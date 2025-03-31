[ 大 阪 _ 章 魚 燒 道 樂 ]

說到大阪的美食，黑門市場一定榜上有名，超過170年的經營歷史外，也保存了日本道地的飲食文化；其中，章魚燒起源於日本大阪，追溯於大正年代的創始人-遠藤留吉先生，創造這種皮薄餡多、賣相可愛、味道好又符合經濟預算的國民小吃。因此，章魚燒便從日本，逐漸流行到東南亞、韓國、中國、台灣等地，成為一種著名的亞洲小吃。

在這裡，安妮王拜訪了這家位於黑門市場裡的連鎖章魚燒店 " たこ燒道樂わなか " ，如果想品嘗道地便宜的章魚燒，來這家就對了

[ 初 訪 _ 章 魚 燒 道 樂 ]

" 章魚燒道樂 " 在黑門市場裡，一處地點良好的位置，由於是現點現做的章魚燒，新鮮可口，因此吸引許多旅人購買。

在店門招牌上，可以看到經典的 "章魚燒"，八個500日幣，當然要點一盤試試看囉~

其他的大阪經典小吃，例如大阪燒餅等，也是店裡的人氣商品。

一顆顆斗大的金黃章魚小丸子，是店裡的人氣商品。

如果在黑門市場逛累了，可以來這家 "章魚燒道樂" ，可以入內用餐

"章魚燒" 除了原味外，也有海鹽、起司、明太子等口味挑選，清楚的圖像化菜單、顆數以及價格，就算不大會日文，比手畫腳也可以點餐。

店裡裝潢偏向質樸風格，椅子下方有置物籃，整齊乾淨，適合小憩片刻~

[ 招 牌 _ 章 魚 燒 ]

在八粒章魚燒中，口味有海鹽*2、原味醬油*2、起司*4，裝在乾淨簡潔的四方盤內，清楚明瞭。

用竹籤畫破章魚燒表皮的瞬間，酥脆薄嫩，裡頭滿滿的餡料，搭配青蔥、海鹽提味，十分爽口。

如果想要有濕潤口感的章魚燒，原味醬油口味是必點的項目。

在焦脆金黃的外皮下，浸在富有濃郁氣息的醬油裡，當酥酥的表皮逐漸被濕潤的醬油滲入時，便是另一種章魚燒的層次境界

每一粒章魚燒內，都有一塊章魚肉，真材實料，越吃越開心~

店名 : たこ燒道樂わなか

營業時間 : 09:00-19:00

地點 : 大阪府大阪市中央区日本橋1-21-2

安妮王推薦 : 在黑門市場裡，想找一個平價、休息片刻的餐廳坐坐，品嘗道地的日本料理的話，たこ燒道樂わなか是最佳的地方；在餐點而言，一份八粒的章魚燒約500日幣，依照口味不同價錢略為調整，不過可以兩人分食+入內用餐，算是黑門市場中，物美價廉的熱食選項之一。

章魚燒是安妮王還蠻喜歡的夜市小吃，不過每一家做出來的章魚燒品質差異甚大，有一些麵糊加很多，有一些則是酥脆好吃。因此，來到了章魚燒的發源地-大阪，不妨點一盤道地的章魚燒，品嘗過後再出發前往下一個美食景點~

最後，附上安妮王規劃大阪 / 宇治 五天四夜遊的文章，期待下次還有機會玩關西其他城市

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