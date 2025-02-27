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<一分鐘短評>



「當99朵向日葵盛開時，他們將走向永遠的別離......」--- 《未來日記》



「我最喜歡你了！拓斗，但未來日記裡從一開始，就要我不到最後，不可以對你說出心裡真正的想法......」--- 女主角仲宗根真愛



「我們已經再也見不到面了，但我一直想念著她，也一直想再見她......」--- 男主角若松拓斗



原本住在東京當廚師學藝的拓斗，打算過幾年回故鄉北海道開設屬於自己的餐廳，而女主角還是大學生的真愛住在沖繩，打算搬到東京發展，

她心中知道自己無法接受遠距離戀愛，但兩人在節目中彼此從怦然心動到相互喜歡，卻又要依著未來日記中的劇情發展，被迫口是心非，

當愛與理想分隔兩端，相知相許的兩人到最後，究竟會做出了什麼選擇？是她為了成全對方夢想，放棄這段愛戀? 又或是他為愛留在東京?

如果《未來日記》劇本走向，註定了相愛的兩人最終必然分離，那麼還會可能到最後，出現絲毫的機會，寫下逆轉勝的合體奇蹟嗎?





2021年日本富士TBS電視台(Tokyo Broadcasting System Television, Inc.)與Netflix 攜手合作，改編自2012年富士電視台拍攝，由岡田將生與剛力彩芽領銜主演的戀愛綜藝節目電視劇版《未來日記 - Another：Ｗorld》，並邀請素人擔綱演出。當年富士電視台是翻拍自日本漫畫家 Esuno Sakae 於2006年創作的日本暢銷人氣漫畫《未來日記》(The Future Diary)，翻拍成真人電視劇版《未來日記 - Another : World》，一播出就造成收視率熱潮 !

電視劇故事講述，兩位素未謀面彼此也不認識的陌生人，在這部戀愛實境節目裡相遇，然後開啟一段可能衍生而出的戀愛，他們從一開始就會收到一本未來日記，翻開未來日記裡，一頁一頁都記載了所有關於男女主角未來發展的種種情事，男女主角必須完全按照日記中標示的日期和指令去行動，這些指令並非都是良善的，相反的往往處處設限與考驗著兩人，日記裡詳細記載了兩人會在某一天相遇，遇見命定的對方，接著發展出一系列關於邂逅、戀愛，最終邁向必然分手的結局。



2021年素人版《未來日記》與之前的演員版不同，男女主角都找素人擔當，共分成兩季，除了男女主角在節目中緣起緣滅分合的悲歡離合外，棚內也由 Daigo 主持，與明星組成的觀察團成員，包括佐藤大樹（放浪兄弟 Exile/Fantastics from Exile Tribe 成員）、Saya(LALANDE成員)、鷲見玲奈、夏菜等來賓，一起觀看劇情走向發展，並評論提出各自的觀點，吸引觀眾跟著入戲。

本篇介紹的是2021素人版《未來日記》(The Future diary)在Netflix 播映的第一季正式預告，影片引用 https://youtu.be/k6K7TzYAjaE?si=wI80VXQuLlZO7bmB





Netflix與日本富士JSB電視台合作的《未來日記》(The Future Diary)戀愛實境秀第一季，故事發生在2021年7月到8月，第二季則發生在同年的10到11月，這些劇集拍攝時間的設定與挑選， 幕後都經過ˋ縝密的規劃更隱藏著深意，也牽動著劇情走向起伏，第二季的主角群，由第一季的一男一女，換成了兩男一女的三角戀，第二季也在今天追完，劇中的三人行到了某個集數，又有所轉折，讓人看得很揪心，有更多的情感糾葛與拉扯，讓人既期待又怕看著他們受傷害!



這幾天追完《未來日記》(The Future Diary)第一季共8集，看之前真的完全沒想到，由素人擔當的新版《未來日記》(The Future Diary) ，竟能拍得如此勾動人心，拍出了讓人甜蜜與無奈交錯，看似命中注定的兩人，卻慘遭《未來日記》戲弄，男女主角素人完全受控於收到的日記裡，一頁又頁新的劇情設定，牽著走時臉上與心裡的無奈與真實反應，都讓人邊看邊笑，又忍不住感動到邊掉淚，完全回到了青春無敵，愛情至上的單純歲月。



看著19歲青春無敵，來自沖繩的女主角仲宗根真愛，與24歲來自北海道的男主角若松拓斗，兩人如何在短短八集中，從秘密開始的相識，一路共同歷經未來日記中設下的層層考驗，從陌生到熟悉，從友好感到喜歡甚至是相愛的心緒輾轉，短短的一個多月，兩人穿梭在日本一北一南的北海道與沖繩愛之旅，看兩地的綺麗風光，更初嘗了愛情綻放的甜蜜滋味。

