【台北食記】蕭記大餛飩'

蕭記大餛飩是石牌商圈最知名的美食之一，之前吃過的阿財鍋貼、彈芽麵都在附近，這間在google擁有2000則評論4.1顆星評價相當高，店內的招牌雖然是餛飩，但肉丸和湯圓也很受到歡迎，蕭記大餛飩不管是早上或中午生意都非常好，門口總是滿滿排隊人潮，無疑是石牌人早午餐的日常。
開車前往可停168Parking 停車場石牌二場，搭乘捷運至石牌站下車，步行約5分鐘可抵達。
▲蕭記大餛飩有個黃底紅字醒目招牌，當天抵達是中午的時間，門口已聚集滿滿的排隊人潮。
▲店內的肉丸和湯圓都是熱門選項，可惜的是當天剛好接近元宵節湯圓已經賣完。
▲蕭記大餛飩菜單：當天拿到菜單是沒有湯圓的版本，有餛飩類、冬粉類、肉丸和生鮮外帶。
▲排完隊點完餐拿取號碼牌，店員會安排位子入座。
▲店內用餐空間寬敞乾淨，坐起來沒有壅擠感，只是走道上雜物有點多。
▲醬料台有各式醬料、免洗餐具，重複性使用餐具和小碗放在消毒鍋內。
▲用完餐須自行將廚餘和餐具做分類回收。
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▲肉丸 50元：肉丸是低溫油泡的方式，外皮晶瑩剔透口感極為Q彈，內餡的豬肉是一整塊的瘦肉醃得很香，醬汁為常見的油膏、甜米醬、海山醬，吃起來甜甜鹹鹹很入味。
▲冬粉加餛飩(大) 100元：餛飩一顆份量不小，外皮是厚實類型，整體口味偏清淡，建議搭配醬料一起吃會比較夠味。
▲冬粉加餛飩加魚丸 (大) 125元：魚丸也是很大一顆，外皮彈牙，咬開來有滿滿的肉汁，內餡吃起來很夠味。
▲冬粉口感偏軟，當天發現一個新吃法，將冬粉浸在肉圓醬汁一起吃，很像在吃淡水阿給的感覺，味道提升非常多！
雞蛋糕短評：店內必吃的招牌為餛飩、肉圓和湯圓，當天剛好沒有湯圓所以沒吃到，肉圓是油泡的，外皮Q彈內餡很瘦，吃完的醬汁再沾一下冬粉更入味，餛飩很大顆，湯頭非常香，生意很好常常需要排隊候位。
用餐環境★★★★
餐點★★★★
服務★★★☆
CP值★★★☆
【蕭記大餛飩美食資訊】
地址：台北市北投區裕民一路40巷21號
電話：0228224837
官網：無
營業時間：07:00–14:00 (周一公休)
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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