台中美食推薦。築崎燒串食べ放題是一個超級適合聚餐的地方，提供無限量烤串/燒肉吃到飽，讓你一次吃個夠！他們的烤串種類多到讓你眼花撩亂，從雞肉、豬肉、牛肉到蔬菜還有特色串燒新吃法都有，最棒的是你可以隨便點吃到飽，真的不用擔心吃不夠。築崎燒串食べ放題從中午一路開到凌晨兩點不管是吃午餐、晚餐還是宵夜都沒問題。

築崎燒串食べ放題

營業時間 11:00-02:00

電話 0424351329

地址 406台中市北屯區順興街329-3號

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│實際營業資訊依店家公告為主│

築崎燒串食べ放題位於台中捷運松竹站與台鐵松竹站附近，從捷運站步行過來大約七、八分鐘就可以抵達，交通位置非常方便，鄰近台中大坑風景區，吃飽還可以順便去爬山踏青運動一下。

築崎燒串食べ放題菜單（實際營業資訊依店家公告為主）

築崎燒串食べ放題的串燒種類高達三十多種，不管三七二十一每種都先來一串就對了，而且還有很多超有特色的串燒，像是蜜桃牛肉卷、剝皮辣椒牛、番茄牛肉卷、龍蝦起司豬、蘋果豬肉卷…等，真的每種都又有創意又好吃。

這些烤串隨便一串到居酒屋去都要八十、一百的價格，來 築崎燒串食べ放題吃愛幾串就點幾串無限供應吃到飽就是爽啦~像這樣烤個一盤真的就回本了，CP值真的太高了。

烤串就是要烤到這樣外表恰恰帶點焦才美味，不管是包著季節時蔬還是新鮮水果、特色配菜的烤串，每種吃起來都超級美味，都看到這兒了還不快點訂位先~這樣高CP的店，很快就會爆量的，先吃先贏啦！

築崎燒串食べ放題還推出這現在爆紅款的「小豬燒」，當然也是無限量吃到飽的，小豬燒的種類也是超級多超有特色，像是小豬胡椒鳳螺、小豬胡椒蝦、小豬燒酒蝦、絲瓜蛤蜊…或是搭配不同的蔬菜跟湯底組合的小豬蔬菜燒每一種都超讚超推的。

大家可以趁一開始先掃一輪熟食區的美食～哈哈！這時候就可以先把小豬燒放上去煮，等到開始冒煙的時候就是可以開豬吃美食啦～店家也會提供專用的小豬燒夾子，小心容器很燙大家不要直接用手拿喲～

看這小豬燒的容器除了可愛之外，還能夠讓食材鮮美的風味完全保留，而且慢慢品嚐慢慢吃也不用擔心一下子就涼掉，還能有保溫的功能，是不是真的也想買幾隻小豬回家玩玩呀！

自助吧區這裡也有提供了「蔥鹽醬」、「黃金泡菜」跟幾款不同的醬料還有調味粉可以自由取用搭配，這蔥鹽醬跟黃金泡菜真的超級配燒肉跟烤串的，小金跟友人都是大把大把的加～有夠過癮。

築崎燒串食べ放題的自助吧區域真的太驚人了，關東煮、各式炸物、湯品、點心、飯食、熱炒…等，數十種不同的料理在這輪番上陣，吼～光是這一區就可以來吃個好幾輪了。

這關東煮有「昆布」跟「麻辣」兩種風味，裡頭的火鍋料至少有六、七種以上，玉米、蘿蔔、米血、貢丸…等等，一入座我就衝來這裡用一碗熱呼呼的關東煮暖暖胃啦！

看過來看過來～這料滿到不可思議的咖哩跟醬燒牛肉，小金看每個人都是大碗大碗的裝，每個人都嘛是料裝的比飯還多，哈哈哈！但築崎燒串食べ放題就是這麼豪氣的不怕大家吃，用力給他吃就對啦！

築崎燒串食べ放題熱食區這裡的東西真的有夠豐富的，光是炸物就有十幾二十種輪流上陣，所以不定時記得來走動走動，每次過來都可以發現不同的美食出現，又是新的一輪開戰啦～

有沒有看到～熱食區真的也是真材食料來著，這湯裡頭的肉片有沒有給他超大塊超厚實，再來這麻油鮮蚵～是不是真的太過份了，這樣一家店直接打死居酒屋、燒肉跟快炒店了啦～

自助吧這裡的炸物、熱食一共會有十幾二十種輪番上陣，真的每一種都超級誘人的，每次只要走過來這一區都不會空手而回，服務人員也會不斷的補上新的餐點，記得多來繞繞就對了啦~哈哈！

