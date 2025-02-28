「OhMo 瑪嘻答韓式料理」這家店，絕對是中山區韓式烤肉控的天堂！地點就在超熱鬧的錦州街上，不管是住附近的，還是公司行號的上班族，來這裡聚餐都超方便。而且不管是下班想放鬆一下，還是假日想跟家人吃頓好料，這裡都是很棒的選擇啦。說到「OhMo 瑪嘻答」，他們家最大的特色就是那個超澎湃的銅盤烤肉，肉片在熱呼呼的鐵板上烤到滋滋作響，裡面的肉汁完全鎖住，一口咬下去，幸福感爆棚！可以直接吃，感受肉的原汁原味，也可以用生菜包著吃，清爽又解膩。如果人多一點，點他們家的套餐更划算，道地的海鮮煎餅、泡菜鍋通通有，讓你不用飛韓國，也能吃到最正宗的韓式風味。所以說，想找中山區韓式烤肉，來錦州街美食「OhMo 瑪嘻答」就對了！

餐廳資訊

OhMo瑪嘻答韓式餐廳



名稱 : OhMo瑪嘻答韓式餐廳

電話 : (02)2500-7276

地址 : 台北市中山區錦州街390號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 11:30-14:30、17:00-22:00

粉絲專頁 : Oh-Mo-瑪嘻答韓式烤肉料理

從捷運中山國中步行5分鐘左右或是從捷運行天宮站3號出口步行12分鐘就能抵達

店裡面的座位都是四人桌，搭配一個烤盤，烤肉的份量一次可以烤不少。

牆上還掛著韓服，一走進店裡，就感覺好像到了韓國一樣。

對於想吃中山區韓式烤肉，但中午時間有限的上班族來說，這裡也有提供「商業午餐」。如果第一次來不知道怎麼點，可以直接參考多人套餐，店家很貼心，除了烤肉之外，其他餐點都有不同的搭配組合。

當然，你也可以單點烤肉，然後再額外加點其他的韓式料理，像是海鮮煎餅、豆腐湯等等，選擇非常多。飲料的部分，選擇比較少一點，但還是有韓國啤酒可以點來喝。

店門口有餐點的照片可以參考，菜單上也有圖片，可以讓你更清楚知道自己想吃什麼。

這次我們點的是「3 人行政套餐」，一上桌，8 樣韓式小菜直接擺滿桌，看起來超壯觀！

「辣味馬鈴薯」是我的愛，吃起來綿密又帶點微辣。

「韓式泡菜」其實不會太辣，配肉或配飯都很讚。

「辣味豆芽菜」吃起來爽脆多汁，非常開胃。 店家還會提供不同的醬料，搭配烤肉一起吃，可以去油解膩，還能提升肉的香氣。

更特別的是，除了常見的生菜，這裡還有「芝麻葉」可以拿來包肉，吃起來會有一股清涼感，解膩效果超好，會讓人忍不住一口接一口。

當天用餐的時候，老闆娘還親自幫我們烤肉，一邊烤還會一邊介紹食材的搭配方式和吃的順序，超級熱情！

套餐的五花肉，我們選的是「原味五花肉」，另外還有「辣烤五花豬」可以選。豬肉烤到有點焦焦的時候就可以夾起來吃，用生菜包著一口咬下，真的超過癮！

第一口建議先直接菜包肉，第二口可以搭配其他開胃小菜一起吃。

套餐的其他韓式配餐，我們選了「海鮮煎餅」，一切開，可以看到煎餅超厚實，裡面滿滿都是海鮮。一口咬下去，外酥內嫩，而且外面的油都有瀝乾淨，吃起來一點都不油膩，裡面的海鮮吃起來又鮮又甜，整個煎餅吃完超有飽足感。

一開始還在猶豫要吃鐵盤烤肉還是銅盤烤肉，結果吃完鐵盤烤肉，老闆娘就說要幫我們換烤盤，接著就端上招牌的「銅盤烤肉」，銅盤外圈會先鋪上滿滿的新鮮蔬菜和豆腐。

把肉放在銅盤中間烤，烤的過程中，肉汁會一直流到外圍的蔬菜湯裡面，讓蔬菜吸滿肉的香氣。

牛肉吃起來肉香味超濃郁，Q 彈又滑順，會讓人忍不住一口接一口。而且老闆娘真的超貼心，會一直幫我們烤，我們只要負責張嘴吃就好。

吃完牛肉換雞肉，因為銅盤烤肉可以選兩種肉類，或是全部都選一樣，所以這樣吃下來，總共有三種肉可以吃到。

雞肉的厚度很夠，烤久了也不會覺得乾柴，吃起來肉質紮實又多汁。沾點醬油，可以提升雞肉的鮮味，換著吃可以感受到不同食材的美味。

第二個配餐，我們選的是「豆腐辣湯」，湯匙一撈，滿滿都是嫩豆腐和蛤蜊。

蛤蜊非常飽滿，咬下去還會噴汁，鮮蝦和花枝吃起來 Q 彈飽滿。裡面還有半熟蛋，整鍋喝起來就像海鮮豆腐鍋一樣，不只是湯好喝，裡面的配料也超豐富，每一份餐點都讓人吃得飽飽的。

吃飽後，每人還有一碗綠豆湯，轉換一下口味，解解膩。綠豆湯也是滿滿的料，喝起來很清爽。

總之，「OhMo 瑪嘻答韓式料理」真的是一間會讓人印象深刻的韓式烤肉店。套餐裡面有兩種不同的烤肉，加上老闆娘親切的服務，和詳細的食材介紹，讓整個用餐體驗都變得超棒。鐵盤烤肉可以吃到香酥的豬肉，用生菜包著吃超美味，銅盤烤肉可以吃到厚實的牛肉和雞肉，肉汁滴到湯裡，讓蔬菜也變得更鮮甜。套餐裡面的海鮮煎餅和豆腐辣湯，不只份量多，裡面的配料也給得超大方，味道也很道地，讓我們吃得飽又吃得超滿足。想找錦州街美食、想吃中山區韓式烤肉，選「OhMo 瑪嘻答」絕對不會失望！