但兩人心中的忐忑一直不曾消失，因為《未來日記》裡寫得很清楚，兩人從相識到相惜到相愛，最終必然走向分離的結局，而且過程中兩人都不能私下聯絡對方，也沒有任何對方的連絡資訊，所以隨著時間向前流轉， 逐漸陷入了愛的漩渦的兩人，該如何面對最終分離的悲傷呢? 有沒有任何可能改變結局? 需要怎樣的共同努力與決定?就是素人版《未來日記》最勾動人心的起伏輾轉?



再往下聊到觀影的感受前，先從維基百科中找到最原始漫畫的原創作者與相關故事，有興趣的朋友，只要點擊連結就能得到完整的面貌。



少年戀愛漫畫《未來日記》(日語：未来日記，英文 : The Future Diary，假名 : みらいにっき，羅馬字 : Mirai Nikki)，由日本男性漫畫家 Esuno Sakae (日語原文 : えすの サカエ，假名 : すの さかえ，平文式羅馬字：Esuno Sakae)，是一本充滿創意的日本漫畫作品，從2006年1月26日至2010年12月25日，在《月刊少年Ace》(角川書店)進行連載，引發讀者的熱烈反響。連載完結之後，發行單行本全12卷。作者 Esuno Sakae 也發行了2部以故事配角為主軸的外傳全2卷。2008年獲得第32屆講談社漫畫賞少年部門候選作品之一。



代理版本方面，繁體中文版由台灣和香港於2007年1月13日首次發行，由台灣角川出版，英文版由TOKYOPOP取得北美洲地區代理權，但之後該公司停止業務，直到2010年5月31日只發行了10本單行本。



2010年12月9日首次改編為動畫OVA，發售的第11卷限定版單行本裡，附贈收錄先行短篇動畫的OAD。OAD 原創動畫光碟指的是(Original Animation Disc)或原創動畫DVD(Original Animation DVD)，本質上與OVA(Original Video Animation）同義。在DVD等光碟儲存媒體普及後的用語。



OVA(日語：オリジナル・ビデオ・アニメーション；和製英語：original video animation)，又稱原創動畫錄影帶，原是指以錄影帶、影碟首次發行的動畫影片，例如動畫劇集或動畫電影的續集或外傳作品，如今也能通過影片分享網站的形式收看。



2011年10月9日開始播放由漫畫改編成的電視動畫，由動畫公司asread負責製作。



2012年4月21日 官方也與富士電視台合作，將漫畫進一步改編成電視劇播出。



電視劇版《未來日記 - Another：Ｗorld)於2012年2月17日，由富士電視台宣佈開拍，電視劇的製作將會借用原作設定，進行全新原創故事，角色名字亦有調整，男女主角由岡田將生與剛力彩芽領銜主演，於2012年4月21日開始於深夜播放，預告影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=MbcZ3Bn0EK8



因為原著漫畫大受歡迎，所以除了大家而熟能詳的日本慣用的市場行銷三部曲，由暢銷原著漫畫 --- >動畫 --- >電視劇或電影三部曲外，《未來日記》更被改編成電子遊戲、小說、書籍與形象歌曲，《未來日記》(The Future Diary)漫畫原著中，大部分的角色人物姓名由來，都是源自於羅馬神話中的奧林匹斯十二主神，並有部分成為太陽系內的行星或小行星等天體名稱。了解漫畫的基本資訊，與後來翻拍的一系列作品都叫好又叫座! 接著就回到觀看完第一集八集後的感受。



19歲來自沖繩的大學生真愛與24歲來自北海道，現在東京工作的廚師拓斗，第一集一開始，兩人收到製作單位給的未來日記，翻開第一頁，上面寫著：「 7月1日，造訪橫濱的妳，突然邂逅了命運之人。」開始了命定情緣的意外旅程 ......」，在極具創意的初見安排場景中，兩人初見略顯尷尬緊張，但很快地笑容與和善的交談，替代也舒緩了一切，就此開啟了兩人之間情緣輾轉的愛戀之路 ;



他們從相遇、相熟、相互喜歡、相思到相離，一切都循著製作單位給的「未來日記」裡寫的劇情走向行事，在拍攝過程中，不管女主角有多喜歡男主角，都不能親口對他說：「我喜歡你」，拍攝之外，兩人絕對不能互相聯絡，其實製作單位也刻意阻擋兩人私下交換聯絡資訊，而且未來日記的最後一頁等著他們的就是「永遠的分離」。



隨著未來日記中的劇情發展，他們經歷了種種的美好，初遇的驚喜，相互造訪對方的故郷北海道與沖繩，一起在小樽做玻璃穿珠，第一次牽手、第一次親吻、第一次一起推著故障的車子探訪北龍町的向日葵花田，雖然因為季節不對，未能看到盛開的向日葵，但兩人相約八月盛開時再重返看花，日記中設下各種挑戰，像是：「初次完成一項共同任務後，你們眼前出現一朵向日葵，向日葵的花語是一見鍾情」 ，都蘊藏著影響後續發展的埋筆與線索，只是不知道究竟是好是壞?



