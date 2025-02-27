終於找到和小菲同時休假的時間，決定一起去桃園燈會。

我們從台中坐火車到中壢火車站，再從A22搭捷運到A18燈會區。

很感謝小菲陪我來拍進擊的巨人！

拍完巨人我們走到光臨千塘國寶可夢區，

寶可夢區真的是很熱門欸，六米高的皮卡丘擠滿了大人跟小孩

所以我就往千塘園裡面走一點可以看到蠻漂亮的景

繞著千塘園走到底才有十二米高的卡比獸

因為他比較大隻比較好拍照，橫躺真的是很可愛

看完卡比獸之後，就覺得腳有點痠了

想說不然就慢慢散步回火車站準備回程。

回程的路上，小菲突然拉著我停下來。

說前面這家店賣很多古早味零嘴，很想進去看看

為了感謝他陪我出遊，時間也還早，就進去這間三陽晃晃了

三陽食品的古早味零食真的應有盡有，

才正要轉向小菲請她克制一點不要拿太多，

結果小菲已經拿了三包古早味零嘴，打算回家追劇時吃..

我想說三包應該是還好啦，就默默結帳去了

剛好最近有部很紅的劇《童話****》，我們打算邊吃邊看。

這幾天邊配劇情邊吃零食好享受，

結果！集數還沒看完居然就快吃光了．．

重點是我吃的還比小菲更多了．．很好吃欸！

而且我吃完才知道是素食的古早味零食

小菲選了這三樣古早味零食：麻辣素蹄筋、東坡竹輪、川辣素肉片。

其實小菲有一個壞習慣：看到圖片好吃就買

但他可能想說我愛吃辣看到有辣就拿，還是很謝謝她啦

不過也是因為當時我很想上廁所，就沒仔細看．．

甚至開了零食就開吃也沒認真看，我們吃了幾口才發現是素食

圖片印那麼大字，我們兩個怎麼可以完全沒看到！

趕快拍下來分享給大家一起買起來

麻辣素蹄筋（純素）

這款麻辣素蹄筋是用小麥蛋白製成的植物肉條。

它的口感很Q彈，咬下去有麻辣滷汁的香氣

而且辣度也不會太嗆辣，愛吃微辣的人會不小心一根接一根。

東坡竹輪（純素）

咬下去感覺每個孔隙都吸滿特製醬汁。

口感有點像魚板，Q軟有嚼勁，越嚼越香

川辣素肉片（純素）

這款川辣素肉片的辣度大概落在中辣左右

口感和牛肉乾非常相似，有微微的麻感，會忍不住想再來一片。

三款三陽食品的古早味零嘴都各有特色，完全顛覆了我對素食零食的印象，我吃的還比小菲多咧XD

如果下次再去桃園會想再補貨，或是和好朋友有湊到免運也可以買啦！

還是有人想跟我湊免運嗎？歡迎留言

三陽食品賣的東西很廣可以參考一下：三陽食品官網