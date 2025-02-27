百里春光醉士林，萬花爭艷競芳心。

官邸春開萬卉妍，遊人踏遍錦繡田。

2025【士林官邸鬱金香展】，展期2月13日至2月23日，主題為「愛的遇藝」，展出超過13萬株來自荷蘭與日本的鬱金香，呈現豐富多樣的風情。從柔和的粉色到熱情的紅色，每一種鬱金香都傳遞出獨特的情感意象。期盼民眾能在浪漫的鬱金香花海中相遇、感受愛的存在，共同追尋幸福的腳步。

花海年年映綠池，東風拂面似相知。

遊人來往春光裡，不覺流年又一時。

十里繁花開絢爛，東風吹遍滿庭芳。

朱門玉輦紛來賞，人在花間醉未央。

春風拂面染朱黃，碧葉亭亭倚日光。

誰把芳心輕點綴，東風一夜滿園香。

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亭亭玉立映朝霞，瓣薄如綢展落花。

翠葉環拋添俏色，絲絲柔艷勝雲紗。

幽香滿盞釀春醪，紫袖輕搖夜色濃。

若問仙家何處覓，花杯斟滿月明中。

萬朵錦霞迎曉日，千枝玉盞映春暉。

東風不語輕拂面，卻見遊人笑語飛。

芳華獨立笑春濃，彩袖輕揚舞曉風。

群芳雖競皆傲世，心隨日影自從容。

錦繡芳蹤遍野開，千重豔色照塵埃。

但憑一抹春光在，不與群芳共剪裁。

芳姿錯認牡丹開，疊影層層映綠苔。

何須洛陽春色貴，偏教風月自徘徊。

芳華灼灼映春陽，玉盞輕搖露未央。

不與群芳爭艷色，偏憑風骨自生香。

驕陽作伴舞輕狂，烈焰翻飛滿地香。

莫問何人燃此色，燎原一夢付春光。

盈盈曲線抱琉璃，半卷輕羅不染泥。

若把柔絲添幾縷，疑為仙袖拂春溪。

含羞低首映晴暉，玉靨輕分錦繡帷。

非似桃梅枝上露，偏將絲滑寄芳菲。

錦繡霞裙曳露光，層層疊浪繞春香。

豈止國色唯丹萼，此處清柔勝畫堂。

金光輕灑染霞痕，紫釀盈杯映日昏。

幽蘭深處含香露，晴曦初照更生春。

火染芳魂映碧天，狂風難滅赤心燃。

更知春色非柔靜，亦有紅霞照世間。

繁華已逝不復見，鬱金香隨夢影牽。

士林春色如君笑，明年再展醉花仙。