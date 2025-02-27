2025最新花況！不用飛日本，苗栗獅潭賞櫻秘境 協雲宮 ，雲霧桃色山谷超浪漫。

協雲宮 五千棵櫻花盛開，滿山桃紅，走進專屬步道，被櫻花雨輕輕包圍，怎麼拍都像電影場景。山間雲霧時隱時現，更添一絲仙氣，這裡有大型停車場，免費方便，唯一要注意的是山路坡陡彎多，二月花況最美時刻，錯過又要等一年，趁著春光燦爛，來場說走就走的追櫻小旅行

最新花況：2025/2/09

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協雲宮 苗栗獅潭賞櫻秘境

協雲宮位於海拔約700公尺的山中，依循導航就能輕鬆抵達，四季氣候宜人，山林靜謐幽美，是賞花迷心目中的私房秘境

協雲宮周邊種植約五千棵櫻花，每年二月櫻花盛開時，山林間披上一層夢幻浪漫，從停車場望去，整座宮廟像是沈浸在一片桃色雲海中，壯觀得令人屏息。

協雲宮精心打造了一條專屬賞櫻步道，走進其中，沈浸在被粉色花海擁抱的浪漫小徑，不管是近距離欣賞櫻花細膩花瓣紋理，還是遠望整片山頭染上一片粉紅浪潮，都很賞心悅目

走在每處都顯浪漫，還有粉色的櫻花更添春意，建議來協雲宮可留一至二小時，漫步於櫻花步道，想把握賞花的朋友要把握一下，每年的二月就是櫻花綻放時！

推薦一日遊行程，從銅鑼炮仗花步道為首站，品嘗苗栗公館的美食，然後再前往協雲宮，最後在桐遊柿界欣賞日落和夜景。這樣搭配充實又愉快！

協雲宮

地址： 苗栗縣獅潭鄉新豐村八角坑34號

導航點我

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