之後的兩人陸續體驗了許多的初始，第一次一起坐遊輪、第一次一起烤肉、第一次一起在滿天星星的夜空下在海邊露營、第一次一起穿著浴衣看煙火、第一次相擁，有懼高症的男主角拓斗，只為了幫她撿回漂走的遮陽帽，第一次從海邊礁石高處跳入海中，也贏得了真愛的芳心 ;





場景一換，他在星空下對她表白愛意，卻因女主角真愛必須按照《未來日記》(The Future Diary)中的劇本，擺出冷冰冰的姿態，未能親口對拓斗說出真正的內心話，讓極端失望的他，選擇了連夜從沖繩返回東京，沒能吃到隔天一早，她人生第一次為他親自下廚做的玉子燒......



「如果兩人之間的情感是真愛的話，他們就會在約定之地重逢。」

《未來日記》(The Futuer Diary)這部日本戀綜電視劇只有短短八集，小而精美卻帶給參與演出的男女主角，評論的嘉賓與在螢光幕前旁觀的觀眾，許多值得深思的情感成長議題，節目共有三大看點，一一跟大家分享。



節目看點一 : 「青春，是人生階段中最美的容顏，愛情，是最好的妝點，而眼淚，是最棒的成長。」。



《未來日記》劇中的日記，表面像是黑化的愛神邱彼特，在日記中的文字敘述，給了戀人交往過程中，許多看似阻撓挫折與挑戰考驗的安排，其實背後是由一群深思熟慮又充滿創意的編劇設計，目的是要幫助年輕戀人，在時而開懷大笑，時而悲傷流淚的交錯中，了解要珍惜當下，因為愛情讓人愉悅，也可能讓人悲傷莫名痛徹心扉，一旦經歷過開心與悲傷交錯的萬般滋味，才明白青春，每個人只有一次，對愛情的天真單純也只有一遍，只有彼此攜手共同努力熬過愛情的千般考驗與輾轉，才會蛻變成更成熟更懂得體貼對方的人。

《未來日記》(The Future Diary)劇中由幕後工作人員送上的日記，其實是一頁頁年輕戀人的生命導師，為他們可能在愛情輾轉迷途指點迷津，並透過一次次精心設計的考驗中， 幫助他們得以成長，變得更成熟體貼，俗諺說：「師傅帶進門，修行在個人」，劇中的男女主角，因著不同的年齡、個性與家庭出身背景，對於愛情也有著不同的觀點與迷思，但在真實世界中，戀人從相知相愛到牽手一生，走向未來的婚姻與家庭傳宗接代的人生漫漫長途上，其實還有更多的挑戰與困難，等著相愛的兩人共同克服，日記中的設計，只是一種隱喻與引導，讓不同年齡與生命階段的觀眾，在觀看這部《未來日記》過程中，看見不同的生命風景，感受與領悟到不同的愛情面貌。

與劇中男女主角同齡的觀眾，可能隨著《未來日記》(The Future Diary)八集劇情發展，充滿巧思反轉的劇情安排，心情也跟著男女主角一樣又哭又笑地，一路看到最後才會放下心中那顆高懸在半空中的心情，而早過了年少單純愛戀時期，為人父母的三四十歲的輕熟男熟女，可以藉此暫時放下因生活重擔，被逼得喘不過氣來的壓力，打開電視機坐在沙發上兩人一起感受曾經的青春飛揚，或許也能從年輕男女主角身上，看見自己曾經對愛的義無反顧，單純又充滿朝氣的衝勁，而人生走到退休的老夫老妻，也能藉觀看這樣的年少青春戀綜節目，了解現在年輕人跟年輕時的自己時，對於愛的感受與價值觀有何不同，累積與子孫輩聊天的共同話題，證明人活著只要願意，都能與時俱進保持對人事物的好奇感與學習力。

節目看點二 : 坐在家中隨劇就能欣賞到日本北中南三地不同的風景人情，從初夏熱情暢快的沖繩，到流行時尚的東京餐飲約會咖啡廳，再到北海道一望無際的北海道北龍町向日葵之語里，盛開的日葵花田，美得讓人嘆為觀止!

