這家是我高雄友人強力推薦的
說是真的韓國人跑來高雄開店的
他覺得他們的料理很道地
價位也算很親民
後來我真的跑去吃看看
沒想到一吃成主顧
只要我想吃韓式石鍋拌飯
我就會想到來順風吃~~
這家雖然不大間
看起來也真的是算有點舊舊的門面
但是他價位真的很親民
至少這幾年
各餐廳都漲價時
他一直維持價位不變
光是這一點就足以讓我好感恩~
店旁邊還有專屬停車場
但路不大條
所以技術不太好的~就不建議開進去停
可以停在外面大馬上的停車格
店內位置算滿多的
因為樓下客滿的話
2樓就會開放~~
你會發現他們沒什麼裝潢
就跟你在韓國看到的小店是一樣的
但是他就因為沒裝潢
所以價格才能一直那麽漂亮
凡點任一種餐點
除了煎餅
都均附贈一盤小菜
有四種店家自己手做的小菜
我每次去都不太一樣
有免費的冰紅茶
需要的話可以自己去冰箱拿
就算一個人去用餐也是直接給一壺
韓式石鍋拌飯
不要問我其他料理
因為我大都是一個人去吃
所以每次都是點這個吃
我覺得石鍋拌飯做法並不難
但是醬料卻是拌飯最重要的靈魂
其實我平常很鮮少吃飯類
但是很神奇
我每次來這裡都會吃光光
可能真的他很對我的胃
想起之前在韓國住宿的飯店
也有提供DIY拌飯當早餐
我也是吃得很開心~~
現在想想好像就是同一款醬料ㄟ~
而且我覺得石鍋拌飯有加很多蔬菜
其實吃起來也很均衡營養~~
下次如果夏天去的話
我想試試韓國冷麵看看~~
到時候再跟大家分享囉~~
順風韓國料理
高雄市左營區店仔頂路101-1號
07-5810016
10:30-20:30
週一公休