[ 大 阪 _ 魚 福 ]

說到大阪的美食，黑門市場一定榜上有名，超過170年的經營歷史外，也保存了日本道地的飲食文化。

在這裡，安妮王拜訪了這家位於黑門市場裡的奶油烤扇貝、新鮮海膽聞名的 "魚福" ，如果想吃到新鮮貝類、頂級海膽的旅人，來 "魚福" 就對了 !

[ 初 訪 _ 魚 福 ]

位在黑門市場中心交叉口的 "魚福" 是一家相當有人氣的店，主要販售的產品為海膽與貝類；值得一提的是，海膽及扇貝的種類、大小將依據當天進貨的狀況略有不同。

扇貝的種類與大小，從最便宜的500日幣到2000日幣皆有。

海膽的部分，從2000日幣到3500日幣不等，份量的話，老闆會再補滿，呈現料多味美的海膽料理！

所有的食材都是現點現做，以奶油扇貝為例，老闆將貝殼打開清洗，貝肉切成小塊後，直接放在炭火上碳烤；在炭烤的過程中，加入奶油，酒、醬油與胡椒，此時周遭瀰漫著濃厚的奶油扇貝香氣，十分療育

[ 海味十足_海膽+海苔 ]

招牌_新鮮海膽

價格_2500日幣

內容物_海膽、海苔、醬油與芥末

海膽的味道沒有特有的土味，留有單純的鮮味以及入口即化的口感，搭配醬油與芥末享用，成為一道清爽的開胃菜。

另外，店家推薦的吃法_海苔包覆海膽，將新鮮的海膽放在海苔裡，酥脆的海苔與軟嫩的海膽在嘴裡逐漸融為一體，將海味發揮淋漓盡致 ！

[ 必 吃 _ 奶 油 烤 扇 貝 ]

招牌_奶油烤扇貝

價格_2000日幣

扇貝肉的口感十分柔軟、肉質鮮嫩、厚實且鮮美，冬日點一盤熱騰騰的奶油烤扇貝，瞬間溫暖了胃。

扇貝不僅新鮮、飽滿多汁，融化後的奶油滲進扇貝肉裡，讓扇貝的口感更加甘甜；最後，配上濃醇甘甜的扇貝湯，結束由史以來最好吃的扇貝之旅~

店名 : 魚福

營業時間 : 09:00-16:00

地點 : 大阪府大阪市中央区日本橋2丁目3-7

網址 : http://www.kuromon.com/shop.php?id=115

安妮王推薦 : 海膽跟扇貝都是當日最新鮮的食材，如果對海膽味道有恐懼的人，這家 "魚福" 的海膽吃不太到土味，猶如液體狀的海膽滑入口中，新鮮的味道緩緩在嘴裡散開，超級好吃~然而，如果還是對海膽敬謝不敏的話，"奶油烤扇貝" 絕對不能錯過，尤其在黑門市場，雖然烤扇貝的攤位很多，不過要安妮王選擇的話， "魚福" 的奶油烤扇貝不僅料多味美，而且可以喝到滿滿的扇貝湯，CP值算高。

大阪的黑門市場有許多特色攤販，幾乎每一餐都可以在黑門市場解決，不過要想吃 "魚福" 的海膽跟奶油烤扇貝的話，店家在16:00之後就會結束營業，比起其他黑門市場的店家，營業時間要來得短，需要特別注意

最後，附上安妮王規劃大阪 / 宇治 五天四夜遊的文章，期待下次還有機會玩關西其他城市

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