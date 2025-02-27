隱身在新店山區的景觀咖啡廳！Bellyflopp Cafe用餐寬敞乾淨舒適，最喜歡大片玻璃窗座位，採光非常好、座位間距也適當，等餐點上桌的同時，還能去戶外平台欣賞風景，適合來這拍拍照吃下午茶。

Bellyflopp Cafe｜在哪裡？怎麼去？

Bellyflopp Cafe位在花園新城山上，開車導航地標即可抵達，門口有規劃戶外停車場，或是停旁邊的收費停車場（一小時$20元），停車還算方便。

搭捷運的朋友，可在「大坪林站」轉公車「綠3」可到花園新城。

Bellyflopp Cafe經過重新翻修，打造為質感早午餐咖啡廳，坐落於新店山區，遠離城市喧囂，是享受悠閒午後時光的理想去處。

整棟建築以純白歐風設計為主，搭配大面積的拱形玻璃窗與獨特的鋸齒狀屋頂，展現典雅與現代感的完美融合。沒想到在新店山上竟然有著如此迷人的景觀咖啡廳。



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Bellyflopp Cafe

地址：新北市新店區花園六路1號

營業時間：平日10:30-17:30、週六日10:30-19:30（週一公休）

電話：02 2666-0868

⚠️低消一杯飲品或一份餐點；無收取服務費

🔹FB粉絲專頁：Bellyflopp Cafe

🔸事先在inline線上訂位，才有最佳用餐位子喔

Bellyflopp Cafe｜戶外座位區

門口規劃戶外庭院座位區，綠意盎然的庭院風光，天氣微涼很舒服，而且很多旅客帶寵物一起來，這邊也是寵物友善咖啡廳喔！

Bellyflopp Cafe｜用餐環境&空間

進門左手邊是開放式的圓弧型咖啡吧台，設備都很高檔，使用La Marzocco咖啡機、Mahlkönig磨豆機及Marco熱水機，呈現完美的咖啡風味。

Bellyflopp Cafe用餐空間寬敞明亮，有12人大長桌、中間的沙發四人桌以及靠牆邊的兩人座位，一般家庭聚餐或雙人約會都能滿足，而且我發現當天帶小孩來用餐的客人也不少耶！

最受歡迎的靠窗座位區，可以看到窗外的美景，視野很好，記得早點訂位喔

後方還有個平台可以觀景，放眼望去是山景和城市高樓，加上新鮮的空氣，相當放鬆。

Bellyflopp Cafe｜菜單價位

Bellyflopp Cafe每人低消一杯飲品或一份餐點

不收服務費，用餐時間2小時

咖啡廳為寵物友善餐廳，每桌最多可攜兩隻寵物

另外也有提供免費WIFI，整體規劃的很不錯

Bellyflopp Cafe菜單品項蠻多元的，提供手沖單品咖啡、義大利麵、米飯、沙拉、炸物、甜點蛋糕、茶飲等，較多人推薦俄羅斯牛肉飯、可麗餅、牛奶浴炸雞和松露薯條，價位落在$100～$920之間，以景觀餐廳價格來說，個人覺得還可以接受。

Bellyflopp Cafe｜餐點表現

俄羅斯牛肉飯 $520

呈現粉紅色的牛肩胛肉超誘人，雖然只有3分熟，但口感軟嫩不乾柴很讚；醬汁味道也很特別，結合洋蔥、紅蘿蔔和菇類，搭配藜麥飯一起吃香滑順口～

池畔雞肉飯 $380

藜麥飯上圍繞著新鮮生菜沙拉、切片酪梨和雞腿肉，擺盤超用心❤️

特別喜歡雞腿肉，肉質鮮嫩多汁，份量剛剛好有飽足，而且顏色好繽紛多彩！

無酒精葡萄酒 $260

使用法國「WUVAVA脫醇葡萄酒」品牌，以單一葡萄品種完全發酵釀製，保留醇厚、多層次口感，喝起來微酸、帶有自然甜味，適合跟俄羅斯牛肉飯一起享用。

拉拉山青烏龍/H $240

茶葉現泡的烏龍茶，順口清香，喝完還能加熱水回沖。

Bellyflopp Cafe｜餐後心得

整體我給這家評價有4.5顆星（少半顆是人多吵雜），不論是環境空間、餐點和服務都很棒，重點是餐點都好吃無雷，而且門口就有停車格，客滿可以停旁邊的收費停車場，座位空間也大，還是間寵物友善餐廳，適合包場或朋友聚會。

吃完飯發現，花園新城旁邊有幾株櫻花開得很美，也有大片生態池和公園，吃飽飯散散步很放鬆。

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＊本篇為自費文