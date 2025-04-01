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日本大阪黑門市場_黑門三平

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2025-04-01 10:00:00 文字：pfse64289
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[ 大 阪 _ 黑 門 三 平 ]

日本大阪黑門市場_黑門三平

說到大阪的美食，黑門市場一定榜上有名，超過170年的經營歷史外，也保存了日本道地的飲食文化。

在這裡，安妮王拜訪了這家位於黑門市場裡的海鮮人氣招牌 "黑門三平" ，如果想吃新鮮的生魚片、巨無霸蝦子、串燒干貝等海鮮料理，來這家就對了!

[ 初 訪 _ 黑 門 三 平 ]

日本大阪黑門市場_黑門三平

"黑門三平" 是著名的海產店，每日有新鮮的魚貨、以及各式各樣的海產製品，經過產品包裝之後，吸引更多遊客前來朝聖，不管室內用、或者外帶都行，算是一種複合式小餐廳。

 

日本大阪黑門市場_黑門三平

招牌_生魚片壽司

根據魚的種類以及多寡，包裝成不同形式的生魚片壽司，一盒足以填飽小資女的胃。

 

日本大阪黑門市場_黑門三平

招牌_生魚片

想要單純吃到生魚片也行，店裡招牌魚種-鮪魚肚，在盒裝的貼紙上，對應鮪魚肚的品質分為三種等級，一次可以吃到多種魚類口感，算是必拿的生魚片餐盒。

 

日本大阪黑門市場_黑門三平

串燒干貝

有時店內舉辦促銷活動，如果點串燒干貝+內用的話，店家有微波爐可以使用，超級貼心~

 

 

日本大阪黑門市場_黑門三平

蟹腳餐盒

想要瘋狂吃蟹腳的話，店家也有蟹腳餐盒，一盒4800日幣~

 

日本大阪黑門市場_黑門三平

海膽餐盒

海膽控的話，看到一盒5000日幣的海膽，應該立馬拿一盒結帳去~

 

日本大阪黑門市場_黑門三平

其他餐盒

除了豪華的海鮮外，店家也有平價的餐盒，一盒將近500日幣，即可品嘗道地的海鮮，突然覺得在黑門市場附近的上班族還蠻幸福的~

[ 黑門市場必吃_海鮮吃透透 ]

日本大阪黑門市場_黑門三平

招牌_生魚片大全

價格_4800日幣

內容物_鮭魚、高級鮪魚肚、中等鮪魚肚、次等鮪魚肚、生干貝、旗魚、蝦子、魳魚

 

日本大阪黑門市場_黑門三平

在魚種而言，安妮王覺得最特別的是 "魳魚" ，牠是一種分布於台灣、日本附近海域的魚；在台灣被稱為青甘鰺、青魽、青甘，是日本料理店常見的生食材料。

口感與其他魚種相比，屬於脆脆札實的感覺，很特別 日本大阪黑門市場_黑門三平

 

日本大阪黑門市場_黑門三平

另外，店裡的招牌魚種-高級鮪魚肚，粉嫩的外表下，咬下去的瞬間，沒有多餘的肉質纖維，僅有滑順、柔軟、入口即化的口感 日本大阪黑門市場_黑門三平

 

日本大阪黑門市場_黑門三平

招牌_鹽烤蝦子*1

價格_1500日幣

內容物_巨無霸蝦子

 

日本大阪黑門市場_黑門三平

安妮王第一次吃到比手還要大的蝦子，肉質札實，海鮮味十足，最厲害的是蝦頭的地方，可以吃到一整塊蝦膏，好幸福~

 

日本大阪黑門市場_黑門三平

招牌_串燒干貝*2

價格_1200日幣

內容物_串燒干貝兩串，一串有兩粒干貝

 

日本大阪黑門市場_黑門三平

加熱過後的干貝，外層是醬油的味道，咬下去後，纖細、絲絲分明的潔白干貝呼之欲出，很適合拿來當下酒菜。

 

日本大阪黑門市場_黑門三平

店名 :  黑門三平

營業時間 : 09:00-18:30

地點 : 大阪市中央區日本橋2-4-1

安妮王推薦 : 在來到黑門市場這座充滿海鮮味的地方，一定要來這家 "黑門三平" 坐坐，老闆會用中文介紹魚的種類，熱情好客，覺得很厲害。另外，餐點的話，生魚片、巨無霸蝦子都是還蠻推薦的招牌，叫我三餐都吃這家店，非常樂意。

朝聖 "黑門三平" 這家海產店後，能夠將新鮮的魚種、海味攤販與餐廳做結合，除了有品質保證外，也要有乾淨、整潔的環境控管方能實現，如果想天天吃CP值高的海鮮，"黑門三平" 會是不錯的選擇~

最後，附上安妮王規劃大阪 / 宇治 五天四夜遊的文章，期待下次還有機會玩關西其他城市 日本大阪黑門市場_黑門三平

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