這天預計要從小樽離開準備往函館去

但是總覺得不能就這樣離開小樽

這次沒有去到小樽堺町通り商店街

但小樽也不是只有商店街能走逛

在地圖發現這裡也有水族館

那就花個半天時間去逛逛吧！

這裡停車場很廣大

不用擔心沒有停車位

購好票之後就開始小樽水族館之旅啦！

動線是要先前往下方的展示區

但是看到這個斜坡我就暈一半

幸好有興建手扶梯

一般遊客可以搭乘手扶梯前往下方的展示區

手扶梯挺長的

但若是推娃娃車或是輪椅的朋友

建議還是慢慢順著斜坡下來

如果是行動不便或是孕婦、坐輪椅的朋友

也可以搭乘電動接駁車

這方面就要接洽一下工作人員了哦！

下來之後先見到的是海獸公園的海象

海象真的好~~~大一隻

剛巧遇到餵食秀

目前看到官網餵食時間已經有改變

要前往的朋友可以注意一下官網唷！

看完海象餵食秀

剛好接到企鵝秀

可惜我們來的時候不是冬天

這裡可是除了旭山動物園的企鵝雪地散步之外

唯二有的水族館

冬天來小樽的朋友可別錯過啊~

接下來是北海獅的表演時間

這裡的動物表演真是一個接著一個

都銜接的剛剛好

這裡也是讓孩子們最驚呼連連的表演

表演場地也很寬大

真的是第一次看到這樣的海獅表演

海邊的帳篷下有賣鮮魚

可以自己餵食海豹有大中小桶

視自己的荷包大小來購買

海豹真的好可愛喲！

而且這個瞇瞇眼

直接融化~

另外一個帳篷還可以體驗釣魚

我們家果然哥哥是小釣手

體驗摸海星、海參

這裡還有淺灘可以踩踩水

帶小孩來這裡應該玩瘋了

接著來到室內館(掩嘴笑

走在室內水族館內

突然抬頭看到透明的管道

還在好奇是甚麼

就發現是水獺的天橋

也太有趣了

喜歡的魟魚

每次都覺得牠在對我微笑< (￣︶￣)>

午餐時間到

這裡的食堂選擇還不少

價格也算親民

口味當然就是一般般

尚可接受

重點這裡是景觀餐廳啊~

雖然餐點一般

但是風景100啊！

吸手指

這裡很多可以讓孩子近距離接觸的生物

幸好有來小樽水族館｡:.ﾟヽ(*´∀`)ﾉﾟ.:｡

有帶孩子來小樽的朋友

真的很推薦花個半天時間來おたる水族館走走唷！

Day 1 2019.7.25

北海道露營裝備&虎航初體驗→露營車初體驗→根室花丸迴轉壽司→ 函館Homac→ 洞爺湖花火大會→洞爺湖車中泊

Day 2 2019.7.26

昭和新山&熊牧場→千歳さけますの森 さけます情報館→石狩しんしのつ公園道の駅車中泊

Day 3 2019.7.27

秩父別町鳴鐘道の駅→ベルパークちっぷべつキャンプ場 遊戲場→コムケ国際キャンプ場→ベイエリアオートサイト海洋公園露營場

→撞車事故

Day 4 2019.7.28

紋別海豹中心→冰海展望塔→海豹樂園→カニの爪、流冰公園→紋別はまなす通り夜市→紋太の湯

Day 5 2019.7.29

日の出岬展望台→枝幸町道の駅→千疊岩→さるふつ公園道の駅→宗谷岬→稚內港の湯

Day 5 2019.7.30

稚內森林公園露營場→稚內鹿群→稚內水族館&科學館→稚內港防波堤&最北道の駅→初山別みさき台公園キャンプ場&金比羅宮→小樽有料駐車場車泊

Day 5 2019.7.31

小樽駅＆三角市場→小樽水族館→

小樽水族館 〈おたる水族館〉

官網：https://uu-beihaidao.tw/corporate/otaru-aq.shtml

票價及營業時間：

冬季(12/14~2/24) 大人1300円、中小學生500円、小人(3歲以上)300円 《10:00~16:00》

夏季(3/15~10/15) 大人1800円、中小學生700円、小人(3歲以上)350円 《9:00~17:00》

夏季(10/16~11/24) 大人1800円、中小學生700円、小人(3歲以上)350円 《9:00~16:00》

夜間延長(7/19~7/21、9/13~9/15、9/20~9/21)大人1800円、中小學生700円、小人(3歲以上)350円 《9:00~20:00》