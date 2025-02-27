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點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築崎燒串食べ放題烤串×燒肉

築崎燒串食べ放題 台中美食 北屯美食 松竹站美食 more
2025-02-27 09:58:00 文字：狐狸金的日常
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狐狸金的日常

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點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

台中美食推薦築崎燒串食べ放題是一個超級適合聚餐的地方，提供無限量烤串/燒肉吃到飽，讓你一次吃個夠！他們的烤串種類多到讓你眼花撩亂，從雞肉、豬肉、牛肉到蔬菜還有特色串燒新吃法都有，最棒的是你可以隨便點吃到飽，真的不用擔心吃不夠。築崎燒串食べ放題從中午一路開到凌晨兩點不管是吃午餐、晚餐還是宵夜都沒問題。

築崎燒串食べ放題

營業時間 11:00-02:00

電話 0424351329

地址 406台中市北屯區順興街329-3號

嗑肉石鍋｜打拋豬、滷肉飯、數十種食材吃到飽 苗栗頭份店霸氣登臉書專頁點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

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築崎燒串食べ放題位於台中捷運松竹站台鐵松竹站附近，從捷運站步行過來大約七、八分鐘就可以抵達，交通位置非常方便，鄰近台中大坑風景區，吃飽還可以順便去爬山踏青運動一下。

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築崎燒串食べ放題菜單（實際營業資訊依店家公告為主）

點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

築崎燒串食べ放題的串燒種類高達三十多種，不管三七二十一每種都先來一串就對了，而且還有很多超有特色的串燒，像是蜜桃牛肉卷剝皮辣椒牛番茄牛肉卷龍蝦起司豬蘋果豬肉卷…等，真的每種都又有創意又好吃。

點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

這些烤串隨便一串到居酒屋去都要八十、一百的價格，來築崎燒串食べ放題吃愛幾串就點幾串無限供應吃到飽就是爽啦~像這樣烤個一盤真的就回本了，CP值真的太高了。

點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

烤串就是要烤到這樣外表恰恰帶點焦才美味，不管是包著季節時蔬還是新鮮水果、特色配菜的烤串，每種吃起來都超級美味，都看到這兒了還不快點訂位先~這樣高CP的店，很快就會爆量的，先吃先贏啦！

點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

築崎燒串食べ放題還推出這現在爆紅款的「小豬燒」，當然也是無限量吃到飽的，小豬燒的種類也是超級多超有特色，像是小豬胡椒鳳螺小豬胡椒蝦小豬燒酒蝦絲瓜蛤蜊…或是搭配不同的蔬菜跟湯底組合的小豬蔬菜燒每一種都超讚超推的。

點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

大家可以趁一開始先掃一輪熟食區的美食～哈哈！這時候就可以先把小豬燒放上去煮，等到開始冒煙的時候就是可以開豬吃美食啦～店家也會提供專用的小豬燒夾子，小心容器很燙大家不要直接用手拿喲～　

點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

看這小豬燒的容器除了可愛之外，還能夠讓食材鮮美的風味完全保留，而且慢慢品嚐慢慢吃也不用擔心一下子就涼掉，還能有保溫的功能，是不是真的也想買幾隻小豬回家玩玩呀！

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點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

自助吧區這裡也有提供了「蔥鹽醬」「黃金泡菜」跟幾款不同的醬料還有調味粉可以自由取用搭配，這蔥鹽醬跟黃金泡菜真的超級配燒肉跟烤串的，小金跟友人都是大把大把的加～有夠過癮。

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築崎燒串食べ放題的自助吧區域真的太驚人了，關東煮各式炸物湯品點心飯食熱炒…等，數十種不同的料理在這輪番上陣，吼～光是這一區就可以來吃個好幾輪了。

點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

這關東煮有「昆布」「麻辣」兩種風味，裡頭的火鍋料至少有六、七種以上，玉米、蘿蔔、米血、貢丸…等等，一入座我就衝來這裡用一碗熱呼呼的關東煮暖暖胃啦！

點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

看過來看過來～這料滿到不可思議的咖哩跟醬燒牛肉，小金看每個人都是大碗大碗的裝，每個人都嘛是料裝的比飯還多，哈哈哈！但築崎燒串食べ放題就是這麼豪氣的不怕大家吃，用力給他吃就對啦！

點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

築崎燒串食べ放題熱食區這裡的東西真的有夠豐富的，光是炸物就有十幾二十種輪流上陣，所以不定時記得來走動走動，每次過來都可以發現不同的美食出現，又是新的一輪開戰啦～　

點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

有沒有看到～熱食區真的也是真材食料來著，這湯裡頭的肉片有沒有給他超大塊超厚實，再來這麻油鮮蚵～是不是真的太過份了，這樣一家店直接打死居酒屋、燒肉跟快炒店了啦～

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自助吧這裡的炸物、熱食一共會有十幾二十種輪番上陣，真的每一種都超級誘人的，每次只要走過來這一區都不會空手而回，服務人員也會不斷的補上新的餐點，記得多來繞繞就對了啦~哈哈！