吃這麼多好料怎麼可能不來杯冰涼的飲料，築崎燒串食べ放題提供了十多種風味的冷熱飲可以讓大家搭配美食，竟然還有QOO的冰沙可以喝耶！

在飲料機這一區還有一個人氣的美食，從進門到結束這一台機器都是人氣排隊的喲~那就是可以自製雪花冰啦！一旁還搭配了多款不同的配料可以自己組合想要的口味。

來 築崎燒串食べ放題大家一定不要忘記點棉花糖、日式麻糬、日式糰子、一口酥…等等的甜點，烤甜點前記得請服務人員換上新的烤網，這樣才能烤的好喲~

築崎燒串食べ放題還特別採用了「軌道送餐」，這真的太開心了，只要掃QR Code點完餐輕輕鬆鬆在位置上等待美食自己送上門來，就是一個輕鬆吃好吃滿的概念。

「烤沙朗牛排」真的超級好吃！這牛排肉質嫩又多汁，每一口都能感受到肉的鮮嫩和濃郁的風味。把牛排烤得外焦內嫩，幸福感滿滿！而且牛排的厚度剛剛好，不會太厚也不會太薄，吃起來口感超級棒。

築崎燒串食べ放題也貼心的為大家準備剪刀，烤好的牛排用剪刀輕鬆剪成好入口的大小，小金一樣是沒有沾任何的調料就開嗑啦！

築崎燒串食べ放題除了數十種的烤串之外，還有數十種的燒肉、甜品、野菜、海鮮可以選擇，這不餓個三天三夜再來吃怎麼可以～哈哈哈！怎麼這年頭還有這樣佛心的老闆，不推薦給大家真的太說不過去了。

【開幕好康活動】

1.築崎燒串開幕期間來店用餐送新春紅包$1200,

結帳加入line@好友下次才抵用200元

2.3/1~3/5消費現場,和服.扇子,雨傘,拍照打卡即享和牛吃到飽,

3/6-3/9消費,和服.扇子,雨傘,拍照打卡即送鮮蚵吃到飽

吼～開幕有這樣的好康當然要先衝一波啦！看這又油又香的和牛無限供應吃到飽真的太開心了吧！烤完不用沾任何的醬料直接吃最美味了。

另外這又鮮又大顆的「鮮蚵」開幕活動也是直接讓大家吃到爽為止，當然也是要一大盤一大盤的給他點起來，這一盤去夜市吃也是要好幾百塊來著！來這裡吃一盤賺一盤啦！



「築崎燒串食べ放題」的用餐空間真的很舒服，進去就會覺得超放鬆。店內裝潢簡單又有點日式風情，木頭色調讓整個環境看起來很溫暖，讓人感覺很有親切感。

座位方面也很寬敞，無論是和朋友一起大吃大喝，還是家庭聚會，都很適合。而且他們的桌椅設計也很合適，讓你可以悠閒地坐著吃，不會覺得擁擠或不舒服。總之，就是一個可以好好享受燒串的地方，氣氛輕鬆又自在！

【開幕好康活動】

3/1（六）→3/9（日）

來店消費，追蹤「築崎燒串放題」粉專，並穿著現場道具拍照打卡：

♡ 3/1→3/5 來店消費人氣或極盛方案，免費招待 和牛吃到飽

♡ 3/6→3/9 來店消費人氣或極盛方案，免費招待 鮮蚵吃到飽

加碼再送！每人新春紅包1200元現金券

結帳加入line@好友立即送，限下次消費使用，每次消費折抵200元

【集團旗下品牌-築崎鍋物女神節活動】

凡來店消費，即可參加幸運轉盤

1.最大獎A5和牛5盎司

2.凡點套餐，升級熱炒三饗只要+49元

3.任選肉品單品半價

4.任選海鮮拚盤半價

加碼再送！每人新春紅包500元現金券，每次消費折抵50元

憑築崎相撲鍋物三月份發票，至築崎燒串放題享9折優惠

築崎燒串食べ放題

營業時間 11:00-02:00

電話 0424351329

地址 406台中市北屯區順興街329-3號

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│實際營業資訊依店家公告為主│

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