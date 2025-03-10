[ 名古屋_五天四夜自助_行前準備 ]

名古屋，位於日本愛知縣西部的都市，也是中部地方與東海地方的中樞都市、以及東海地方唯一的政令指定都市，以人口數而言，在日本各都市中排名第四，僅次於東京、橫濱及大阪，也是日本三大都市圈之一中京圈的主要城市。由於位於東京與京都之間，因此又被稱為「中京」。

在行程安排上，通常會搭配白川鄉、合掌造、高山等景點做規劃，體驗當地特有的文化景點；而且，十月份去的話，可以欣賞慢慢轉紅的楓葉，不過，由於交通+大雨+有些景點很好逛，導致行程做了很大的變動，建議對名古屋自助行有興趣的人，可以不用把行程排太滿~~以免太趕

以下是安妮王-名古屋五天四夜的旅遊行程，內有連結可以點閱

Day 01--名古屋車站趴趴走(下雨天，只能在名古屋車站附近晃晃 )

桃園機場(7:00 check in)---中部國際機場(13:00_抵達)(兌換昇龍道車票)---名鐵名古屋車站---名古屋名铁酒店(放行李)---名古屋車站---綠洲21之豚神拉麵---名古屋名铁酒店

Day 02---名古屋城+ 飛驒高山老街(美食一把抓，A5級和牛超級無敵好吃!!!)

名古屋必去景點_名古屋城

飛驒高山老街美食、伴手禮攻略

Day 03--- 飛驒高山區+名古屋絕美夜景

飛驒高山(宮川朝市、飛驒高山老街、高山陣屋、飛驒國分寺、 "飛驒民俗村)

名古屋絕美夜景(名古屋電視塔+綠洲21宇宙船)

Day 04---名古屋港水族館+大須觀音

名古屋港水族館(世界最大海豚秀)

名古屋必去景點_大須觀音

Day 05--- コメダ（komeda）珈琲 + 常滑小逛 + 回歸台灣

名古屋之早餐文化_コメダ（komeda）珈琲

以下將針對名古屋的交通、住宿等內容，提供建議~~

[ 交 通 必 備 ]

這次安妮王五天四夜的名古屋之旅，由於想去看合掌造+品嘗A5級和牛的滋味，因此，交通工具有地鐵以及巴士。

以下為大家介紹機票、昇龍道套票、名古屋地鐵通APP以及機場周邊景點推薦

(1) 台灣到名古屋的廉航班機

由於是連假出國，因此機票一定比平常日貴。

省錢小技巧 : 對於上班族而言，連假是唯一能夠放鬆心情、遠離工作的重要假期。建議決定好旅程日期後，出發前半年開始預訂機票比較划算。

這次安妮王在機票上，去程+回程花費11934元(應該可以更便宜 )

去程 : 桃園機場(09:05)---名古屋(12:45)_台灣虎航

回程 : 名古屋(13:35)---桃園機場(15:35)_台灣虎航

注意事項 : 抵達名古屋機場後，除了吃吃機場的食物外，如果有一些交通套票，例如，昇龍道套票等，可以在機場兌換、劃位~

推薦比價機票網站 Skyscanner_https://www.skyscanner.com.tw/

(2) 昇龍道套票兌換

在機場兌換昇龍道套票，網路上的買票版本眾說紛紜，不過，以安妮王而言，先在kkday預定適合的方案，之後列印紙本憑證到名鐵服務中心領取+預定巴士座位~~網址如下

領取昇龍道套票的話~~需要注意以下三點原則

1. 抵達中部國際機場後，一直往上層樓走，待走到如上圖的區域後，直直前進看到名鐵服務中心，即可兌換昇龍道套票(版主迷路許久)

2. 要有紙本憑證+護照即可領取實體的昇龍道套票，由於版主沒有事先預訂巴士位置，因此到現場請車站人員安排~~

(本來想於10/7(二)早上七點半前往高山，但由於巴士座位已滿，所以改搭乘早上十點半的巴士~~行程受到變動QQ)

3. 如果是現場劃位的話~~回程的票要到當地的巴士站才可接受預訂~~

例如 : 版主於10/6(五)於中部國際機場預定10/7(六)由名古屋巴士站前往高山濃飛巴士站，但要回歸時，10/8(日)從高山濃飛巴士到名古屋巴士站的車票，要抵達高山濃飛巴士站後，才可以進行預約~~

因此，昇龍道套票三日遊，雖然為7500日圓，包含從中部國際機場到名古屋車站的交通；但其實安妮王使用起來，很像在賭博，建議如果要使用昇龍道套票+現場劃位的民眾，要考量那時的旅遊人潮，保險的話，規劃一些備案旅遊行程較佳~~

(3) 名古屋地鐵通_APP

對於名古屋地鐵的話，建議可以先下載 "名古屋地鐵通 APP" ，選擇目前站名以及抵達站名，即會出現交通方式，超級方便~~推推推!!!

(4) 招財貓的故鄉_常滑

在名古屋機場地鐵的前一站，正是招財貓的故鄉-常滑。

其中，全世界最大的招財貓，建立在常滑永旺夢樂城，不僅可以看貓、與貓合照外，也是血拚的好去處。

在常滑永旺夢樂城入口處，有一個比較小隻的招財貓，聽說只要摸著那愛心形狀的肉球，就會招來戀愛運~~

常滑永旺夢樂城_地址 : 愛知県常滑市りんくう町２丁目２０−３

常滑永旺夢樂城_營業時間 : 10:00-21:00

常滑永旺夢樂城_網址: https://tokoname-aeonmall.com/

安妮王建議 : 常滑鄰近名古屋機場，除了常滑永旺夢樂成外，也有一些知名的景點，例如，陶瓷步道等，因此，如果在機場閒得發慌，坐地鐵一站來到常滑晃晃，也是不錯的安排。

[ 住 宿 必 備 ]

交通機票搞定後，接著便是住宿了。

對於一個背包客旅行，推薦比較多床位的選擇網站-

Booking

在住宿地點選擇上，安妮王建議以名古屋車站為中心尋找，交通+生活機能比較方便。

以第一天下雨天的行程，可以在名鐵百貨下方逛街，在下班時間與日本上班族一起採買食物。

名古屋車站附近的Maxvalu 超市，慢慢走路去大約10-15分鐘，算是名古屋的大型超市，晚上八點過後，食區以及壽司區幾乎都在打折，種類眾多

好吃的壽司正在呼喚我帶回家

AEON MaxValu 太閤店_地址 : 愛知県名古屋市中村区太閤１丁目１９−42

AEON MaxValu 太閤店_營業時間 : 24小時

AEON MaxValu 太閤店_網址 : https://www.mv-chubu.co.jp/store/183/

安妮王建議 : 如果住宿地點在名古屋車站附近，可以逛逛 AEON MaxValu 超市，滿足購物慾望。

以上是針對前往名古屋旅行的注意事項。

只要初步規劃想玩的景點、訂到便宜的機票、民宿、Wifi機台，在適當的時機換日幣、當地買地鐵卡+下載地鐵通APP ，以及昇龍道套票劃位，基本上，名古屋算是不錯的旅遊城市。

最後，附上安妮王規劃名古屋五天四夜遊的文章，期待下次還有機會一賭名古屋的風采

延伸閱讀 名古屋_五天四夜遊_行前準備

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延伸閱讀 名古屋之早餐文化_コメダ（komeda）珈琲

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