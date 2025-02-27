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2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園區，來看鳥兒趣，巧遇孔雀開屏｜台雞店甕仔雞、竹山紫南宮總店｜2025杉林溪森林生態渡假園區，椿寒櫻2/23即時現況🌸。

2025-02-27 07:57:00 文字：揚子陵
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揚子陵

揚子陵

這段時間，台灣各地的櫻花正盛開，景色美不勝收。

 

繼2024年在福壽山千櫻園的賞花之後，2025年我們前往杉林溪森林生態渡假園區，欣賞那裡盛開的椿寒櫻

這片迷人的櫻花海，將為我們帶來一場與眾不同的賞花之旅，彷彿置身於大自然的懷抱，與櫻花共舞，感受春天的氣息。

2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

 

2025/02/23(日)行程：

南投竹山紫南宮➮➮台雞店甕仔雞｜竹山紫南宮總店➮➮南投鳳凰谷鳥園生態園區➮➮杉林溪森林生態渡假園區(住宿)

2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

 

我們的第1站來到了竹山紫南宮，這裡是全台最富有的土地公廟之一。

 

正值假日，香客絡繹不絕，廟前的熱鬧景象幾乎讓人難以通行，足見竹山紫南宮的香火鼎盛！

每位前來的信徒，無論是祈求平安還是還願，都帶著虔誠的心情，讓這座廟宇散發著濃厚的信仰氛圍，也讓我深刻感受到當地人對土地公的尊崇與敬仰。

2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

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這裡的土地公最為人知的便是借發財金

 

不過並不是隨便就能借到發財金，信徒必須先向土地公擲茭經過祂的同意才能順利通過到櫃檯借取發財金

這樣的儀式不僅展現了土地公神聖的權威，也為廟宇增添了神秘色彩。

雖然竹山紫南宮的規模不算太大，但它在台灣信仰文化中的傳奇地位依然深遠。

如果有興趣的朋友，也可以來試試擲茭，當然有借有還，這是做人基本的道理。

2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

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竹山紫南宮附近的街道上，這裡有販售傳統餅乾的各家小攤，手工餅乾香氣四溢，讓人忍不住買回家當零食。

2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

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其中有家包子店，五顆只要100元，每顆包子大且肉餡豐富，吃上一口真是滿足又美味。

結束參拜後，我們將繼續前往竹山鎮的集山路，這裡整條街道上聚集了許多著名的甕窯雞店，每一家都有獨特的做法和風味。

2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

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我們選擇了位於集山路2段的台雞店甕仔雞｜竹山紫南宮總店用餐。

 

點選他們家的招牌菜甕仔雞，還搭配了炒桂竹筍、酸筍炒空心菜，以及司目魚肚湯。

此外加點肉燥飯和雞油拌飯，整頓餐點超級豐盛，吃得非常過癮。

2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

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甕仔雞一上桌，皮酥脆肉質鮮嫩，口感十足，讓人一口接一口，停不下來。

這道招牌菜無論是香氣還是味道，都讓人回味無窮，真是好吃極了！

2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

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在停車場附近九重葛盛開得格外美麗，紅色、粉紅色的在陽光下綻放，色彩鮮豔，彷彿為周圍的環境增添了一抹浪漫的氛圍。

2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

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吃飽後，我們前往了鳳凰谷鳥園生態園區

 

上一次來訪是在2012年，這次再度踏入，依然能感受到它獨特的魅力。

附近的鳳凰自然教育園區（有料入園）也正值櫻花盛開的季節，花海迷人。

不過由於時間有限，今天我們只在鳳凰谷鳥園生態園區走走，享受這裡的自然景觀和寧靜氛圍。

2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

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鳳凰谷鳥園生態園區的名字，真是與它的特色十分貼切。

 

這裡專注於鳥類及生態保育，無論是自然景觀還是鳥類的多樣性，都讓人陶醉其中。

停好車後，我們前往園區的C區散步，剛好遇見孔雀開屏，姿態優美羽毛繽紛，彷彿為我們的行程增添了一抹驚喜與色彩。

2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

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2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

 

由於整個園區位於山坡地，行走時需要稍微注意膝蓋和腳步，尤其在下坡路段要特別小心。

 

我們繼續前行來到了A區，這裡鳥類種類繁多，時不時能聽見各種鳥鳴聲，彷彿在向我們打招呼。

園區內綠意盎然樹木繁茂，今天雖然有些寒冷，但邊走邊動，反而讓人感覺溫暖不少。

最讓人驚喜的是，園區內的八重櫻正值盛開時節，深紅的櫻花與周圍的綠意交織成美麗的畫面，像是在預告春天季節即將來臨。

2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

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園區內還有一些區域讓遊客與鳥兒近距離互動，這是一個很棒的體驗。

 

各區的告示牌也非常詳細，清楚介紹了各種鳥類的習性與相關知識，讓人在遊覽的同時，更了解這些鳥類的生活。

此外園區還提供專人導覽服務，對於有興趣深入了解的朋友，建議可以上網查詢導覽時間。

後續走到A區最下層，如果不想再徒步返回，園區也提供電動接駁車服務（有料），可搭乘輕鬆回到入口處，真是貼心的服務！

2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

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今天最後1站來到了杉林溪森林生態渡假園區

 

