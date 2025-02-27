我的台中愛店「灣guán濃湯麵」第三季菜單正式上線，這次主題為「南北」，講南洋風味結合台灣在地經典，推出「清燉牛肉濃湯麵」「沙嗲海鮮濃湯麵」，兩種口味都是會讓人念念不忘的滋味！期間限定千萬別錯過！

店家介紹

關於「灣guán濃湯麵」我已經寫第三篇了XD真的都是新菜單上線第一二天就會報到~應該可以感受到我多愛~要是要看環境介紹可以看前面的文章

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灣guán濃湯麵第三季「南北」菜單

每次除了濃湯麵會更換，小菜及飲料也會一併更換，對於喜歡嚐鮮的朋友應該會很喜歡這家！價格部分我之前也有說過，沒吃過的朋友一看一定會覺得價位稍高，但吃過絕對會覺得值得這個價格！不過這次濃湯麵悄悄漲價是因為太搞剛了！比起前兩季老闆覺得要花的時間更多~

餐點介紹

這次一樣開箱全菜單給大家看看

▼ 北 - 清燉牛肉濃湯麵 $380

概念是用台灣的清燉牛肉麵結合北越的PHO，上面鋪滿牛肉與牛肚，根本看不到底下的湯麵！誠意十足！

牛肉是使用板腱牛上面擠上大蒜奶油再炙燒，除了板腱肉幾乎入口即化以外，大蒜奶油也有畫龍點睛的效果，讓整片牛肉吃起來更加軟嫩滑順~

牛肚的量真的好有誠意！Q彈口感絕對是可以滿足牛肚控的！(就是我)

湯頭是用牛骨與蔬果熬製而成，看起來是濃白湯但喝起來又很爽口~九層塔的提味不會太過搶戲~真的會越喝越愛~

麵條使用粗拉麵，Q彈有嚼勁~

附餐搭配的是川麻豆丁~豆丁是素雞切成塊狀再搭配櫛瓜調成香麻川味~清爽涮嘴！

這次溏心蛋口味超特別，是抹茶玉米濃湯溏心蛋，有淡淡抹茶香和微為玉米濃湯鹹甜滋味，聽起來很衝突但吃起來超合理！

一旁搭配的是滑順的越南咖啡冰沙~貫徹結合越式的概念

▼ 南 - 沙嗲海鮮濃湯麵 $380

沙嗲最早是來自印尼再傳到潮汕再傳到台灣，沙嗲其實就是沙茶~加入椰奶，既有南洋風味又有台灣人很熟悉的沙茶味！

上面鋪上一整隻透抽實在太澎湃了！而且內臟都處理好了~表面刷過魚露炙燒過~香氣十足！吃起來彈牙美味！

一旁還有一顆炙燒過的九孔鮑魚~肉質富有彈性又鮮甜

湯頭使用蔬果與海先熬煮後，再加入沙茶與椰奶的完美融合~喝起來有點叻沙感~但更多的是海鮮的鮮甜都煮進湯裡~

麵條使用雞蛋麵，有淡淡雞蛋香，吃起來有咬勁~吸附了湯汁超讚！

一旁搭配的是羅望子冰沙~酸酸甜甜的超好喝！

▼ 低溫小麥竹輪 $60

小麥竹輪是烘烤而成的~非油炸~滷過再夾入蔥段，吃起來很特別~而且蠻好吃的！

▼ 金沙綠花椰 $60

金沙與腐乳調和拌入綠花椰~清爽又解膩！

▼ 鹿野紅烏龍冷泡 $80

來自台東鹿野的紅烏龍製成冷泡茶~厚茶香、茶味甘醇~

▼ 發酵發笑 $180

特別與泡泡合作的康普茶，100%天然活菌發酵，喝起來有細緻氣泡感，加了情人果和馬告，口味香甜清爽~好好喝！

結語

整體來說，如果是沒有嘗試過灣guán濃湯麵的朋友，超推薦這季新菜單！是海鮮控又是牛肉控的我兩者都好愛！硬要挑的話，我覺得清燉牛肉濃湯麵帶來的驚喜感更大！從牛肉到湯頭的都是不常見的口味！尤其平時熟悉了南越的PHO，第一次吃到北越PHO的滋味很特別！那如果是吃過前幾季菜單的老朋友更要回歸！沒有嚐到真的會後悔！

店家資訊

【 灣guán濃湯麵 】

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/guan_noodlesoup/

▸ 地址｜台中市西區華美街372巷3號

▸ 電話｜0909648618

▸ 營業時間｜平日17:30-22:30。六日11:30-14:00。17:30-20:00。周一二公休



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