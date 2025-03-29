[ 大阪黑門市場_必吃、必買大攻略 ]

對於一個新手、吃貨而言，說到大阪自由行必去的景點，"黑門市場" 可以是榜上有名；擁有170年歷史的黑門市場，豐富新鮮的漁產、乾淨的街道市集以及富有特色、良好名聲的店家，讓許多觀光客慕名而來

在此，安妮王在大阪五天四夜的行程裡，安排三次朝聖 "黑門市場" 的過程中，推薦必吃的美食以及必買的伴手禮

[ 大阪黑門市場_五大必吃料理 ]

必吃一 : 黑門三平

營業時間 : 09:00-18:30

地點 : 大阪市中央區日本橋2-4-1

安妮王推薦 : 在來到黑門市場這座充滿海鮮味的地方，一定要來這家 "黑門三平" 坐坐，老闆會用中文介紹魚的種類，熱情好客，覺得很厲害。另外，餐點的話，生魚片、巨無霸蝦子都是還蠻推薦的招牌，叫我三餐都吃這家店，非常樂意。

延伸閱讀 大阪黑門市場_黑門三平

​必吃二 : たこ燒道樂わなか

營業時間 : 09:00-19:00

地點 : 大阪府大阪市中央区日本橋1-21-2

安妮王推薦 : 在黑門市場裡，想找一個平價、休息片刻的餐廳坐坐，品嘗道地的日本料理的話，たこ燒道樂わなか是最佳的地方；在餐點而言，一份八粒的章魚燒約500日幣，依照口味不同價錢略為調整，不過可以兩人分食+入內用餐，算是黑門市場中，物美價廉的熱食選項之一。

延伸閱讀 大阪黑門市場_章魚燒道樂 WANAKA

必吃三 : 魚福

營業時間 : 09:00-16:00

地點 : 大阪府大阪市中央区日本橋2丁目3-7

網址 : http://www.kuromon.com/shop.php?id=115

安妮王推薦 : 海膽跟扇貝都是當日最新鮮的食材，如果對海膽味道有恐懼的人，這家 "魚福" 的海膽吃不太到土味，猶如液體狀的海膽滑入口中，新鮮的味道緩緩在嘴裡散開，超級好吃~然而，如果還是對海膽敬謝不敏的話，"奶油烤扇貝" 絕對不能錯過，尤其在黑門市場，雖然烤扇貝的攤位很多，不過要安妮王選擇的話， "魚福" 的奶油烤扇貝不僅料多味美，而且可以喝到滿滿的扇貝湯，CP值算高。

延伸閱讀 大阪黑門市場_魚福

必吃四 : 丸善食肉店

營業時間 : 09:00-18:00

地點 : 大阪府大阪市中央区日本橋２丁目１１−２

網址 : http://maruzen-kuromon.com/

安妮王推薦 : 在來到黑門市場這座充滿海鮮味的地方，"丸善食肉店" 算是很特別的一家沒有海鮮料理的店，只靠 "神戶牛"打遍天下饕客的味蕾，有趣的是，潮聖過這家店的旅人，老闆都會贈予 "神戶牛之證明"，對自家的餐點品質深深自豪外，也讓消費者多了信任感。神戶牛的口感，牛肉見不到肉筋，也沒有太多脂肪，半熟後入口溶化，是安妮王吃過最柔軟的牛肉(只可以價格貴了一點，不過真得很好吃)

延伸閱讀 大阪黑門市場_丸善食肉店

必吃五 : 河豚料理 浜藤

營業時間 : 11:00-22:00

地點 : 大阪市中央区日本橋一丁目21番8號

安妮王推薦 : 在黑門市場裡，想找一個復古的餐廳坐坐，品嘗道地的日本料理，浜藤是最佳的地方；在餐點而言，河豚六吃一人份為5500日幣，不過可以兩人分食；如果享用完精緻的河豚六吃，有些許的胃+荷包的話，店內的河豚白子(精子)，也是另一道著名的招牌菜，價格為3500日幣，有興趣可以試試看囉~

延伸閱讀 大阪黑門市場_浜藤河豚

[ 大阪黑門市場_三大必逛場所 ]

