哈囉大家我是Miffy🐰！
今天來分享一家超有氛圍的「薰花日式餐酒館」
路過沒仔細看真的不會注意到
但真的東西很好吃！
🍽️【必點清單】
▪️鹽烤櫛瓜 $80
烤得超juicy！
單純撒鹽就帶出蔬菜清甜
▪️明太子山藥 $150
必推組合！濃郁明太子醬混入店家特製的明太子醬
山藥片讓人一口接著一口
外面我是真的沒吃過這種味道的
超級好吃！🥹🤍
▪️板腱牛排 $250
嫩口不柴的牛排
咬下去肉汁滿滿
▪️剝皮辣椒牛肉卷 $140
微辣控驚豔款，剝皮辣椒泥
是店家自製的， 外面沒看到過
裡面裹著脆嫩高麗菜捲，辣度溫和
▪️鯛魚下巴（2片） $100 / 炸雞翅（5隻） $200
下酒CP組合！
魚下巴膠質滿滿
雞翅外脆內嫩🤍
▪️酒蒸蛤蜊 $150
蛤蜊控給過！
滿滿一碗無沙大顆蛤蜊
酒香蒸煮鮮味滿滿
▪️綜合生魚片$280
鮭魚+鮪魚超級新鮮
旁邊還有軟絲，而且上面還有放魚子醬
完全不腥！
🍸【微醺特調解密】
▫️伊甸園 $250
威士忌基底 × 青蘋果香甜酒 × 接骨木花香甜酒
老闆偷偷說這杯濃度比外面高！
喝得到成熟大人系的層次感～（濃度推估約12-15%）
▫️熱紅酒 $250
冬日限定必喝！用新鮮蘋果+橙片+肉桂等中藥材熬煮，香料味溫潤不嗆辣（酒精因熬煮揮發較多，約8-10%）
🎮【店內小遊戲】
✔️飛鏢機
✔️十八仔骰子遊戲
我們贏了2顆肥美生蠔🦪！
簡直賺翻
每桌還招待毛豆小菜
根本是遊戲高手的隱藏福利🤫
⚠️小提醒
調酒濃度屬於「後勁溫柔派」
建議搭餐慢慢喝～
記得揪戰友一起來嗨！
店家偶爾會推出限定活動，出發前先打電話問問喔～
🍷薰花日式餐酒館
📍234新北市永和區中正路532號
☎️02-2927-3666
0960-532-285
0935-790-018
#餐酒館居然有骰子盅
#明太子山藥會上癮