今天要來跟大家介紹一家位於新北市中和區的超道地韓國料理店「明洞韓式料理」，地點就在南勢角捷運站旁邊，交通超方便，店面雖然不大，但每到用餐時間總是擠滿了人，就知道有多厲害了吧！說到餐點，他們家的中和韓式料理選擇超豐富，像是招牌銅盤烤肉、必吃的石鍋拌飯、還有暖呼呼的泡菜鍋等等，每一道都充滿濃濃的韓國味，保證讓你一口接一口，就像飛到首爾一樣！如果你是南勢角美食愛好者，這家絕對要列入口袋名單！

餐廳資訊

明洞韓式料理



名稱 : 明洞韓式料理

電話 : (02)2941-2106

地址 : 新北市中和區捷運路123號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週五 16:30-21:00

營業時間 : 週六~週日 11:30-14:30、16:30-21:00

明洞韓式料理」從捷運南勢角站1號出口出來就到囉，旁邊還有一間日式料理店，一次可以吃到兩種風味。

走進店裡，溫馨的氣氛讓人感到很放鬆，加上親切的老闆娘，就像回到家一樣自在。座位區旁邊就是廚房，不時飄來陣陣烤肉香，光聞到味道就讓人食指大動，還沒開始吃就口水直流啦！

店內座位不多，很容易客滿，建議大家早點來卡位，不然就要稍微等一下囉。

店內提供四人桌為主，多人聚餐吃銅盤烤肉也很方便。冰箱裡有各式氣泡飲料、韓國啤酒和燒酒，想小酌一杯也沒問題。最裡面還有免費的麥茶可以喝，搭配重口味的韓式料理，解膩效果一級棒。

菜單的部分，如果人多可以點一份銅盤烤肉，再搭配其他餐點，或是直接點鍋物或拌飯類也很讚。

首先送上的是店家自製的小菜，當天提供的是豆芽菜和馬鈴薯。馬鈴薯燉煮到非常入味，口感鬆軟綿密，超好吃。豆芽菜則是韓式料理必備的開胃小菜，清脆爽口。

接著是重頭戲「石鍋拌飯(牛)」，因為還有額外加一顆蛋，所以最上面是兩顆蛋的樣子。記得要用湯匙用力攪拌，再加入店家特製的韓式辣醬，味道會更有層次。

不過辣醬有一定的辣度，不敢吃太辣的朋友要酌量使用喔。牛肉拌炒過後，多了雞蛋和辣醬的香氣，吃起來比單吃肉片更夠味。因為石鍋溫度很高，底部的鍋巴會比較明顯，吃起來帶點焦香，口感超棒。

另一道「泡菜豬肉鍋」也是必點，點鍋類還會附一碗白飯，裡面還有滿滿的冬粉，份量十足。雞蛋一開始是半熟的狀態，喜歡吃熟一點的可以多悶一下。

豬肉片吃起來Q彈有嚼勁，沾上蛋液後更滑順。冬粉的份量也給得很足，吸飽湯汁後非常夠味，光吃完冬粉就很有飽足感。

湯頭的部分，泡菜的酸味比較明顯，辣度反而不高，不敢吃太辣的朋友也能輕鬆駕馭。

總之，「明洞韓式料理」是一家會讓人想一訪再訪的中和韓式料理店。之前經過很多次，每次都看到店裡滿滿的人潮，還有很多人外帶回家當晚餐。雖然餐點種類不算多，但每一道都很道地。老闆娘非常熱情，第一次去用餐還會仔細介紹餐點特色，推薦辣醬的用量，就是要讓客人吃到最完美的韓式風味。如果你也喜歡南勢角美食，或是想找好吃的銅盤烤肉，千萬別錯過這家「明洞韓式料理」喔。