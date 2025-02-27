這天預計要從小樽離開準備往函館去
但是總覺得不能就這樣離開小樽
這次沒有去到小樽堺町通り商店街
但小樽也不是只有商店街能走逛
在地圖發現這裡也有水族館
那就花個半天時間去逛逛吧！
這裡停車場很廣大
不用擔心沒有停車位
購好票之後就開始小樽水族館之旅啦！
動線是要先前往下方的展示區
但是看到這個斜坡我就暈一半
幸好有興建手扶梯
一般遊客可以搭乘手扶梯前往下方的展示區
手扶梯挺長的
但若是推娃娃車或是輪椅的朋友
建議還是慢慢順著斜坡下來
如果是行動不便或是孕婦、坐輪椅的朋友
也可以搭乘電動接駁車
這方面就要接洽一下工作人員了哦！
下來之後先見到的是海獸公園的海象
海象真的好~~~大一隻
剛巧遇到餵食秀
目前看到官網餵食時間已經有改變
要前往的朋友可以注意一下官網唷！
看完海象餵食秀
剛好接到企鵝秀
可惜我們來的時候不是冬天
這裡可是除了旭山動物園的企鵝雪地散步之外
唯二有的水族館
冬天來小樽的朋友可別錯過啊~
接下來是北海獅的表演時間
這裡的動物表演真是一個接著一個
都銜接的剛剛好
這裡也是讓孩子們最驚呼連連的表演
表演場地也很寬大
真的是第一次看到這樣的海獅表演
海邊的帳篷下有賣鮮魚
可以自己餵食海豹有大中小桶
視自己的荷包大小來購買
海豹真的好可愛喲！
而且這個瞇瞇眼
直接融化~
另外一個帳篷還可以體驗釣魚
我們家果然哥哥是小釣手
體驗摸海星、海參
這裡還有淺灘可以踩踩水
帶小孩來這裡應該玩瘋了
接著來到室內館(掩嘴笑
走在室內水族館內
突然抬頭看到透明的管道
還在好奇是甚麼
就發現是水獺的天橋
也太有趣了
喜歡的魟魚
每次都覺得牠在對我微笑< (￣︶￣)>
午餐時間到
這裡的食堂選擇還不少
價格也算親民
口味當然就是一般般
尚可接受
重點這裡是景觀餐廳啊~
雖然餐點一般
但是風景100啊！
吸手指
這裡很多可以讓孩子近距離接觸的生物
幸好有來小樽水族館｡:.ﾟヽ(*´∀`)ﾉﾟ.:｡
有帶孩子來小樽的朋友
真的很推薦花個半天時間來おたる水族館走走唷！
Day 1 2019.7.25
北海道露營裝備&虎航初體驗→露營車初體驗→根室花丸迴轉壽司→ 函館Homac→ 洞爺湖花火大會→洞爺湖車中泊
Day 2 2019.7.26
昭和新山&熊牧場→千歳さけますの森 さけます情報館→石狩しんしのつ公園道の駅車中泊
Day 3 2019.7.27
秩父別町鳴鐘道の駅→ベルパークちっぷべつキャンプ場 遊戲場→コムケ国際キャンプ場→ベイエリアオートサイト海洋公園露營場
→撞車事故
Day 4 2019.7.28
紋別海豹中心→冰海展望塔→海豹樂園→カニの爪、流冰公園→紋別はまなす通り夜市→紋太の湯
Day 5 2019.7.29
日の出岬展望台→枝幸町道の駅→千疊岩→さるふつ公園道の駅→宗谷岬→稚內港の湯
Day 5 2019.7.30
稚內森林公園露營場→稚內鹿群→稚內水族館&科學館→稚內港防波堤&最北道の駅→初山別みさき台公園キャンプ場&金比羅宮→小樽有料駐車場車泊
Day 5 2019.7.31
小樽水族館 〈おたる水族館〉
官網：https://uu-beihaidao.tw/corporate/otaru-aq.shtml
票價及營業時間：
冬季(12/14~2/24) 大人1300円、中小學生500円、小人(3歲以上)300円 《10:00~16:00》
夏季(3/15~10/15) 大人1800円、中小學生700円、小人(3歲以上)350円 《9:00~17:00》
夏季(10/16~11/24) 大人1800円、中小學生700円、小人(3歲以上)350円 《9:00~16:00》
夜間延長(7/19~7/21、9/13~9/15、9/20~9/21)大人1800円、中小學生700円、小人(3歲以上)350円 《9:00~20:00》