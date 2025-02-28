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南投鹿谷迎來全新的生態農場！2024年12月開始試營運的『鹿芝谷生態景觀園區』，就藏在前往溪頭及杉林溪的必經之路上。過去原址為早期的中興養鹿場，現在由必比登推薦的菇神餐廳接手，重新打造成一座5000坪的親子複合式農場。

300元的門票可全額折抵園區消費，走進農場映入眼簾的是仿自然生態的石子溪水森林造景，站上挑高的觀景台，遼闊的彰化平原美景盡收眼底。園區裡有著呆萌的水豚君、梅花鹿、黑面羊，陸龜，羊駝及在池塘邊玩耍的柯爾鴨，園區有準備免費飼料供孩子們親自餵食，週末時分有著魔術特技表演，閒暇時可以體驗多肉植物DIY，餓了就到餐廳享用下午茶，特別值得一提的是，這裡是少數歡迎毛小孩入園的景點，只要牽繩就能帶著寵物一同遊園，還提供免費停車場，真的非常貼心呢！

#鹿芝谷生態景觀園區

■ 地址：558南投縣鹿谷鄉中正路二段377號

→ 位在前往溪頭的主要道路上，適合安排為旅行的中繼站

■ 官方連結： 官網 、 FB 、 IG

■ 票價：300元（可全額折抵園區或菇神餐廳消費）

→ 5歲（含）以下孩童免票

■ 營業時間：10:00-17:00 (停止入場:16:30; 停售門票:16:30)

■ 農場特色：免費牧草餵食、梅花鹿養育場、多肉植物DIY體驗、下午茶咖啡廳

■ 自備停車場：約莫200個停車位，但假日易滿，建議早點抵達喔

■ 寵物友善園區：牽繩即可落地入園

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【小叮嚀】五歲（含）以下免票入園

\ 園區地圖 圖片取自：鹿芝谷官網

＃耗資2億的生態園區

踏入這片佔地5000坪的生態園區，不難看出承襲了過去中興養鹿場的自然風貌，區內大小岩石自然分布，搭配整區的樹木碎石地與生態池，營造出濃濃的禪意氛圍。雖然園區以碎石地為主，但有著蜿蜒的平坦步道，即使是輪椅或是嬰兒推車也可以輕鬆行經。我自己很喜歡幾個小巧思，包含入口處的時空蟲洞、供遊客下棋休憩的遮陽區、愜意的搖擺吊床、大片草坪地及觀景台，遼闊的空間真的很令人舒服，特別值得一提的是，每年從四月份開始，會有紫斑蝶在此佇足到十月，就期待下次再訪可以看到此浪漫的景色了！

\ 進園前，工作人員會進行一場簡單的園區及餵食說明，結束後就會送上免費的飼料組合，內含新鮮牧草、構樹葉和專業飼料

＃梅花鹿、黑面羊、水豚君萌萌出沒

\ 這裡我必須大力讚許園區的設計，就是園區到處都有小朋友的增高階梯，實在是太貼心了！家長終於不用一直抱著孩子餵食（感動）

園區動物：梅花鹿、水豚君、陸龜、瓦萊黑鼻羊、侏儒羊、可爾鴨、台灣侏儒羊、黑肚綿羊

對於帶著孩子的家長來說，最期待的莫過於園區的動物了呀！ 每個區域的動物皆不同，療癒的水豚君、萌趣十足的瓦萊黑鼻羊、剛好被我碰到下蛋的可爾鴨。帶著飼料到每區餵食著實療癒！另外，不枉費鹿芝谷想要復育梅花鹿的初心，園區最多的動物便是梅花鹿，超級溫馴，那份靈動的姿態特別療癒。

＃來一起繪畫吧！石頭館

一點都不誇張！整趟旅行，我們停留最長時間的地方，就是石頭館（笑）。園區把當初整地所遺留的石頭收集起來，作為大家繪畫的“畫板”，現場提供彩筆及各式可愛的“防水表情貼紙”，讓大家可以發揮創意，留下自己的繪畫作品（當然也是可以帶回家），我繪製了一個『優尼太太』石頭留在樹上，有人發現了嗎？

＃多肉植物DIY體驗

還記得門票有300元的園區折抵券嗎？如果你有時間的話，真的很建議可以直接換一盆多肉植物的DIY，完成後還可以帶回家喔！依照你選的盆栽大小，現場挑選多肉植物及微造景，整體的操作時間，大概20分鐘就可以完成囉～

挑選多肉植物

二樓露台處有一個大型的多肉植物區，看起來實在太療癒了！大大小小的多肉，任君挑選，選擇完後就可以到櫃臺索取換盆的工具

移植換盆＋裝飾

園區準備的道具蠻齊全的，跟著步驟就可以輕鬆完成，而露台上有許多座位，一邊植栽的過程還可以眺望整個山景，真的是非常舒適！將小多肉放置在大盆栽中，放置裝飾的造景及彩石，療癒且好照顧的多肉盆栽就完成了，裝上園區提供的小提袋，輕鬆帶回家！

