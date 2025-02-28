台中老字號早餐推薦「馨香泡沫紅茶」！

說到這間「馨香泡沫紅茶」，那人潮真是有夠多，沒有冷氣、坐位也不多，甚至這裡也不好停車，但是就是非常多人來吃。最推乾麵那是最早完售，有吃辣的朋友一定要加他們家獨家的油潑辣子，加一匙，不管什麼東西，完全變成人間美味這樣！XD

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別看「馨香泡沫紅茶」的門面很低調，但他的生意可是超級無敵好。

座落在台中太平路上，勉強也算是一中商圈的代表性商家，我們是快打烊的時間才來，結果裡面還是坐了超多人。

ㄟ！都快打烊了耶！竟然還要領號碼牌有沒有？！未免也太誇張了吧！

這時間已經來到下午四點快打烊的時間了，但還是很多人，然後人潮一直進阿！生意真的有夠好的。

其實我們來的時候很多東西都完售了，還好還有點到店家必吃的蛋餅、滷米血跟水晶餃，再配上他們家的泡沫紅茶，那就是只有一個字，爽！XD

▲水晶餃

不是我在說，這水晶餃光看就很迷人，皮透內餡又飽滿，加上蔥花更提升它的食慾感，醬汁是店家特製的，外面可是吃不到。

一盤總共有五粒，粒粒碩大而飽滿，那蔥花本人也是蠻搶眼的，直接給好給滿不用錢這樣！XD

很難得可以吃到這麼美味的水晶餃耶！

好吃到我現在還記得它的味道，皮相當Ｑ彈、內餡飽足而厚實，尤其沾醬鹹香開胃，雖然只有五粒，但一吃還真的停不下來。

▲滷米血

這個自己也很推，有點辣辣的，米血外層帶點酥感，內餡卻很軟嫩，還有蔥花跟香菜真的是給得大方，配上一起吃超迷人。

印象中這個滷米血也只要銅板價，份量也給蠻多的，完全五顆星等級。

▲豬肉酥皮蛋捲

真的很推「馨香泡沫紅茶」的蛋餅，味道是古早味，但作法卻是新穎的酥皮蛋餅。

內餡包著厚厚的豬肉，金黃外表一看就十足誘人。

內餡的九層塔也是給好給滿，別忘了一定要加他們家的辣椒，真的無敵好吃的啦！

▲奶茶

奶茶本身也不錯，味道不會太淡，喝起來的甜度剛剛好，SO GOOD！

▲紅茶

最後一定要來杯紅茶，這種是傳統的泡沫紅茶，很有懷舊的感覺，質地細滑不會有乾澀感，喝起來相當順口。

可惜太晚來了，沒有買到他們家鎮店之寶大乾麵，聽說淋一匙辣椒就是人間美味，有機會來台中，朋友們一定要試試看，只是人潮真的非常多，要有等候很久的心理準備。

馨香泡沫紅茶 | 店家資訊

馨香泡沫紅茶 | FB

電話：04-22255523

店址：台中市北區太平路143-1號

營業時間：9：00 ～ 16：00（週三、四公休）

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