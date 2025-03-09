[ 舒芙蕾必吃_Flipper’s奇蹟的舒芙蕾鬆餅 ]

來自東京超有人氣的Flipper’s奇蹟的舒芙蕾鬆餅，在台北誠品南西店之後，台中勤美誠品也吃得到。

如果在台中勤美誠品逛累的話，可以朝聖一下這家的舒芙蕾鬆餅，餐點好吃外，最重要的是用餐人潮沒有像台北那麼多，比較不用排隊

在此，安妮王記錄Flipper’s奇蹟的舒芙蕾鬆餅_台中勤美店的食用感，給甜點控參考

[ 初訪_Flipper’s奇蹟的舒芙蕾鬆餅 ]

日本人氣鬆餅店 FLIPPER'S奇蹟的舒芙蕾鬆餅，位於台中勤美誠品綠園道的1樓，整個空間布置以充滿活力的黃色為主，讓人看了心情真開心

以餐點而言，不外乎主打鬆餅，依照季節的不同，舒芙蕾口味也會不同。

在此，安妮王是夏日朝聖，特色口味為檸檬

[ 軟綿綿_Flipper’s奇蹟的舒芙蕾鬆餅 ]

品名 : 檸檬舒芙蕾

價格 : 350台幣

安妮王推薦 : 由三塊熱騰騰的舒芙蕾、糖漬檸檬片、鮮奶油以及冰淇淋麻糬構成的套餐，檸檬酸甜的口感+入口即化、甜而不膩的蛋糕體，讓人一口接著一口，一下子就吃光了~

品嘗時，可以先劃開軟綿的蛋糕體，再淋上檸檬醬等配料，會更入味

品名 : 拿鐵(熱)

價格 : 140台幣

安妮王推薦 : 甜點+咖啡，度過高級的下午吧

品名 : 檸檬香茅花草茶(熱)

價格 : 140台幣

安妮王推薦 : 檸檬舒芙蕾+檸檬茶，吃飽喝足繼續探索台中吧

[ 總結_Flipper’s奇蹟的舒芙蕾鬆餅 ]

景點 : FLIPPER'S奇蹟的舒芙蕾鬆餅-台中綠園道店

地址 : 403台中市西區公益路68號1樓

網址 : https://www.facebook.com/flippers.jp/

營業時間 : 11:00-22:00(禮拜一道禮拜五)、10:30-22:00(禮拜六、禮拜日)

附近景點 : 台中勤美誠品、科博館、草悟道等

安妮王推薦 : 從日本東京紅到台灣的舒芙蕾鬆餅店，軟綿綿的舒芙蕾+清爽的檸檬，讓人食指大動，可以消消暑氣外，也比較吃得下去。另外，在景點安排上，有科博館、草悟道、審計新村等景點，也有一些公車站牌，可以休息一下後，繼續開始台中的行程。

以下為安妮王自助台中/彰化的旅遊記錄，期待下次有機會可以再次旅遊這些有特色的景點

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