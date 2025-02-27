為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽水族館 〈おたる水族館〉

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽水族館 〈おたる水族館〉

北海道露營車 北海道親子景點 小樽親子景點 海外露營車 more
2025-02-27 13:04:00 文字：安妮貓玩食遊
share
安妮貓玩食遊

安妮貓玩食遊
close

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

這天預計要從小樽離開準備往函館去

但是總覺得不能就這樣離開小樽

這次沒有去到小樽堺町通り商店街

但小樽也不是只有商店街能走逛

在地圖發現這裡也有水族館

那就花個半天時間去逛逛吧！

這裡停車場很廣大

不用擔心沒有停車位

購好票之後就開始小樽水族館之旅啦！

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

動線是要先前往下方的展示區

但是看到這個斜坡我就暈一半

幸好有興建手扶梯

一般遊客可以搭乘手扶梯前往下方的展示區

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

手扶梯挺長的

但若是推娃娃車或是輪椅的朋友

建議還是慢慢順著斜坡下來

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

如果是行動不便或是孕婦、坐輪椅的朋友

也可以搭乘電動接駁車

這方面就要接洽一下工作人員了哦！

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

下來之後先見到的是海獸公園的海象

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

海象真的好~~~大一隻

剛巧遇到餵食秀

目前看到官網餵食時間已經有改變

要前往的朋友可以注意一下官網唷！

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

看完海象餵食秀

剛好接到企鵝秀

可惜我們來的時候不是冬天

這裡可是除了旭山動物園的企鵝雪地散步之外

唯二有的水族館

冬天來小樽的朋友可別錯過啊~

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

接下來是北海獅的表演時間

這裡的動物表演真是一個接著一個

都銜接的剛剛好

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

這裡也是讓孩子們最驚呼連連的表演

表演場地也很寬大

真的是第一次看到這樣的海獅表演

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

海邊的帳篷下有賣鮮魚

可以自己餵食海豹有大中小桶

視自己的荷包大小來購買

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

海豹真的好可愛喲！

而且這個瞇瞇眼

直接融化~

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

另外一個帳篷還可以體驗釣魚

我們家果然哥哥是小釣手

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

體驗摸海星、海參

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

這裡還有淺灘可以踩踩水

帶小孩來這裡應該玩瘋了

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

接著來到室內館(掩嘴笑

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

走在室內水族館內

突然抬頭看到透明的管道

還在好奇是甚麼

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

就發現是水獺的天橋

也太有趣了

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

喜歡的魟魚

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

每次都覺得牠在對我微笑< (￣︶￣)>

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

午餐時間到

這裡的食堂選擇還不少

價格也算親民

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

口味當然就是一般般

尚可接受

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

重點這裡是景觀餐廳啊~

雖然餐點一般

但是風景100啊！

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

吸手指

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

這裡很多可以讓孩子近距離接觸的生物

幸好有來小樽水族館｡:.ﾟヽ(*´∀`)ﾉﾟ.:｡

【2019北海道。露營車夏令營】與海洋生物的近距離接觸．小樽

有帶孩子來小樽的朋友

真的很推薦花個半天時間來おたる水族館走走唷！

 

 

心分隔線1.gif

Day 1 2019.7.25

北海道露營裝備&虎航初體驗露營車初體驗根室花丸迴轉壽司 函館Homac 洞爺湖花火大會洞爺湖車中泊

Day 2 2019.7.26

昭和新山&熊牧場千歳さけますの森 さけます情報館石狩しんしのつ公園道の駅車中泊

Day 3 2019.7.27

秩父別町鳴鐘道の駅ベルパークちっぷべつキャンプ場 遊戲場コムケ国際キャンプ場ベイエリアオートサイト海洋公園露營場

撞車事故

Day 4 2019.7.28

紋別海豹中心冰海展望塔海豹樂園カニの爪、流冰公園紋別はまなす通り夜市紋太の湯

Day 5 2019.7.29

日の出岬展望台枝幸町道の駅千疊岩さるふつ公園道の駅宗谷岬稚內港の湯

Day 5 2019.7.30

稚內森林公園露營場稚內鹿群稚內水族館&科學館稚內港防波堤&最北道の駅初山別みさき台公園キャンプ場&金比羅宮小樽有料駐車場車泊

Day 5 2019.7.31

小樽駅＆三角市場小樽水族館

 

 

心分隔線2.gif

 

 

 

 

 

 

小樽水族館 〈おたる水族館〉

官網：https://uu-beihaidao.tw/corporate/otaru-aq.shtml

票價及營業時間：

冬季(12/14~2/24) 大人1300円、中小學生500円、小人(3歲以上)300円 《10:00~16:00》

夏季(3/15~10/15) 大人1800円、中小學生700円、小人(3歲以上)350円 《9:00~17:00》

夏季(10/16~11/24) 大人1800円、中小學生700円、小人(3歲以上)350円 《9:00~16:00》

夜間延長(7/19~7/21、9/13~9/15、9/20~9/21)大人1800円、中小學生700円、小人(3歲以上)350円 《9:00~20:00》


檢視較大的地圖

 

 

文章標籤
小樽 小樽水族館 小樽景點 小樽親子 北海道自駕遊 北海道自駕 北海道自駕親子 日本自駕 北海道露營車 日本露營車 海外露營車 北海道露營 北海道親子露營 北海道露營車自駕遊 北海道露營車自駕
創作者介紹
創作者 安妮貓 的頭像
安妮貓

安妮貓玩食遊

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up