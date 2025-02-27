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2025士林官邸鬱金香展：清麗嫻雅vs熱情如火，繽紛花海【愛的遇藝】

2025-02-27 09:14:00 文字：雲大少爺
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雲大少爺

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2025士林官邸鬱金香展

百里春光醉士林，萬花爭艷競芳心。

官邸春開萬卉妍，遊人踏遍錦繡田。

2025【士林官邸鬱金香展】，展期213223主題為「愛的遇藝」，展出超過13萬株來自荷蘭與日本的鬱金香，呈現豐富多樣的風情。從柔和的粉色到熱情的紅色，每一種鬱金香都傳遞出獨特的情感意象。期盼民眾能在浪漫的鬱金香花海中相遇、感受愛的存在，共同追尋幸福的腳步

2025士林官邸鬱金香展

花海年年映綠池，東風拂面似相知。
遊人來往春光裡，不覺流年又一時。

2025士林官邸鬱金香展

十里繁花開絢爛，東風吹遍滿庭芳。
朱門玉輦紛來賞，人在花間醉未央。

2025士林官邸鬱金香展

2025士林官邸鬱金香展

春風拂面染朱黃，碧葉亭亭倚日光。
誰把芳心輕點綴，東風一夜滿園香。

2025士林官邸鬱金香展

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2025士林官邸鬱金香展

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2025士林官邸鬱金香展

亭亭玉立映朝霞，瓣薄如綢展落花。

翠葉環拋添俏色，絲絲柔艷勝雲紗。

2025士林官邸鬱金香展

2025士林官邸鬱金香展

2025士林官邸鬱金香展

幽香滿盞釀春醪，紫袖輕搖夜色濃。
若問仙家何處覓，花杯斟滿月明中。

2025士林官邸鬱金香展

2025士林官邸鬱金香展

萬朵錦霞迎曉日，千枝玉盞映春暉。
東風不語輕拂面，卻見遊人笑語飛。

2025士林官邸鬱金香展

2025士林官邸鬱金香展

2025士林官邸鬱金香展

芳華獨立笑春濃，彩袖輕揚舞曉風。
群芳雖競皆傲世，心隨日影自從容。

2025士林官邸鬱金香展

2025士林官邸鬱金香展

2025士林官邸鬱金香展

錦繡芳蹤遍野開，千重豔色照塵埃。
但憑一抹春光在，不與群芳共剪裁。

2025士林官邸鬱金香展

2025士林官邸鬱金香展

2025士林官邸鬱金香展

芳姿錯認牡丹開，疊影層層映綠苔。
何須洛陽春色貴，偏教風月自徘徊。

2025士林官邸鬱金香展 

2025士林官邸鬱金香展

2025士林官邸鬱金香展

芳華灼灼映春陽，玉盞輕搖露未央。
不與群芳爭艷色，偏憑風骨自生香。

2025士林官邸鬱金香展

2025士林官邸鬱金香展

驕陽作伴舞輕狂，烈焰翻飛滿地香。
莫問何人燃此色，燎原一夢付春光。

2025士林官邸鬱金香展

2025士林官邸鬱金香展

2025士林官邸鬱金香展

盈盈曲線抱琉璃，半卷輕羅不染泥。
若把柔絲添幾縷，疑為仙袖拂春溪。

2025士林官邸鬱金香展

2025士林官邸鬱金香展

2025士林官邸鬱金香展

2025士林官邸鬱金香展

含羞低首映晴暉，玉靨輕分錦繡帷。
似桃梅枝上露，偏將絲滑寄芳菲。

2025士林官邸鬱金香展

2025士林官邸鬱金香展

錦繡霞裙曳露光，層層疊浪繞春香。
豈止國色唯丹萼，此處清柔勝畫堂。

2025士林官邸鬱金香展

金光輕灑染霞痕，紫釀盈杯映日昏。
幽蘭深處含香露，晴曦初照更生春。

2025士林官邸鬱金香展

火染芳魂映碧天，狂風難滅赤心燃。
更知春色非柔靜，亦有紅霞照世間。

2025士林官邸鬱金香展

2025士林官邸鬱金香展

2025士林官邸鬱金香展

繁華已逝不復見，鬱金香隨夢影牽。
士林春色如君笑，明年再展醉花仙。

  

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