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吃這麼多好料怎麼可能不來杯冰涼的飲料，築崎燒串食べ放題提供了十多種風味的冷熱飲可以讓大家搭配美食，竟然還有QOO的冰沙可以喝耶！

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在飲料機這一區還有一個人氣的美食，從進門到結束這一台機器都是人氣排隊的喲~那就是可以自製雪花冰啦！一旁還搭配了多款不同的配料可以自己組合想要的口味。

點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

築崎燒串食べ放題大家一定不要忘記點棉花糖日式麻糬日式糰子一口酥…等等的甜點，烤甜點前記得請服務人員換上新的烤網，這樣才能烤的好喲~

點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

築崎燒串食べ放題還特別採用了「軌道送餐」，這真的太開心了，只要掃QR Code點完餐輕輕鬆鬆在位置上等待美食自己送上門來，就是一個輕鬆吃好吃滿的概念。

點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

「烤沙朗牛排」真的超級好吃！這牛排肉質嫩又多汁，每一口都能感受到肉的鮮嫩和濃郁的風味。把牛排烤得外焦內嫩，幸福感滿滿！而且牛排的厚度剛剛好，不會太厚也不會太薄，吃起來口感超級棒。

點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

築崎燒串食べ放題也貼心的為大家準備剪刀，烤好的牛排用剪刀輕鬆剪成好入口的大小，小金一樣是沒有沾任何的調料就開嗑啦！

點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

築崎燒串食べ放題除了數十種的烤串之外，還有數十種的燒肉甜品野菜海鮮可以選擇，這不餓個三天三夜再來吃怎麼可以～哈哈哈！怎麼這年頭還有這樣佛心的老闆，不推薦給大家真的太說不過去了。

點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

【開幕好康活動】

1.築崎燒串開幕期間來店用餐送新春紅包$1200,

　結帳加入line@好友下次才抵用200元

2.3/1~3/5消費現場,和服.扇子,雨傘,拍照打卡即享和牛吃到飽,

　 3/6-3/9消費,和服.扇子,雨傘,拍照打卡即送鮮蚵吃到飽

點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

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吼～開幕有這樣的好康當然要先衝一波啦！看這又油又香的和牛無限供應吃到飽真的太開心了吧！烤完不用沾任何的醬料直接吃最美味了。

點烤串不用手軟 無限供應的烤串+燒肉 從午餐一路吃到宵夜｜築

另外這又鮮又大顆的「鮮蚵」開幕活動也是直接讓大家吃到爽為止，當然也是要一大盤一大盤的給他點起來，這一盤去夜市吃也是要好幾百塊來著！來這裡吃一盤賺一盤啦！

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「築崎燒串食べ放題」的用餐空間真的很舒服，進去就會覺得超放鬆。店內裝潢簡單又有點日式風情，木頭色調讓整個環境看起來很溫暖，讓人感覺很有親切感。

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座位方面也很寬敞，無論是和朋友一起大吃大喝，還是家庭聚會，都很適合。而且他們的桌椅設計也很合適，讓你可以悠閒地坐著吃，不會覺得擁擠或不舒服。總之，就是一個可以好好享受燒串的地方，氣氛輕鬆又自在！

【開幕好康活動】

3/1（六）→3/9（日）

來店消費，追蹤「築崎燒串放題」粉專，並穿著現場道具拍照打卡：

♡ 3/1→3/5 來店消費人氣或極盛方案，免費招待 和牛吃到飽

♡ 3/6→3/9 來店消費人氣或極盛方案，免費招待 鮮蚵吃到飽

加碼再送！每人新春紅包1200元現金券

結帳加入line@好友立即送，限下次消費使用，每次消費折抵200元

【集團旗下品牌-築崎鍋物女神節活動】
凡來店消費，即可參加幸運轉盤
1.最大獎A5和牛5盎司
2.凡點套餐，升級熱炒三饗只要+49元
3.任選肉品單品半價
4.任選海鮮拚盤半價

加碼再送！每人新春紅包500元現金券，每次消費折抵50元

憑築崎相撲鍋物三月份發票，至築崎燒串放題享9折優惠

築崎燒串食べ放題

營業時間 11:00-02:00

電話 0424351329

地址 406台中市北屯區順興街329-3號

嗑肉石鍋｜打拋豬、滷肉飯、數十種食材吃到飽 苗栗頭份店霸氣登臉書專頁點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

狐狸金 Vulpes lagopus

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5.00
服務品質
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裝潢氣氛
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