伴手禮必逛一 : 黑門中川

營業時間 : 24小時

地點 : 大阪府大阪市中央区日本橋１丁目２１−5

網址 : http://www.kuromon-nakagawa.com/

安妮王推薦 : 在黑門市場裡，有一家經營約一甲子(60年)的老牌超市-黑門中川，販售蔬果、生活用品等商品，適合省錢一族、婆婆媽媽必逛的地方。

如果是冬天到黑門中川，店內的招牌水果-日本最甜的草莓，鮮紅的、粉嫩的、粉白的草莓皆有，另外，根據品種、包裝 (整盒包裝、單賣一顆等)不同，價格也有所變化。

日本第一的草莓味道，有一種乾淨的鮮甜，酸的成分比較小，算是還蠻好吃的草莓~

不過，想到花大約800日幣買一顆日本第一的草莓，有一種心痛的感覺~

伴手禮必逛二 : 越智本舖

營業時間 : 08:30-17:30

地點 : 大阪府大阪市中央区日本橋２丁目１１−2

安妮王推薦 : 來到黑門市場採買伴手禮最佳的地方 "越智本舖"，老闆中文流利、很健談；裡頭販售的產品多元，例如，帆立貝、北海道戀人、薯條三兄弟等受歡迎的日本零食，而且價格划算，為適合採購的地點。

以帆立貝為例，多數店家一包帆立貝賣2600、2700日幣，來到 "越智本舖" ，只要2300、2400日幣即可買到，而且包裝、內容物差不多，很划算~

"越智本鋪"沒有很大，不過小小的空間裝滿了大名鼎鼎的零食、以及惡趣味的零嘴，可以慢慢逛~

伴手禮必逛三 : YOSHIYA お菓子のデパート よしや 黒門市場店

營業時間 : 09:00-20:00

地點 : 大阪府大阪市中央区日本橋１丁目２１−9

網址 : http://www.kuromon.com/shop.php?id=205

安妮王推薦 : 與上述的"越智本鋪"相比，此店販賣的產品偏向日本在地的糖果、餅乾，價格相對平價；店內裝潢以 "Peko" 與 "Poko" 為主，打造繽紛色彩的購物環境。

必買_ KitKat 巧克力

喜愛到日本遊玩的旅人，只要到機場伴手禮區，一定會看到 "KitKat 巧克力"，根據日本城市的不同，"KitKat 巧克力"主打的口味也不一樣。例如，福岡有名的為 "KitKat 蘋果巧克力"、名古屋可以買到 "KitKat 紅豆巧克力"，而在大阪，則是 "KitKat 抹茶巧克力"、"KitKat 玄米茶巧克力"，以及多種特別的口味，價格也比機場便宜許多。

另外，也有不二家、明治、森永等日本菓子品牌等零食，算是小孩子、大人們都會喜歡的伴手禮區。

大阪人的廚房 : 黑門市場

地點 : 大阪府大阪市中央区日本橋２丁目４−１

網址 : http://www.kuromon.com/

交通方式 : 地鐵日本橋站

安妮王推薦 : 上述的黑門三平、たこ燒道樂わなか、魚福、丸善食肉店、河豚料理 浜藤、黑門中川、越智本舖、YOSHIYA お菓子のデパート よしや 黒門市場店，是安妮王拜訪三次黑門市場後，覺得算有特色的店家，如果時間有限的旅人，可以參考；如果是吃貨的旅人，建議住宿地點直接選在 "日本橋"、或者 "心齋橋" 附近，可以每天探索隱藏版的美食。

"黑門市場" 被譽為 "大阪人的廚房"，新鮮的海產、頂級的肉類、知名的甜點菓鋪、划算的超市等，短短的一條街，每天擠滿了當地人、朝聖的旅人，讓 "黑門市場"成為大阪必去的景點；能有如此豐厚的成果，除了產品真材實料，普遍消費者可以接受外，店家的經營者、員工也付出相當大的心血，來到 "黑門市場"，除了日文外、中文、英文皆通，以便能夠吸引更多旅人購買產品，當然，政府在背後的付出成本也是不遑多讓，修繕街道、提供整潔的環境以及免費Wifi，打造便利的市場環境，只能說太厲害了!!!

最後，附上安妮王規劃大阪 / 宇治 五天四夜遊的文章，期待下次還有機會玩關西其他城市

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