯，

居然還有我最愛的炸豆腐(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪

加上彈嫩脆滴半筋半肉與淡辣湯香

（還能用鍋巴沾著湯汁）~滿足♡

♦︎［牛肉燒 定食］





牛肉柔軟口感加上融入脂香的醬汁甜鹹、

在拌入滑嫩蛋液的米飯滋味~

一種簡簡單單的幸福享受(⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡





♦︎［綜合生魚片 定食 ］





鮭魚、旗魚、青魽魚、干貝、星鰻

一次滿足多種不同的享受(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)/

（當然是搭配醋飯）





♦︎［雞松阪 定食］





彈彈脆脆好口感的雞肉加上火烤後的油脂香氣

再沾上椒鹽增添風味~整個下飯呢(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪

而且小菜搭配的蔬菜量讓人相當滿意

冰涼爽脆滴胡麻龍鬚、涼拌時蔬等等♡





♦︎［咖哩軟殼蟹 定食］

再單點一份［炸豬排］、［胡麻龍鬚菜］

~冷天真會讓人胃口大開呢(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

上桌的豐盛感超實在~

就說這軟殼蟹吧！

咬著酥香軟嫩、蟹味十足，

重點還帶Juicy感~





然後“咖哩醬”香辣濃厚的“獨特香料風”





不僅相當配飯、沾著吃也很能增添蟹香滋味！

而炸豬排則是外殼金酥、

內裡肉感感彈嫩且汁香充沛，

配上冰涼塔塔醬酸酸甜甜滴滋味

~正適合呀(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)





龍鬚菜冰涼爽脆加上胡麻酸香濃郁

亦是相當開胃♡⁠





店名：慕Mu 日式料理

地址：台南市中西區西門路二段6號、

西門路及府前路上的小西門圓環上

電話： 06-2230156

營業時間:

週二至週日11:00～14:00（最後收客:13:00）

17:00～23:00（最後收客時間22:00）

月底週日及週一店休

ɪɢ: @_mu202405

ʟɪɴᴇ ɪᴅ: @861ialql