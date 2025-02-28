為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

台北美食 中山美食 食記 OhMo瑪嘻答韓式餐廳 more
2025-02-28 20:00:00 文字：踢賴旅遊
share
踢賴旅遊

踢賴旅遊

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

「OhMo 瑪嘻答韓式料理」這家店，絕對是中山區韓式烤肉控的天堂！地點就在超熱鬧的錦州街上，不管是住附近的，還是公司行號的上班族，來這裡聚餐都超方便。而且不管是下班想放鬆一下，還是假日想跟家人吃頓好料，這裡都是很棒的選擇啦。說到「OhMo 瑪嘻答」，他們家最大的特色就是那個超澎湃的銅盤烤肉，肉片在熱呼呼的鐵板上烤到滋滋作響，裡面的肉汁完全鎖住，一口咬下去，幸福感爆棚！可以直接吃，感受肉的原汁原味，也可以用生菜包著吃，清爽又解膩。如果人多一點，點他們家的套餐更划算，道地的海鮮煎餅、泡菜鍋通通有，讓你不用飛韓國，也能吃到最正宗的韓式風味。所以說，想找中山區韓式烤肉，來錦州街美食「OhMo 瑪嘻答」就對了！

餐廳資訊

OhMo瑪嘻答韓式餐廳

名稱 : OhMo瑪嘻答韓式餐廳
電話 : (02)2500-7276
地址 : 台北市中山區錦州街390號 (Google地圖)
營業時間 : 週一~週日 11:30-14:30、17:00-22:00
粉絲專頁 : Oh-Mo-瑪嘻答韓式烤肉料理

從捷運中山國中步行5分鐘左右或是從捷運行天宮站3號出口步行12分鐘就能抵達

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

店裡面的座位都是四人桌，搭配一個烤盤，烤肉的份量一次可以烤不少。中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

牆上還掛著韓服，一走進店裡，就感覺好像到了韓國一樣。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

對於想吃中山區韓式烤肉，但中午時間有限的上班族來說，這裡也有提供「商業午餐」。如果第一次來不知道怎麼點，可以直接參考多人套餐，店家很貼心，除了烤肉之外，其他餐點都有不同的搭配組合。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

 

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

當然，你也可以單點烤肉，然後再額外加點其他的韓式料理，像是海鮮煎餅、豆腐湯等等，選擇非常多。飲料的部分，選擇比較少一點，但還是有韓國啤酒可以點來喝。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

店門口有餐點的照片可以參考，菜單上也有圖片，可以讓你更清楚知道自己想吃什麼。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

這次我們點的是「3 人行政套餐」，一上桌，8 樣韓式小菜直接擺滿桌，看起來超壯觀！

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

「辣味馬鈴薯」是我的愛，吃起來綿密又帶點微辣。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

「韓式泡菜」其實不會太辣，配肉或配飯都很讚。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

 「辣味豆芽菜」吃起來爽脆多汁，非常開胃。 店家還會提供不同的醬料，搭配烤肉一起吃，可以去油解膩，還能提升肉的香氣。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

更特別的是，除了常見的生菜，這裡還有「芝麻葉」可以拿來包肉，吃起來會有一股清涼感，解膩效果超好，會讓人忍不住一口接一口。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

當天用餐的時候，老闆娘還親自幫我們烤肉，一邊烤還會一邊介紹食材的搭配方式和吃的順序，超級熱情！

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

套餐的五花肉，我們選的是「原味五花肉」，另外還有「辣烤五花豬」可以選。豬肉烤到有點焦焦的時候就可以夾起來吃，用生菜包著一口咬下，真的超過癮！

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

第一口建議先直接菜包肉，第二口可以搭配其他開胃小菜一起吃。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

套餐的其他韓式配餐，我們選了「海鮮煎餅」，一切開，可以看到煎餅超厚實，裡面滿滿都是海鮮。一口咬下去，外酥內嫩，而且外面的油都有瀝乾淨，吃起來一點都不油膩，裡面的海鮮吃起來又鮮又甜，整個煎餅吃完超有飽足感。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

一開始還在猶豫要吃鐵盤烤肉還是銅盤烤肉，結果吃完鐵盤烤肉，老闆娘就說要幫我們換烤盤，接著就端上招牌的「銅盤烤肉」，銅盤外圈會先鋪上滿滿的新鮮蔬菜和豆腐。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

把肉放在銅盤中間烤，烤的過程中，肉汁會一直流到外圍的蔬菜湯裡面，讓蔬菜吸滿肉的香氣。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

