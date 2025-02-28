「原流新創聚落（Llyung Startup Cluster）」是由一群熱愛土地與部落人文歷史、生態環境與產業夥伴所集結成立，期盼能成為中部原住民族地區名片的品牌，除了目前在台中霧峰光復新村有原流新創聚落這個實體原住民文創園區，來做為中部原住民族產業交流平台外，也會舉辦不同的部落體驗行程，因此不久前安排台中小旅行時，知道有「泰雅學旅-泰雅獵人試煉」這個由原流新創聚落舉辦的台中部落體驗推薦半日遊行程，就決定報名納入行程裡，實際來緊鄰谷關的泰雅族松鶴部落走逛一下，並由在地導覽人員帶我們小小體驗要成為泰雅獵人必須要通過的五大成年禮關卡，而且最後還有美味的特製泰雅獵人便當可享用呢！

原流新創聚落泰雅學旅-泰雅獵人試煉這個行程，活動地點是在緊鄰大甲溪的泰雅族松鶴部落，如果不自己開車來的話，可以從高鐵台中站、台中市區、豐原、東勢搭往谷關的台中市公車，然後在松鶴這站下車，然後再步行進到部落裡即可。

不久前看新聞，知道uBike有在松鶴部落跟谷關設站，所以大大之後來谷關玩的話，不管有沒有參加泰雅學旅泰雅獵人試煉這個行程，都可以進來松鶴部落逛逛，然後再騎uBike到谷關。

集合完畢之後，就由這位在地泰雅族導覽大哥帶我們開始進行要成為泰雅獵人必須要通過的五大成年禮關卡囉…

正式闖關前，大家先穿上泰雅服飾，這樣闖關就更有感覺了。

原流新創聚落泰雅學旅-泰雅獵人試煉這個行程，還會搭配Line的泰好玩獵人體驗營官方帳號一起進行哦！

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