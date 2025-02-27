擁有全台最長32M雙軌滑索【台中中央公園飛行美樂地】為主題式飛行組合滑梯遊具公園，除了全台長雙軌滑索外還有15M滑軌設施、30M環形滑軌、多人360度離心盪鞦韆及輪椅旋轉盤等遊具，搭配中央公園廣大腹地、其他設施及曼哈頓機場航廈遊客中心等，帶孩子來玩可以待上大半天時間，是台中遛小孩好去處，也特別適合全家同遊。

台中中央公園經常有大型活動，這次我們就趁著元宵燈會期間帶孩子來賞燈會、玩遊樂設施。

飛行美樂地特色遊樂場所在地為舊有的水湳機場基地，以「未來飛行」概念呼應場域歷史，導入主題式飛行組合滑梯遊具等多樣設施，並配合美樂地計畫3.0增加遮蔭設施，全天候都適合遊玩。

台中中央公園有大型停車場，分別為中央公園北側停車場（環中路）、中央公園南側停車場（河南路）、中央公園地下停車場（經貿路）等三大停車場，還有遊戲場臨時下車區(經貿五路＆僑大八街口)，大眾運輸可以搭乘計程車或是公車前往。

公車資訊：

(A)搭乘156路公車至【泰安國小(環中路)】下車

(B)搭乘28、32、54、68、68延、68繞、199、228路公車至【河南路停車場】、【家扶發展學園】下車

(C)搭乘8、88、157、157延、157繞、355延、529路公車至【黎明凱旋路口】下車

(D)搭乘525路公車至【臺中流行影音中心】、【經貿大鵬路口】下車

(E)搭乘25路公車至【凱旋敦化路口】下車

(F)搭乘6、綠4路公車至【臺中流行影音中心】下車

台中中央公園飛行美樂地導覽地圖

中央公園腹地廣大，飛行美樂地遊戲場鄰近自我體驗區，遊戲設施分成五區，分別為主題式飛行組合滑梯遊具、32M雙軌滑索設施、15M滑軌設施、30M環形滑軌設施、多人360度離心盪鞦韆、輪椅盪鞦韆及輪椅旋轉盤等。

32M雙軌滑索設施為全台最長雙軌滑索，如果家裡有特別喜歡玩滑索的帶來這裡玩就對了，免費放電玩樂好選擇，我看現場好多小朋友都是一玩再玩，玩後繼續排隊等待下一趟玩樂。

雙軌滑索分別為站式及坐式滑索，站立式滑索可站也可坐，讓孩子感受小泰山樂趣，坐式滑索讓膽子較小的孩子也能開心玩，遊具使用年齡限5~12歲，兒童進入遊戲場時，要請家（師）長在旁陪伴喔。

15M滑軌設施為座椅式，滑軌為波浪設計，推行時需要比較大的力氣，速度不會太快也不會太長，玩起來更為安全也比較不會感到害怕。

30M環形滑軌可站可坐，怎麼玩都好玩，用力推可以繞行一圈，遊玩時最重要的是注意安全以及人多時要乖乖排隊等候。

多人360度離心盪鞦韆大小朋友都很愛，好多小朋友都玩到不想下來，飛高高特別刺激有趣。

輪椅旋轉盤全齡化皆可玩樂，身障朋友也能玩，這個小朋友也超愛，大家輪流玩樂與推行，現場歡笑聲不斷。

輪椅盪鞦韆專供輪椅族使用，讓行動不便的輪椅族也能開心玩鞦韆。

主題式飛行組合滑梯遊具結合多樣遊樂設施，使用年齡限5~12歲，孩童進入遊戲場玩樂時，家長務必在旁陪伴，隨時注意孩子動態。

有多種形式滑梯可以玩樂，高度、長度及彎度都不太一樣，讓孩子可以體驗不同的滑溜樂趣，還有適合小小孩的迷你滑梯。

滑梯遊具下方為小碎石設計，很多小朋友席地而地直接玩起碎石來，記得要叮嚀孩子不要丟碎石。

攀爬網範圍不小，好多小朋友都化身為小小蜘蛛人爬上爬下，超放電。

我們家孩子也很喜歡攀爬設施，爬上去後再溜滑梯下來，樂趣無窮且滿滿成就感。

滑梯遊具下還有沙坑設施，在下方玩沙還有遊具遮蔽陽光，喜歡玩沙的孩子記得帶玩沙工具來。

另外還有多項玩遊設施，每一樣都激起孩子的興趣通通都想玩過一遍。

還有這個敲打會發出聲響的設計，小小孩特別喜歡來這裡敲敲打打。

遊具旁就有洗手設施，水龍頭貼心有高有低，方便大小孩子隨時洗手。

遊具旁有設置長椅，孩子玩樂時大人可以在旁休憩觀看，一旁樹木有遮蔭效果。

飛行美樂地遊樂場旁有很多場地可以乘涼休憩，很適合野餐的氛圍，好多家長都帶著野餐墊、小帳篷等，相當專業。

中央公園每年也都會舉辦野餐日活動，有興趣的可以關注參與。

台中中央公園內有9間廁所獨立分散於公園內，方便遊客使用，這個是最靠近飛行美樂地遊樂場的廁所，因為燈會活動所以化身為大章魚了。

來之前就有聽說台中中央公園很大，實際來訪真的好大啊，認真遊玩起來可以待上一整天都沒問題。

來玩樂當天除了有燈會設施外還有市集活動，相當熱鬧。

除了飛行美樂地遊戲場外，公園內還有很多適合孩童玩樂的設施，可以邊走邊玩。

這個大尺度的攀爬遊戲空間，為中央公園十二感官體驗的平衡體驗區，由三個不同密度的攀爬網構成，在攀爬網內可以行走、坐亦或臥，宛如漂浮於半空中，可以體驗維持身體平衡的過程，好多大小朋友在裡面玩得超開心。

曼哈頓機場航廈遊客中心也是來中央公園不容錯過的，仿真機場模擬出入境實況並提供遊客服務。

遊客中心內有報到櫃檯、飛機跑道、候機室等讓人有到機場的美好。

還有模擬停機坪、登機廊道、實體客機等讓遊客體驗真實登機場景，沉浸式出國體驗值得一遊，是免費的喔！

實際來訪後，很推薦大家可以帶家人及孩子來台中中央公園走走，除了有好玩的飛行美樂地遊戲場外，佔地廣闊的公園設施也很完善，更是台中舉辦各項戶外活動的熱門場地，適合全家同遊。

（台中市政府廣告）