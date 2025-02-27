中壢平價牛排推薦「御鼎牛排創意料理」！

平常我們全家人真的很少吃餐廳，都想說省錢、幾乎都以小吃為主，之前粉粉跟我分享這一間中壢的「御鼎牛排創意料理」，讓我對牛排有了新的見解，一端上來完全被滿滿的起司給驚豔到，就像瀑布一樣超驚人，說是起司土石流也不誇張，連帶著使用的烏龍麵也超好吃，不管是牛排亦或是雞排，還有免費吧讓你呷免驚！

『完整菜單請點我』

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這間「御鼎牛排創意料理」就在中壢的大仁五街上，雖然躲在巷子內，但人氣可是一點都不差呢！

外觀看起來帶著美式的簡約風格，我們是平日來吃的，一開店就有不少客人已經在裡面了，如果假日應該免不了要排隊一波。

讓人不敢相信的是，這才是剛營業耶！愈到晚上用餐人數可是多更多，想吃的朋友記得早點來，以免現場等太久呦！

其實「御鼎牛排創意料理」已經在中壢營業了一段不少的歲月，但整體的環境還是保持的很不錯，廚房在最裡邊，外面用餐地方幾乎沒有油煙味，這一點超加分。

御鼎牛排創意料理 | 免費自助吧無限續

是說老闆真的很大器，別說牛排大份之外，整個自助吧附餐也不怕你們吃！

冰淇淋雖然不是什麼大牌子，但四種口味已經超夠吃，而且味道也很不錯。

該俱備的醬料這裡也通通有，老闆不怕你吃，整個可以吃到飽再滾回家！XD

抹醬有藍梅、巧克力、奶油及花生，這個表現也很不錯。

不過我目前吃到最強大的抹醬是落座在龍潭新開幕不久的「煎豐厚切牛排」，這間抹醬好吃到我直接打包四全回家自己啃，有興趣的朋友也可以試試看。

是說老闆補料動作也很快，吐司超級熱門，一下子上來、一下子立馬被清空，但是要強調一點，老闆真的很不怕客人吃，所以來到這裡不用怕，直接爆吃一波就可以！：）

我還是第一次看到，牛排館竟然還有提供ＤＩＹ汽泡機的耶！

重點是還有多種口味讓你選，像是紅茶啦、汽水等等，全部都可以喝免驚。

餐具也都是消毒好的，用起來更安心。

吐司因為抹醬表現不錯，所以整體感其實還挺好吃的，不用怕，來這裡就是要吃到飽啦！

玉米濃湯雖然也是免費續，但用料也是不馬虎，絕對可以讓你吃飽飽再回家。

▲起司牛排

其實我已經忘記多少錢了，反正就是最便宜的175元牛排，然後起司另外加這樣。

印像中加一加好像二百多的樣子，看到那滿滿的起司，真的會讓人想尖叫耶！一層厚厚的起司就這樣直接舖在上面，雖然知道熱量爆表，但完全影響不了想吃它的食慾！XD

是說這牛排還真的挺重的！

幾盎司我不清楚，但總之非常厚，連要用叉子拉起還都需要費一番力氣，尤其是那起司絲真的超邪惡，一拉起來，感覺都可以飛到天邊去了！

滿滿的起司完全是讓人意猶未盡，一口接一口，滿嘴都是濃郁又飽滿的起司滋味，真的超過癮。

如果你是起司控，來到「御鼎牛排創意料理」保證發瘋！XD

看看這牛排，真的沒有在誇張的啦！整個就是超厚一片。

牛肉多汁又厚實，而且口感兼具軟嫩感，說真的，味道是真的不錯，在平價牛排館中，是非常有競爭性的。

牛排厚實也沒有在唬你，我們看圖就知道，絕對沒有在誇張的啦！

尤其是那滿滿的起司真的很犯規耶！顏色金黃很是引人食慾，還有焦焦香香的馥郁滋味，這份牛排真心給到９９分，一分扣到老闆給得太實在！XD

▲熔岩起司雞排 270元（現不知有沒有漲價，請依現場為主！）

這個聽說是店內招牌，我看每張桌子幾乎都有點，如果你有選擇障礙的話，那麼來到這裡，可以先從這份起司雞排開始吃。

一樣都是滿滿的起司瀑布，乍看之下我還以為我來到韓式餐廳，因為這份實在太像韓國起司炸雞了！XD

拉起來的起司分量，絲毫不輸剛才的牛排起司，完全是給好給滿吃得超滿足。

烏龍麵也沾附了滿滿的起司醬，跟一般什麼蘑菇醬、黑胡椒醬完全不同，倒有點像是白醬烏龍麵的口感。

麵條咕溜又Q彈，味道是真的很不錯，想要比個讚。

滿滿的起司真的是會讓人大尖叫，還有附餐可以免費吃，這裡最便宜的鐵板麵只要１１０元，就可以一餐直接讓你飽到隔天中午囉！

御鼎牛排創意料理 | 菜單 Menu

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御鼎牛排創意料理 | 店家資訊

御鼎牛排創意料理

電話：03-4372550

店址：桃園市中壢區大仁五街34號

營業時間：11：00 ～ 21：00

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