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【電影首映會】河正宇2025年最新動作鉅獻 #殺人預言，為報仇殺紅眼，一根鐵管打造最新暴力美學【電影欣賞】【電影推薦】

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2025-02-27 23:07:00 文字：～17七公主的小天地～
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劇情：退出江湖的敏泰（河正宇 飾）為了追查弟弟被殺的真相，而追查起失蹤的弟妹，無意見發現一切竟和一名小說家浩嶺（金南佶）所寫的小說不謀而合，敏泰追擊的真相究竟是什麼？

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河正宇在電影中飾演低調冷醋的復仇使者，因尋仇的暴力衝突和金南佶則飾演的謎樣小說家，一動一靜讓整片形成強列的表演反差，兩位實力派演員也是 #殺手預言 最大的賣點。

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#殺人預言，2月27日（四）全台一起揭開真相！

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