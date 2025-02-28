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[台北食記]金咕韓式烤肉好吃嗎？｜2025台北韓式烤肉推薦｜全程專人代烤韓式烤肉｜獨家豬五花招牌三吃｜朋友聚餐｜情侶約會｜西門町韓式烤肉首選

2025-02-28 09:55:00 文字：湯勺
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湯勺

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[台北食記]金咕韓式烤肉好吃嗎？｜2025台北韓式烤肉推薦｜

有時候聚餐又想吃美食又想聊天，最怕的就是手忙腳亂，尤其烤肉這種需要技術的料理

沒掌握火候，好的食材也可能變得乾柴

從以前遇到韓式烤肉最大的痛點就是「不會烤」，所以都要跟厲害的朋友一起去才敢吃

但最近很會烤肉的朋友都沒空，我又突然很想吃韓式烤肉

因此就開始上網搜尋，有沒有台北推薦的韓式烤肉是有代烤服務

 

然後重點的豬五花肉是厲害好吃的

結果就被我找到網友推薦的韓式烤肉品牌：位在西門町的「金咕韓式烤肉」

除了店家最有名的豬五花三吃外，也有專人代烤服務

我們只需要聊天、喝酒乾杯，等美食上桌就好！真的是幫懶人解放雙手的好朋友！

 

[台北食記]金咕韓式烤肉好吃嗎？｜2025台北韓式烤肉推薦｜

[台北食記]金咕韓式烤肉好吃嗎？｜2025台北韓式烤肉推薦｜

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[台北食記]金咕韓式烤肉好吃嗎？｜2025台北韓式烤肉推薦｜

目錄

金咕친구韓式原塊烤肉台北西門店｜交通位置

金咕친구韓式原塊烤肉台北西門店｜菜單

金咕친구韓式原塊烤肉台北西門店｜餐點介紹

金咕친구韓式原塊烤肉台北西門店｜用餐心得

金咕친구韓式原塊烤肉台北西門店｜店家資訊

[台北食記]金咕韓式烤肉好吃嗎？｜2025台北韓式烤肉推薦｜

金咕친구韓式原塊烤肉台北西門店｜交通位置

金咕韓式烤肉台北西門店座落於熱鬧的西門町商圈，交通便利

從台北捷運西門站6號出口步行即可抵達

店址相當顯眼，旁邊就是知名的老天祿滷味，而斜對面則是熱門購物點唐吉訶德

入口位於大樓側邊，需沿著樓梯上二樓

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金咕烤肉的店面裝潢與氛圍，第一眼就能感受到它獨特的風格

店內裝潢大膽俏皮，色彩鮮明且極具個性，完全顛覆一般烤肉店的沉穩調性

整體設計時髦又帶點潮流感，空間裡巧妙運用霓虹燈光點綴，讓氛圍瞬間活躍起來

在這樣的環境裡用餐，不只是吃烤肉，更像是一場輕鬆歡快的派對——熱鬧、無拘束

每個角落都充滿生氣，讓人可以盡情享受美食與聚會時光[台北食記]金咕韓式烤肉好吃嗎？｜2025台北韓式烤肉推薦｜

[台北食記]金咕韓式烤肉好吃嗎？｜2025台北韓式烤肉推薦｜

金咕친구韓式原塊烤肉台北西門店｜菜單

金咕韓式原塊烤肉共有四種套餐能夠選擇

分別有金嘟好、金多肉、金咕棒、金大發四種套餐

金都好是雙人套餐，其餘都有雙人、三人可以挑選！

喜歡特別吃法的千萬別錯過有豬五花三種吃法的金多肉、金咕棒、金大發套餐

豬五花三吃是金咕的招牌餐點，選用米其林餐廳指定究好豬

經店員熟練烤製後，分別搭配不同醬汁、起司，每一種都有獨特風味，讓人意猶未盡！

還有包含香拌蔥蔥醋沙拉與特色韓式料理

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金咕친구韓式原塊烤肉台北西門店｜餐點介紹

這次選擇的是金大發 牛豬三人餐，餐點非常豐富，除了有五種韓式小菜無限享用外

肉品包含了米其林餐廳指定的究好豬五花、嚴選豬梅花、特選牛腹肉、秘製韓醬牛板腱

還有開胃香拌蔥蔥醋沙拉與10項套餐副食中挑選4項經典韓式料理

套餐品項多種選擇，我們吃得超滿足

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入座後會先上醬料，分別是韓式麻辣花生醬、洋蔥蒜泥醬、椒鹽麻油與金咕特製蔥蔥醬

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五款韓式小菜－涼拌海帶芽、韓式黃豆芽、醃蘿蔔片、韓式蘿蔔塊、經典泡菜，以及包肉生菜

都可以無限續加！

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小菜自助檯（依季節調整）

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招牌豬五花三吃

選用米其林餐廳指定的究好豬，厚度剛好，油脂豐厚，帶點Q勁

每一口都有滿滿的肉香完全不會有豬肉腥味

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豬五花三吃，三種風味一次滿足

秘醬香脆脆、罪惡起司、經典原味，絕對顛覆你的味蕾～～～

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將豬五花煎至四面金黃，口感更酥脆

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因為肉很厚所以需要等待，在等待的時間我們的嘴忙著吃韓式料理與聊天