牛肉吃起來肉香味超濃郁，Q 彈又滑順，會讓人忍不住一口接一口。而且老闆娘真的超貼心，會一直幫我們烤，我們只要負責張嘴吃就好。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

吃完牛肉換雞肉，因為銅盤烤肉可以選兩種肉類，或是全部都選一樣，所以這樣吃下來，總共有三種肉可以吃到。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

雞肉的厚度很夠，烤久了也不會覺得乾柴，吃起來肉質紮實又多汁。沾點醬油，可以提升雞肉的鮮味，換著吃可以感受到不同食材的美味。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

第二個配餐，我們選的是「豆腐辣湯」，湯匙一撈，滿滿都是嫩豆腐和蛤蜊。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

蛤蜊非常飽滿，咬下去還會噴汁，鮮蝦和花枝吃起來 Q 彈飽滿。裡面還有半熟蛋，整鍋喝起來就像海鮮豆腐鍋一樣，不只是湯好喝，裡面的配料也超豐富，每一份餐點都讓人吃得飽飽的。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

吃飽後，每人還有一碗綠豆湯，轉換一下口味，解解膩。綠豆湯也是滿滿的料，喝起來很清爽。

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

總之，「OhMo 瑪嘻答韓式料理」真的是一間會讓人印象深刻的韓式烤肉店。套餐裡面有兩種不同的烤肉，加上老闆娘親切的服務，和詳細的食材介紹，讓整個用餐體驗都變得超棒。鐵盤烤肉可以吃到香酥的豬肉，用生菜包著吃超美味，銅盤烤肉可以吃到厚實的牛肉和雞肉，肉汁滴到湯裡，讓蔬菜也變得更鮮甜。套餐裡面的海鮮煎餅和豆腐辣湯，不只份量多，裡面的配料也給得超大方，味道也很道地，讓我們吃得飽又吃得超滿足。想找錦州街美食、想吃中山區韓式烤肉，選「OhMo 瑪嘻答」絕對不會失望！

餐廳資訊

名稱 : OhMo瑪嘻答韓式餐廳
電話 : (02)2500-7276
地址 : 台北市中山區錦州街390號 (Google地圖)
營業時間 : 週一~週日 11:30-14:30、17:00-22:00
粉絲專頁 : Oh-Mo-瑪嘻答韓式烤肉料理

中山區錦州街必吃「OhMo 瑪嘻答」銅盤烤肉 海鮮煎餅超澎湃。

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#台北美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
中秋烤肉全攻略
晴光市場5間美食吃到飽！最低135元就能開吃，壽喜燒、咖喱飯、火鍋都有，網友最不想公開的口袋名單是「這間」。

晴光市場5間美食吃到飽！最低135元就能開吃，壽喜燒、咖喱飯、火鍋都有，網友最不想公開的口袋名單是「這間」。
中秋烤肉神助手！DON DON DONKI 「岩谷韓式烤盤」0元加價購帶回家，日本燒肉醬、KIRIN生焙茶很需要。

中秋烤肉神助手！DON DON DONKI 「岩谷韓式烤盤」0元加價購帶回家，日本燒肉醬、KIRIN生焙茶很需要。
板橋人約會衝一波！Asia49亞洲料理酒廊推出極炙BBQ派對，經典沙嗲、香料雞腿，配上啤酒5折優惠。

板橋人約會衝一波！Asia49亞洲料理酒廊推出極炙BBQ派對，經典沙嗲、香料雞腿，配上啤酒5折優惠。
燒肉控的天堂！日本福岡來台「赤身燒肉」開在中山區昭和老宅，日本主廚坐鎮「燒肉套餐」只賣5天。

燒肉控的天堂！日本福岡來台「赤身燒肉」開在中山區昭和老宅，日本主廚坐鎮「燒肉套餐」只賣5天。
頂呱呱免費加肉！頂呱呱賣烤肉「金鳳炭燒雞腿串」免費送兩串，姓名對中「秋、鳳」無料加肉。

頂呱呱免費加肉！頂呱呱賣烤肉「金鳳炭燒雞腿串」免費送兩串，姓名對中「秋、鳳」無料加肉。
美麗信9月烤肉趴！美麗信花園酒店青庭牛排館推出「酒月烤肉季分享餐」爐烤波士頓龍蝦、M9牛肋眼與伊比利豬肉串，飽到不想回家。

美麗信9月烤肉趴！美麗信花園酒店青庭牛排館推出「酒月烤肉季分享餐」爐烤波士頓龍蝦、M9牛肋眼與伊比利豬肉串，飽到不想回家。
morechevron_right
相關商家

OhMo瑪嘻答韓式餐廳

phone02-25007276
place台北市中山區錦州街390號
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up