有時候聚餐又想吃美食又想聊天，最怕的就是手忙腳亂，尤其烤肉這種需要技術的料理

沒掌握火候，好的食材也可能變得乾柴

從以前遇到韓式烤肉最大的痛點就是「不會烤」，所以都要跟厲害的朋友一起去才敢吃

但最近很會烤肉的朋友都沒空，我又突然很想吃韓式烤肉

因此就開始上網搜尋，有沒有台北推薦的韓式烤肉是有代烤服務

然後重點的豬五花肉是厲害好吃的

結果就被我找到網友推薦的韓式烤肉品牌：位在西門町的「金咕韓式烤肉」

除了店家最有名的豬五花三吃外，也有專人代烤服務

我們只需要聊天、喝酒乾杯，等美食上桌就好！真的是幫懶人解放雙手的好朋友！

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目錄

金咕韓式烤肉台北西門店座落於熱鬧的西門町商圈，交通便利

從台北捷運西門站6號出口步行即可抵達

店址相當顯眼，旁邊就是知名的老天祿滷味，而斜對面則是熱門購物點唐吉訶德

入口位於大樓側邊，需沿著樓梯上二樓

金咕烤肉的店面裝潢與氛圍，第一眼就能感受到它獨特的風格

店內裝潢大膽俏皮，色彩鮮明且極具個性，完全顛覆一般烤肉店的沉穩調性

整體設計時髦又帶點潮流感，空間裡巧妙運用霓虹燈光點綴，讓氛圍瞬間活躍起來

在這樣的環境裡用餐，不只是吃烤肉，更像是一場輕鬆歡快的派對——熱鬧、無拘束

每個角落都充滿生氣，讓人可以盡情享受美食與聚會時光

金咕韓式原塊烤肉共有四種套餐能夠選擇

分別有金嘟好、金多肉、金咕棒、金大發四種套餐

金都好是雙人套餐，其餘都有雙人、三人可以挑選！

喜歡特別吃法的千萬別錯過有豬五花三種吃法的金多肉、金咕棒、金大發套餐

豬五花三吃是金咕的招牌餐點，選用米其林餐廳指定究好豬

經店員熟練烤製後，分別搭配不同醬汁、起司，每一種都有獨特風味，讓人意猶未盡！

還有包含香拌蔥蔥醋沙拉與特色韓式料理

這次選擇的是金大發 牛豬三人餐，餐點非常豐富，除了有五種韓式小菜無限享用外

肉品包含了米其林餐廳指定的究好豬五花、嚴選豬梅花、特選牛腹肉、秘製韓醬牛板腱

還有開胃香拌蔥蔥醋沙拉與10項套餐副食中挑選4項經典韓式料理

套餐品項多種選擇，我們吃得超滿足

入座後會先上醬料，分別是韓式麻辣花生醬、洋蔥蒜泥醬、椒鹽麻油與金咕特製蔥蔥醬

五款韓式小菜－涼拌海帶芽、韓式黃豆芽、醃蘿蔔片、韓式蘿蔔塊、經典泡菜，以及包肉生菜

都可以無限續加！

小菜自助檯（依季節調整）

招牌豬五花三吃

選用米其林餐廳指定的究好豬，厚度剛好，油脂豐厚，帶點Q勁

每一口都有滿滿的肉香完全不會有豬肉腥味

豬五花三吃，三種風味一次滿足

秘醬香脆脆、罪惡起司、經典原味，絕對顛覆你的味蕾～～～

將豬五花煎至四面金黃，口感更酥脆

因為肉很厚所以需要等待，在等待的時間我們的嘴忙著吃韓式料理與聊天

同時服務人員也會將蔬菜一起烤

會先裝盤，留下一點豬五花要來做罪惡的起司～～～

有服務人員全程代烤真的是無比幸福，熟度拿捏的恰到好處

那麼厚的肉，一般人可是抓不準熟度，或著在聊天時就不小心燒焦了

可以先嚐嚐原味的豬五花，能吃出豬肉本身的風味，肉質Q彈、油脂剛剛好

單吃已經很滿足，搭配店家的醬料更是多一層變化

第二吃秘醬脆脆，這款最讓人驚喜，烤得金黃的豬五花裹上秘製辣醬

再沾上吐司丁與餅乾脆片，口感層次豐富，外脆內嫩

咬下去先是酥脆的顆粒感，隨後是帶點微辣的醬香，非常過癮，讓人口齒留香

第三吃罪惡起司：這是起司控的最愛，五花豬外層包裹著馬扎瑞拉起司

