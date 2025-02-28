這家是我高雄友人強力推薦的

說是真的韓國人跑來高雄開店的

他覺得他們的料理很道地

價位也算很親民

後來我真的跑去吃看看

沒想到一吃成主顧

只要我想吃韓式石鍋拌飯

我就會想到來順風吃~~

這家雖然不大間

看起來也真的是算有點舊舊的門面

但是他價位真的很親民

至少這幾年

各餐廳都漲價時

他一直維持價位不變

光是這一點就足以讓我好感恩~

店旁邊還有專屬停車場

但路不大條

所以技術不太好的~就不建議開進去停

可以停在外面大馬上的停車格

店內位置算滿多的

因為樓下客滿的話

2樓就會開放~~

你會發現他們沒什麼裝潢

就跟你在韓國看到的小店是一樣的

但是他就因為沒裝潢

所以價格才能一直那麽漂亮

點我看短片介紹

凡點任一種餐點

除了煎餅

都均附贈一盤小菜

有四種店家自己手做的小菜

我每次去都不太一樣

有免費的冰紅茶

需要的話可以自己去冰箱拿

就算一個人去用餐也是直接給一壺

韓式石鍋拌飯

不要問我其他料理

因為我大都是一個人去吃

所以每次都是點這個吃

我覺得石鍋拌飯做法並不難

但是醬料卻是拌飯最重要的靈魂

其實我平常很鮮少吃飯類

但是很神奇

我每次來這裡都會吃光光

可能真的他很對我的胃

想起之前在韓國住宿的飯店

也有提供DIY拌飯當早餐

我也是吃得很開心~~

現在想想好像就是同一款醬料ㄟ~

而且我覺得石鍋拌飯有加很多蔬菜

其實吃起來也很均衡營養~~

下次如果夏天去的話

我想試試韓國冷麵看看~~

到時候再跟大家分享囉~~

順風韓國料理

高雄市左營區店仔頂路101-1號

07-5810016

10:30-20:30

週一公休