＃河谷觀景草坪＋觀景台

園區的草坪區，有著一望無際的山景，遠方的山巒層層疊疊，雲霧繚繞其間，幸運的話，可以遠眺彰化平原至海線！沿著這片草原邊際，園區栽種了紫斑蝶喜歡的的花種，從每年4月份開始便是紫斑蝶遷徙之期，這片草原便會有著群蝶飛舞，期待再訪可以看到此景色～

除了寬闊的綠地及遮陽棚供遊客休憩外，還特別設置了充滿復古風情的柑仔店，店內販售著各式懷舊零食和清涼冰品，光是看著就勾起滿滿童年回憶。午後，坐在遮陽棚下享用消暑冰品，真的是幫孩子們續命呀！一旁的沙包童玩，就讓孩子們玩了許多，十分愜意！

\挑高的瞭望台可以把整片山谷美景盡收眼底，是個很好拍照的位置

＃咖啡廳及商場

冬瓜奶蓋 Nt.130

二樓休憩區：室內室外座位區，室內有著電視、各式桌遊、卡逼巴拉沙發座位區

結束了園區，門口就是『茶飲茶Drink and More』咖啡廳，以南投在地茶為主，還有咖啡、各式炸物小點及蛋糕，二樓的沙發區有著大型水豚君駐守，實在太可愛了！

商場部分有販賣各種動物的大型娃娃，我們這次做了時下最熱門的熱壓布袋，現場挑選喜歡的電繡圖案，擺好位置後由工作人員進行熱壓，獨一無二的提袋就完成囉！

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＃必比登推薦：菇神餐廳

雙人原木家傳鍋套餐（NT.1,120），椒鹽小捲（NT.420），醬筍煎蛋（NT.220）

方才有提及，農場就位在前往溪頭的主要道路上，但更值得一提的是，農場的斜對面就是大名鼎鼎的『菇神餐廳』，從台中新社起家，鹿谷店更為新穎，連續三年榮獲米其林必比登推薦的菇神餐廳，這次我們點了雙人牛肉原木家傳鍋套餐，搭配椒鹽小捲。原木家傳鍋的湯頭，是以原木冬菇與野生菇類熬製，香醇濃郁，套餐還有附贈養生鮮蔬盤、養生木耳露、花菇肉燥飯，光是那碗肉燥飯，就深得先生和孩子的心；特別推薦椒鹽小捲，鮮甜的小捲用熱炒的方式快炒，椒鹽的鹽味很過癮，瞬間扒掉了不少飯。

菇神線上菜單❯

一樓為商品販賣區，整個空間以溫暖的木質陳列櫃搭配紅色燈籠裝飾，營造出濃濃年味與在地風情。琳瑯滿目的菇類商品讓人目不暇給，從傳統的乾燥香菇、開胃的菇類泡菜，到創新研發的菇餅乾、香菇素肉乾，這次我帶了『山珍海味』調味包回去，就像是煮紫菜蛋花湯一樣，將調味包放入熱水，加入蛋汁，簡單的香菇蛋花湯就完成了，非常方便！

菇神鹿谷店 餐廳地址： 南投縣鹿谷鄉中正路二段350號（鹿芝谷生態農場正對面）

南投縣鹿谷鄉中正路二段350號（鹿芝谷生態農場正對面） 營業時間： 每日11:00–19:00

每日11:00–19:00 私人用餐包廂 、大圓桌、供應純素餐點、葷食餐點及火鍋

餐廳一樓為商品販賣區、二樓為用餐區

餐廳自備停車場

//後記

前往溪頭的路上又多了一個景點，還是親子農場對家長來說，真的很開心。雖然目前動物餵食區的規模不算太大，餵食行程可能很快就能完成，但園區別具巧思地規劃了石頭彩繪館和多肉植物手作體驗，再搭配在咖啡廳愜意休憩的時光，規劃個半日遊剛剛好。特別令人期待的是，和園區詢問得知，預計今年四五月就要正式營運啦！到時不只會增設夜間酒吧，還會開放全新的昆蟲館呢！更令人興奮的是，這段期間正好遇上紫斑蝶遷徙的季節，成群優雅的紫斑蝶翩翩飛舞，想必會為園區增添一抹浪漫的紫色詩意。很多旅人關心的票價問題，園區有提及，即便正式營運後，票價也會維持試營運時期的價位，沒有調漲！

最後，再次誇獎園區不管是洗手台還是動物餵食區，特別設置了兒童專用的增高階梯，讓小朋友也能自在地和動物互動，這對於家長來說，真的很感激。

▌來去溪頭山上露營吧！

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