經過燒烤後起司微微融化，咬下去牽絲又濃郁，肉汁混合著奶香，吃一口就停不下來

而且這個罪惡起司很功夫耶！需要先放在烤盤上烤，待起司融化後再放上豬五花捲起來

一致通過好評！大家都說下次聚餐一定要再來金咕烤肉， 讓我覺得沒找錯聚餐餐廳了

而且不用怕豬五花吃多了會單調，不管搭配清爽的生菜、或是多種經典沾醬

都可以依個人喜好隨時組合不同滋味！

香拌蔥蔥醋沙拉

上面灑滿了海苔碎，增添了不少香氣，與蔥蔥醋一同拌勻

清爽可口的沙拉，超級開胃，也可以搭配著肉肉吃很解膩

爆炸玉米蒸蛋

ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的玉米蒸蛋，一上桌就很想吃，蛋香濃郁，口感滑順

再加上玉米粒增添不少口感

每一口都能感受到蛋香與玉米的甜味

辣炒咚咚年糕

甜甜辣辣的醬汁裹在年糕上，口感Q彈有嚼勁，年糕不會過於軟爛

還有魚板增添嚼勁，每一口都很有滿足感。

灑郎黑喲炸醬麵

炸醬鹹香夠味，麵條Q彈有勁，每一口都吃得到醬汁的厚實感，和烤肉搭在一起更有飽足感

海鮮嫩豆腐鍋

湯底濃郁、豆腐滑嫩，海鮮的鮮味完全融入湯裡，冷冷的天喝上一口好幸福

豆腐鍋的配料也是很豐富，有豆腐、蝦子、魚肉、蛤蠣...等

除了招牌豬五花三吃，金大發牛豬套餐還有三款肉品：嚴選豬梅花、特選牛腹肉、秘製韓醬牛板腱

嚴選豬梅花

油花細緻，柔嫩多汁，豬梅花帶有適量油脂，紋理均勻，經過燒烤後，肉質變得更加軟嫩

帶點微微Q勁，咬下去能感受到肉汁的甜美

搭配一點特製醬料吃起來不會膩口，反而越嚼越香

而且還很貼心剪成好入口的大小！

金咕招牌蔥蔥醬，吃起來別有一番風味

特選牛腹肉

牛腹肉帶有油花，經過燒烤後油脂微微滲出，香氣撲鼻

口感柔軟卻又帶點嚼勁，每一口都充滿濃郁的牛肉香氣

油脂豐富的牛腹肉搭配清爽生菜也是好好吃！

秘製韓醬牛板腱

這款是店家特製的韓式風味肉品，牛板腱本身帶有較為紮實的口感

但經過秘製韓醬醃製後，燒烤時散發出迷人的鹹甜醬香不死鹹

入口還能感受到醬汁與肉汁在口中交織的濃厚風味

單吃就很夠味，不需要額外加醬，肉塊吃起來扎實，口感度很好

吃好吃的韓式烤肉怎麼可以少了微醺的馬格利泡泡特調呢？

融合了香甜可口的水蜜桃，美食配美酒撫慰了上班族的憂鬱

金咕친구韓式原塊烤肉台北西門店完全會是聚餐首選，用餐時輕鬆、放鬆、吃好吃滿

全程專人代烤，真的只需要動嘴不用擔心手忙腳亂，誰負責烤的問題

尤其是特色餐點：究好豬五花三吃，讓我們從第一口到最後一口都充滿期待

經典韓式料理的表現也很加分，不是那種只是填飽肚子，完全無雷，每一道都有符合我們的口味

蜜桃瑪格利泡泡特調搭配烤肉剛剛好，畢竟上班族需要一點酒精來微醺一下

下次還要約朋友聚餐，金咕韓式烤肉絕對會是名單上的聚餐首選餐廳

近期餐廳還有多種活動優惠！可以關注金咕粉絲專頁or官方網站

金咕친구韓式原塊烤肉台北西門店

地址:台北市萬區武昌街二段57號2樓-3樓

電話：02 2312 1988

營業時間：

星期一 11:30–00:30

星期二 11:30–22:30

星期三 11:30–22:30

星期四 11:30–22:30

星期五 11:30–00:30

星期六 11:00–00:30

星期日 11:00–00:30

官方網站: https://www.chingubbq.com.tw/

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