同時服務人員也會將蔬菜一起烤

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會先裝盤，留下一點豬五花要來做罪惡的起司～～～

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有服務人員全程代烤真的是無比幸福，熟度拿捏的恰到好處

那麼厚的肉，一般人可是抓不準熟度，或著在聊天時就不小心燒焦了

可以先嚐嚐原味的豬五花，能吃出豬肉本身的風味，肉質Q彈、油脂剛剛好

單吃已經很滿足，搭配店家的醬料更是多一層變化

[台北食記]金咕韓式烤肉好吃嗎？｜2025台北韓式烤肉推薦｜

第二吃秘醬脆脆，這款最讓人驚喜，烤得金黃的豬五花裹上秘製辣醬

再沾上吐司丁與餅乾脆片，口感層次豐富，外脆內嫩

咬下去先是酥脆的顆粒感，隨後是帶點微辣的醬香，非常過癮，讓人口齒留香

[台北食記]金咕韓式烤肉好吃嗎？｜2025台北韓式烤肉推薦｜

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第三吃罪惡起司：這是起司控的最愛，五花豬外層包裹著馬扎瑞拉起司

經過燒烤後起司微微融化，咬下去牽絲又濃郁，肉汁混合著奶香，吃一口就停不下來

而且這個罪惡起司很功夫耶！需要先放在烤盤上烤，待起司融化後再放上豬五花捲起來

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一致通過好評！大家都說下次聚餐一定要再來金咕烤肉， 讓我覺得沒找錯聚餐餐廳了

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而且不用怕豬五花吃多了會單調，不管搭配清爽的生菜、或是多種經典沾醬

都可以依個人喜好隨時組合不同滋味！

香拌蔥蔥醋沙拉

上面灑滿了海苔碎，增添了不少香氣，與蔥蔥醋一同拌勻

清爽可口的沙拉，超級開胃，也可以搭配著肉肉吃很解膩

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爆炸玉米蒸蛋

ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的玉米蒸蛋，一上桌就很想吃，蛋香濃郁，口感滑順

再加上玉米粒增添不少口感

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每一口都能感受到蛋香與玉米的甜味

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辣炒咚咚年糕

甜甜辣辣的醬汁裹在年糕上，口感Q彈有嚼勁，年糕不會過於軟爛

還有魚板增添嚼勁，每一口都很有滿足感。

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灑郎黑喲炸醬麵

炸醬鹹香夠味，麵條Q彈有勁，每一口都吃得到醬汁的厚實感，和烤肉搭在一起更有飽足感

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海鮮嫩豆腐鍋

湯底濃郁、豆腐滑嫩，海鮮的鮮味完全融入湯裡，冷冷的天喝上一口好幸福

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豆腐鍋的配料也是很豐富，有豆腐、蝦子、魚肉、蛤蠣...等

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除了招牌豬五花三吃，金大發牛豬套餐還有三款肉品：嚴選豬梅花、特選牛腹肉、秘製韓醬牛板腱

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嚴選豬梅花

油花細緻，柔嫩多汁，豬梅花帶有適量油脂，紋理均勻，經過燒烤後，肉質變得更加軟嫩

帶點微微Q勁，咬下去能感受到肉汁的甜美

搭配一點特製醬料吃起來不會膩口，反而越嚼越香

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而且還很貼心剪成好入口的大小！

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金咕招牌蔥蔥醬，吃起來別有一番風味

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特選牛腹肉

牛腹肉帶有油花，經過燒烤後油脂微微滲出，香氣撲鼻

口感柔軟卻又帶點嚼勁，每一口都充滿濃郁的牛肉香氣

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油脂豐富的牛腹肉搭配清爽生菜也是好好吃！

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秘製韓醬牛板腱

這款是店家特製的韓式風味肉品，牛板腱本身帶有較為紮實的口感

但經過秘製韓醬醃製後，燒烤時散發出迷人的鹹甜醬香不死鹹

入口還能感受到醬汁與肉汁在口中交織的濃厚風味

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單吃就很夠味，不需要額外加醬，肉塊吃起來扎實，口感度很好

[台北食記]金咕韓式烤肉好吃嗎？｜2025台北韓式烤肉推薦｜

吃好吃的韓式烤肉怎麼可以少了微醺的馬格利泡泡特調呢？

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融合了香甜可口的水蜜桃，美食配美酒撫慰了上班族的憂鬱

[台北食記]金咕韓式烤肉好吃嗎？｜2025台北韓式烤肉推薦｜

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金咕친구韓式原塊烤肉台北西門店｜用餐心得

金咕친구韓式原塊烤肉台北西門店完全會是聚餐首選，用餐時輕鬆、放鬆、吃好吃滿

全程專人代烤，真的只需要動嘴不用擔心手忙腳亂，誰負責烤的問題

尤其是特色餐點：究好豬五花三吃，讓我們從第一口到最後一口都充滿期待

經典韓式料理的表現也很加分，不是那種只是填飽肚子，完全無雷，每一道都有符合我們的口味

蜜桃瑪格利泡泡特調搭配烤肉剛剛好，畢竟上班族需要一點酒精來微醺一下

下次還要約朋友聚餐，金咕韓式烤肉絕對會是名單上的聚餐首選餐廳

近期餐廳還有多種活動優惠！可以關注金咕粉絲專頁or官方網站

 

金咕친구韓式原塊烤肉台北西門店｜店家資訊

金咕친구韓式原塊烤肉台北西門店

地址:台北市萬區武昌街二段57號2樓-3樓

電話：02 2312 1988

營業時間：

星期一    11:30–00:30

星期二    11:30–22:30

星期三    11:30–22:30

星期四    11:30–22:30

星期五    11:30–00:30

星期六    11:00–00:30

星期日    11:00–00:30

官方網站: https://www.chingubbq.com.tw/

Instagram: https://www.instagram.com/chingubbq official/ 

Facebook: https://www.facebook.com/chingubbq144 

訂位連結: https://reurl.cc/Eg8GjK

 

 

 

 

 

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金咕韓式原塊烤肉 台北捷運西門店

phone02-23121988
place台北市萬華區台北市萬華區武昌街二段57號2、3樓
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
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服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
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