《未來日記》(The Future Diary)劇中除了男女主角青春洋溢，外貌身材充滿了賞心悅目的吸引力，談起戀愛的投入甜蜜幸福的氛圍讓人迷醉外，節目第二看點就是看你千遍萬遍也不厭倦的日本風土人情，特別是日本各式各樣的花海，真的是讓人看得目眩神迷嘆為觀止! 這些景點背後從規劃設計，栽種照護到開出一片璀璨的花海， 必然投入了許多的用心與力道，才能讓遊客欣賞到這麼美的景致，以其中男女主角前後兩次相約到北海道北龍町向日葵之里的向日葵花海為例 ，位於位札幌及旭川之間，廣達23公頃土地面積的「向日葵之里」，種了約200萬棵的向日葵，每年5月中旬播種，八月中旬開花，花高約1.5公尺，一整個陽光燦爛美不勝收，劇中男女主角戀人置在其中，來個永恆之吻，說有多浪漫就有多浪漫夢幻！

在本劇第一季最後一集最後一幕，當鏡頭從擁吻的男女主角身上，拉開後才知道這片花海占地有多龐大，向日葵陽光燦爛的美景，彷彿是給男女主角最美的祝福! 網上搜到一部影片跟大家分享，影片引用自 https://www.facebook.com/watch/?v=441131008927448





全片又遠赴北海道小樽、沖繩與東京出外景拍攝，台灣觀眾對日本必然不陌生，北海道小樽的運河美景、森永冰淇淋的平民美食、玻璃工業琳瑯滿目晶瑩龍丁香沖繩海天一線的海邊風景，東京的時尚餐酒館， 谷寺參拜等等，不同視野的日本風景隨著劇情推展盡收眼底，在在都讓人看得神清氣爽心生嚮往，而男女主角的戀愛故事，就在這一幕幕風景名勝之中展開，真的讓人一邊觀劇，一片彷彿實境旅遊般，暢玩日本由北到南的北海道、東京與沖繩，而且比一般跟團旅遊或自助旅行，去到了當地人才知道的深度景點與餐廳，真是收穫滿滿!

節目看點三 : 《未來日記》(The Future Diary)主題曲，緊緊貼著劇情發展，既扣人心弦又感人肺腑，在耳邊心深底處迴盪再三，留下永恆的蘊含。

日本流行樂團世界末日 (SEKAI NO OWARI) ，當年特別為節目譜寫了名為《日記》(Diary) 的主題曲，十分貼近劇情又感人動聽，《未來日記》第一季主題曲，Sekai no Owari 演唱的Diary，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=hl8NvPwgd3E





如果你還沒看過這部改編自日本暢銷漫畫的素人戀綜節目電視劇《未來日記》(The Future Diary)， 不妨上網註冊Netflix ，一起感受這部在各國眾多戀綜節目中，以創意思維脫穎而出的好劇!

未來日記 The Future Diary

原作、構成協力：Esuno Sakae

企劃：安田猛（角川書店）、武智恆雄（KlockWorx）、井上俊次（Lantis）、太布尚弘（Movic）

監督：細田直人

系列構成：高山克彥

角色設計：平山英嗣

總作畫監督：平山英嗣、岡田萬衣子、小島智加

副角色設計：渡邊瑠璃子

道具設計：江田恵一

3D導演：石田弘達

3DCGI：酒井壽一、原山希

色彩設計：細谷直樹

美術設定：佐藤正浩

美術監督：德田俊之

攝影監督：藤田智史

剪接：伊藤潤一

音響監督：名倉靖

音響效果：倉橋裕宗

音響製作：樂音舍

音樂：加藤達也

音樂製作人：齋藤滋

音樂製作：Lantis

動畫製作人：平松巨規

動畫製作：asread

企劃製作人：伊藤敦

製作：12人的日記持有者（角川書店、KlockWorx、Lantis、Movic）

官網 : Netflix

FB粉絲頁 : Netflix

Youtube 頻道 : Netflix Asia





(註)

一、本文中介紹的電影海報與劇照，係引用自Netflix FB粉絲頁相簿 ， 版權歸屬Netflix Asia 與《未來日記》(The Future Diary)電視節目製作公司所有，請勿任意轉載，或另移作商業使用。



二、本文介紹的電視劇《未來日記》(The Future Diary)第一季預告影片，引用自Netflix Asia Youtube 頻道平台，版權歸屬Netflix Asia與《離線找真愛》(Offline Love)電視節目製作公司所有。



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