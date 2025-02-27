為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

新店景觀餐廳 Bellyflopp Cafe 新店區美食 新店咖啡廳
2025-02-27 12:05:00 文字：兩隻小豬
share
兩隻小豬

兩隻小豬
close

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

隱身在新店山區的景觀咖啡廳！Bellyflopp Cafe用餐寬敞乾淨舒適，最喜歡大片玻璃窗座位，採光非常好、座位間距也適當，等餐點上桌的同時，還能去戶外平台欣賞風景，適合來這拍拍照吃下午茶。

 

文章目錄
Bellyflopp Cafe｜在哪裡？怎麼去？
Bellyflopp Cafe｜戶外座位區
Bellyflopp Cafe｜用餐環境&空間
Bellyflopp Cafe｜菜單價位
Bellyflopp Cafe｜餐點表現

Bellyflopp Cafe｜餐後心得

 

 

Bellyflopp Cafe｜在哪裡？怎麼去？ 

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

Bellyflopp Cafe位在花園新城山上，開車導航地標即可抵達，門口有規劃戶外停車場，或是停旁邊的收費停車場（一小時$20元），停車還算方便。

搭捷運的朋友，可在「大坪林站」轉公車「綠3」可到花園新城。

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

Bellyflopp Cafe經過重新翻修，打造為質感早午餐咖啡廳，坐落於新店山區，遠離城市喧囂，是享受悠閒午後時光的理想去處。

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

整棟建築以純白歐風設計為主，搭配大面積的拱形玻璃窗與獨特的鋸齒狀屋頂，展現典雅與現代感的完美融合。沒想到在新店山上竟然有著如此迷人的景觀咖啡廳。

 
檢視較大的地圖  

Bellyflopp Cafe

地址：新北市新店區花園六路1號

營業時間：平日10:30-17:30、週六日10:30-19:30（週一公休）

電話：02 2666-0868

⚠️低消一杯飲品或一份餐點；無收取服務費

🔹FB粉絲專頁：Bellyflopp Cafe

🔸事先在inline線上訂位，才有最佳用餐位子喔

 

 

Bellyflopp Cafe｜戶外座位區 

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

門口規劃戶外庭院座位區，綠意盎然的庭院風光，天氣微涼很舒服，而且很多旅客帶寵物一起來，這邊也是寵物友善咖啡廳喔！ 

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

  

 

Bellyflopp Cafe｜用餐環境&空間 

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

進門左手邊是開放式的圓弧型咖啡吧台，設備都很高檔，使用La Marzocco咖啡機、Mahlkönig磨豆機及Marco熱水機，呈現完美的咖啡風味。

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

Bellyflopp Cafe用餐空間寬敞明亮，有12人大長桌、中間的沙發四人桌以及靠牆邊的兩人座位，一般家庭聚餐或雙人約會都能滿足，而且我發現當天帶小孩來用餐的客人也不少耶！

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

最受歡迎的靠窗座位區，可以看到窗外的美景，視野很好，記得早點訂位喔

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

後方還有個平台可以觀景，放眼望去是山景和城市高樓，加上新鮮的空氣，相當放鬆。

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

 

 

Bellyflopp Cafe｜菜單價位

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

Bellyflopp Cafe每人低消一杯飲品或一份餐點

不收服務費，用餐時間2小時

咖啡廳為寵物友善餐廳，每桌最多可攜兩隻寵物

另外也有提供免費WIFI，整體規劃的很不錯

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

Bellyflopp Cafe菜單品項蠻多元的，提供手沖單品咖啡、義大利麵、米飯、沙拉、炸物、甜點蛋糕、茶飲等，較多人推薦俄羅斯牛肉飯、可麗餅、牛奶浴炸雞和松露薯條，價位落在$100～$920之間，以景觀餐廳價格來說，個人覺得還可以接受。

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

 

 

Bellyflopp Cafe｜餐點表現 

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

 

俄羅斯牛肉飯 $520

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

呈現粉紅色的牛肩胛肉超誘人，雖然只有3分熟，但口感軟嫩不乾柴很讚；醬汁味道也很特別，結合洋蔥、紅蘿蔔和菇類，搭配藜麥飯一起吃香滑順口～

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

 

池畔雞肉飯 $380 

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

藜麥飯上圍繞著新鮮生菜沙拉、切片酪梨和雞腿肉，擺盤超用心❤️

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

特別喜歡雞腿肉，肉質鮮嫩多汁，份量剛剛好有飽足，而且顏色好繽紛多彩！

  

無酒精葡萄酒 $260

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

使用法國「WUVAVA脫醇葡萄酒」品牌，以單一葡萄品種完全發酵釀製，保留醇厚、多層次口感，喝起來微酸、帶有自然甜味，適合跟俄羅斯牛肉飯一起享用。

 

拉拉山青烏龍/H $240

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

茶葉現泡的烏龍茶，順口清香，喝完還能加熱水回沖。

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

  

 

Bellyflopp Cafe｜餐後心得  

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

整體我給這家評價有4.5顆星（少半顆是人多吵雜），不論是環境空間、餐點和服務都很棒，重點是餐點都好吃無雷，而且門口就有停車格，客滿可以停旁邊的收費停車場，座位空間也大，還是間寵物友善餐廳，適合包場或朋友聚會。 

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

吃完飯發現，花園新城旁邊有幾株櫻花開得很美，也有大片生態池和公園，吃飽飯散散步很放鬆。

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

新北新店景觀餐廳，Bellyflopp Cafe必點俄羅斯牛肉飯，最喜歡大片玻璃窗座位，寵物友善的咖啡廳（附菜單價位）

 

  

喜歡這篇文章嗎？  

或是想知道其他更多資訊呢？ 

歡迎留言給我們喔❤️ 

  

＊本篇為自費文

 

  

【關於作者：兩隻小豬】 

兩隻小豬大頭照哈囉～大家好，我們是兩隻小豬(朱朱&小豬)

兩個愛吃喝玩樂的夫妻～有兩個小孩。

住板橋，偶爾也會跑其他外縣市，

喜愛分享各地美食＆旅遊～ 

最喜歡吃：火鍋、吃到飽、義式料理、日本料理、泰式料理及台菜。

使用相機：FUJIFILM X-T30。 

詳細經歷：請看關於我們

想看更多關於我的美食 / 旅遊 / 日常分享，可以點選下方連結唷^^  

🔹痞客邦 👉兩隻小豬

🔹FB粉絲專頁 👉 兩隻小豬 

🔹IG 👉 twopiggyhavefun 

🔹youtube頻道 👉 吃喝玩樂兩隻小豬

🔹Popdaily創作者計畫 👉 兩隻小豬

🔹媽咪拜👉 兩隻小豬 

聯絡請來信：twopiggyhavefun@gmail.com 

 

 

 

設定取消廣設定取消廣設定取消廣告

 

加入好友，更多美食&旅遊資訊不錯過：   

加入好友

  

 

 

 

/tmp/phpPMWYQk

 

 

 

 

 

 

文章標籤
Bellyflopp Bellyflopp Cafe 新北新店 新店美食 新北景觀餐廳 新店餐廳 新店早午餐 咖啡廳 新店景觀餐廳 新店咖啡廳 新店區美食
創作者介紹
創作者 兩隻小豬 的頭像
兩隻小豬

**兩隻小豬**

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

Bellyflopp Cafe

phone
place新北市花園六路1號
4.38 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.75
CP值
3.75
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up