這裡融合了自然景觀與生態保育，是理想的渡假勝地。

無論是山林、溪流還是清新的空氣，都讓人彷彿置身於大自然的懷抱。

今晚我們將在這裡住上一晚，享受這片寧靜與美麗的環境。

 

近期園區的椿寒櫻應該正處於盛開的時期，受於寒流的影響，目前的花況大約只有4成，還未達到最盛大的花期。（預估2/28~3/2會達到最大值！）

儘管如此，這裡的景色依舊迷人，隨著冷冽的空氣和淡淡的花香，園區依然擁有獨特的魅力。

2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

 

▲下鋪▼上鋪

2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

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因緣巧合之下，原本這裡的房間已經客滿，但當我上網查詢時，竟然發現還有空房，趕緊搶下來！

 

今天入住的是自然中心的4人房，床鋪是上下舖，整體房間乾淨整潔。

晚上房間有中央空調，可以調控溫度，讓寒冷的夜晚保持溫暖，走出房間後，走廊便有飲水機，十分方便。

剛好我們住在4樓，可以俯瞰整個溪流的美景，趁著時間還早，我們決定先去走走，享受這片寧靜的自然景色。

2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

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2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

 

▼椿寒櫻

2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

 

▼松紅梅

2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

 

由於是假日入住，大部分遊客已經離開，整個園區顯得格外寧靜。

沒有了人潮的喧囂，反而讓這片大自然的美景更加顯得寧靜和平和。

2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

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杉林溪的獨特魅力之一便是其豐富的生態資源，園區內擁有各式各樣的動植物。

 

我們來到銀杏湖散步，雖然已過了銀杏和水杉的最佳觀賞時期，眼前光禿的樹枝卻呈現出一股滄桑的感覺。

即使是這樣的景象，依然充滿了獨特的魅力，彷彿在述說著大自然的故事。

 

延伸閱讀：

2021杉林溪森林生態渡假園區｜愛上杉林溪｜黃金水杉森林｜銀杏湖～

 

18th 愛在一起玩，2020夏之旅第2天（上）｜杉林溪森林生態渡假園區｜2020杉林溪繡球花季～

2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

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路線：八八吊橋➮➮靈龜台、石龜飲露➮➮淨水生態教育場➮➮杉林溪福德正神➮➮杉林溪主題會館｜旅客服務中心。

 

繞著銀杏湖走一圈，感覺相當不錯，在漫步的過程中，呼吸著大自然的清新空氣，身心都得到了放鬆。

這樣親近大自然的感覺讓人感到平靜，整個心靈也得以放空，遠離了都市的喧囂。

每一步都彷彿與自然融為一體，讓人更加珍惜這份難得的寧靜與自在。

2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

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▼梅花

2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

 

隨著夜幕降臨，氣溫逐漸變冷，我們回到自然中心準備休息。

 

晚上洗澡時，這裡的水流量非常大，沖洗起來既舒服又放鬆。

房間的窗戶漸漸凝結出一層層水珠，我打開窗戶，冷風吹進來，真的是好冷～

 

晚安，杉林溪，期待明天再見！

2025竹山紫南宮，來擲茭借發財金｜2025鳳凰谷鳥園生態園

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這裡的櫻花因為位處山谷，太陽的照射時間大多是在8點過後。

當陽光緩緩灑下，櫻花在晨曦中綻放，呈現出最柔和又浪漫的景象，以上時間僅供參考

 

------------- 我是分隔線 --------------

 

📸竹山紫南宮

📌地址：  557南投縣竹山鎮大公街40號

落成： 1745 年

開放時間：每天  07:00–21:00

🚗停車無料｜廁所🚾🚻

 

🍜台雞店甕仔雞｜竹山紫南宮總店

📌地址：  557南投縣竹山鎮集山路二段160號

營業時間：每天  11:00–22:00

🚗停車無料｜廁所🚾🚻

服務項目：供應素食餐點｜有兒童高腳椅

 

📸國立自然科學博物館鳳凰谷鳥園生態園區

📌地址：  558南投縣鹿谷鄉仁義路1-9號

開放時間：

星期一  休息

星期二～日  09:00–17:00

🎫入園有料｜🚗停車有料｜🛺電動接駁車有料｜廁所🚾🚻

📢相關活動訊息、規定辦法，依照主辦單位公告內容為準！

 

📸杉林溪森林生態渡假園區

📌地址：  557南投縣竹山鎮溪山路6號

開放時間：每天  07:00–21:00

🎫入園有料｜🚗停車有料｜廁所🚾🚻

2024年起，遊園接駁車（🛺電動接駁車）無料搭乘。

因應環保署規定於2024年1月1日起，一次性備品將不再提供。

住宿含早餐、免門票、停車費。

📢相關活動訊息、規定辦法，依照主辦單位公告內容為準！

 

杉林溪森林生態渡假園區一年四季都有其特色：

郁金香賞花期：1-2月

櫻花賞花期：2-3月

台灣杜鵑賞花期：4月中-5月

牡丹花賞花期：3-4月

紫藤賞花期：3-4月

洋繡球賞花期：5-7月

蝴蝶戲珠花賞花期：5-6月

賞鳥觀賞期：9-11月

銀杏觀賞期：10-11月

賞螢觀賞期：2.7.11月

楓紅觀賞期：10-12月

水杉觀賞期：11-12月

葉牡丹觀賞期：12-2月

📢相關活動訊息、規定辦法，依照主辦單位公告內容為準！

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