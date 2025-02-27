哈囉大家我是Miffy🐰！

今天來分享一家超有氛圍的「薰花日式餐酒館」

路過沒仔細看真的不會注意到

但真的東西很好吃！

🍽️【必點清單】

▪️鹽烤櫛瓜 $80

烤得超juicy！

單純撒鹽就帶出蔬菜清甜

▪️明太子山藥 $150

必推組合！濃郁明太子醬混入店家特製的明太子醬

山藥片讓人一口接著一口

外面我是真的沒吃過這種味道的

超級好吃！🥹🤍

▪️板腱牛排 $250

嫩口不柴的牛排

咬下去肉汁滿滿

▪️剝皮辣椒牛肉卷 $140

微辣控驚豔款，剝皮辣椒泥

是店家自製的， 外面沒看到過

裡面裹著脆嫩高麗菜捲，辣度溫和

▪️鯛魚下巴（2片） $100 / 炸雞翅（5隻） $200

下酒CP組合！

魚下巴膠質滿滿

雞翅外脆內嫩🤍

▪️酒蒸蛤蜊 $150

蛤蜊控給過！

滿滿一碗無沙大顆蛤蜊

酒香蒸煮鮮味滿滿

▪️綜合生魚片$280

鮭魚+鮪魚超級新鮮

旁邊還有軟絲，而且上面還有放魚子醬

完全不腥！

🍸【微醺特調解密】

▫️伊甸園 $250

威士忌基底 × 青蘋果香甜酒 × 接骨木花香甜酒

老闆偷偷說這杯濃度比外面高！

喝得到成熟大人系的層次感～（濃度推估約12-15%）

▫️熱紅酒 $250

冬日限定必喝！用新鮮蘋果+橙片+肉桂等中藥材熬煮，香料味溫潤不嗆辣（酒精因熬煮揮發較多，約8-10%）

🎮【店內小遊戲】

✔️飛鏢機

✔️十八仔骰子遊戲

我們贏了2顆肥美生蠔🦪！

簡直賺翻

每桌還招待毛豆小菜

根本是遊戲高手的隱藏福利🤫

⚠️小提醒

調酒濃度屬於「後勁溫柔派」

建議搭餐慢慢喝～

記得揪戰友一起來嗨！

店家偶爾會推出限定活動，出發前先打電話問問喔～

🍷薰花日式餐酒館

📍234新北市永和區中正路532號

☎️02-2927-3666

0960-532-285

0935-790-018

#餐酒館居然有骰子盅

#明太子山藥會上癮