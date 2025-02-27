終於找到和小菲同時休假的時間，決定一起去桃園燈會。
我們從台中坐火車到中壢火車站，再從A22搭捷運到A18燈會區。
很感謝小菲陪我來拍進擊的巨人！
拍完巨人我們走到光臨千塘國寶可夢區，
寶可夢區真的是很熱門欸，六米高的皮卡丘擠滿了大人跟小孩
所以我就往千塘園裡面走一點可以看到蠻漂亮的景
繞著千塘園走到底才有十二米高的卡比獸
因為他比較大隻比較好拍照，橫躺真的是很可愛
看完卡比獸之後，就覺得腳有點痠了
想說不然就慢慢散步回火車站準備回程。
回程的路上，小菲突然拉著我停下來。
說前面這家店賣很多古早味零嘴，很想進去看看
為了感謝他陪我出遊，時間也還早，就進去這間三陽晃晃了
三陽食品的古早味零食真的應有盡有，
才正要轉向小菲請她克制一點不要拿太多，
結果小菲已經拿了三包古早味零嘴，打算回家追劇時吃..
我想說三包應該是還好啦，就默默結帳去了
剛好最近有部很紅的劇《童話****》，我們打算邊吃邊看。
這幾天邊配劇情邊吃零食好享受，
結果！集數還沒看完居然就快吃光了．．
重點是我吃的還比小菲更多了．．很好吃欸！
而且我吃完才知道是素食的古早味零食
小菲選了這三樣古早味零食：麻辣素蹄筋、東坡竹輪、川辣素肉片。
其實小菲有一個壞習慣：看到圖片好吃就買
但他可能想說我愛吃辣看到有辣就拿，還是很謝謝她啦
不過也是因為當時我很想上廁所，就沒仔細看．．
甚至開了零食就開吃也沒認真看，我們吃了幾口才發現是素食
圖片印那麼大字，我們兩個怎麼可以完全沒看到！
趕快拍下來分享給大家一起買起來
麻辣素蹄筋（純素）
這款麻辣素蹄筋是用小麥蛋白製成的植物肉條。
它的口感很Q彈，咬下去有麻辣滷汁的香氣
而且辣度也不會太嗆辣，愛吃微辣的人會不小心一根接一根。
東坡竹輪（純素）
咬下去感覺每個孔隙都吸滿特製醬汁。
口感有點像魚板，Q軟有嚼勁，越嚼越香
川辣素肉片（純素）
這款川辣素肉片的辣度大概落在中辣左右
口感和牛肉乾非常相似，有微微的麻感，會忍不住想再來一片。
三款三陽食品的古早味零嘴都各有特色，完全顛覆了我對素食零食的印象，我吃的還比小菲多咧XD
如果下次再去桃園會想再補貨，或是和好朋友有湊到免運也可以買啦！
還是有人想跟我湊免運嗎？歡迎留言
三陽食品賣的東西很廣可以參考一下：三陽食品官網