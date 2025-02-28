嗨！熱愛日本的您們，可曉得其實鐵道之旅一直是熱門的遊日方式；就在日本四國愛媛縣的西岸沿海地區，行駛著一輛傳說中充滿感動的伊予灘物語列車。

說到2014年開始營運的伊予灘物語列車，它行駛於四國予讃線的松山駅至伊予大洲駅及八幡浜駅之間，兩節車廂有著不同主題，一號車廂茜之章，以染紅的夕陽作聯想；二號車廂黃金之章，象徵太陽與柑橘的色彩。在舒適的車廂內遠眺四國愛媛伊予灘迷人畫面。

直到2022年4月2日起，伊予灘物語使用了第二代車輛，第二代車輛才新加入第三車廂陽華之章（日語：陽華の章／はるかのしょう）。列車搭配了愛媛縣的人文風情，設計出專屬造型，行走在風光明媚的海岸線旁。好囉，讓我們跟隨 雄獅旅遊 的腳步，在伊予海灘包圍之下，一起來感受伊予灘物語列車的無窮魅力吧！

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出團日期：2025/01/19(日)-2025/01/24(五)

▼這一天我們離開大洲城下町之後，來到車程約5分鐘的伊予大洲駅，我們即將搭乘16:33發車的伊予灘物語列車，途中停靠日本最美無人車站．下灘站，再於18:17抵達松山駅。

▼對！西莉亞就是標準觀光客，畢竟難得來到伊予大洲駅，等一下又要在車站搭乘伊予灘物語列車，這麼有紀念性當然要為自己留下一個難忘回憶啊.

▼伊予灘物語發車時間是16:33，預計中途停靠日本最美無人車站．下灘站，這也是為讓我們能欣賞到伊予灘無敵夕照，又不得不稱讚 雄獅旅遊 的精心安排。

因為我們搭乘的是當日最後一個班次「道後編」，所以伊予灘物語會提供歐式下午茶，甜點搭配伊予柑紅茶，讓我們優雅地渡過美好的午後時光。

▼接著我們一群人由領隊小呂帶領之下，穿過第一月台循著階梯，前往第三月台準備搭乘伊予灘物語。

▼瞧瞧西莉亞想到待會兒即將搭乘伊予灘物語列車，眼睛都笑瞇成一條線，畢竟有著感動列車稱號的伊予灘物語列車，可讓人超期待搭乘的感受與氛圍。

｜四國鐵道 伊予灘物語。列車特色｜

我們一群人在月台上聊著天，等待著伊予灘物語列車緩緩開進車站，伊予灘物語是日本愛媛縣的經典觀光列車，自2024年運行十周年，成為愛媛縣旅遊的新亮點。

由JR四國設計營運，列車行經松山駅至伊予大洲駅與八幡浜駅，全程沿線海景優美，特別是在下灘車站短暫停留期間，旅客可感受伊予灘如近在咫尺的壯麗海景。

▼伊予灘物語其車方正的車體，少了現代感的流線型，卻更凸顯出沉穩氣息，以夕陽為概念，分為紅黃二色，紅色的「茜之章」車廂以和式設計，座位下鋪設榻榻米，黃色的「黃金之章」車廂則是偏向西式設計，洋溢復古風情。

▼繼續當我的標準觀光客，哈哈，一看到列車長急忙要小呂幫忙，為我們留下這一張美好畫面，真的很感謝小呂，也謝謝列車長的配合。

▼伊予灘物語列車的設計概念，融合了日式和西式風格的懷舊設計；當中「茜之章」採用了日式風格，設有日式無腳椅子和榻榻米地面，「黃金之章」則採用了現代風格，設有吧檯式餐桌。

列車車廂搭配外觀的暖色調，兩節車廂皆使用具有溫度感的木質地板，車廂內草綠色沙發搭配同色系草綠色抱枕，座椅種類相當多樣化，同時帶有懷舊與現代感的特殊風情，讓人看了眼睛為之一亮！

▼我們這一團被安排入座於圖中的2號車廂「黃金之章」。另外「茜之章」當天已有一團雄獅的客人，提早於八幡浜駅搭乘列車，恐打擾到客人遊興，故較不方便拍攝車廂畫面。

▼2號車廂「黃金之章」座椅上擺設兩隻愛媛縣的柑橘娃娃？超級可愛耶.(笑)

▼伊予灘物語行駛在以道後溫泉聞名的愛媛縣，往返於松山駅和伊予大洲駅-八幡浜駅之間。列車設計理念為復古摩登車廂，搭乘列車的一大魅力就是可以眺望瀨戶內海美麗的伊予灘，並特別安排在人氣絕美海景車站「下灘站」停靠，讓乘客下車拍照留念。

▼2號車廂「黃金之章」，其復古優雅的木調車廂設計令人驚艷，綠色的單人座椅搭配黃色抱枕，洋溢著溫暖愜意的度假氛圍。

▼伊予灘物語-3號車廂陽華之章

▼西莉亞循著走道，前方就是伊予灘物語3號車廂「陽華之章」。

▼我們從3號車廂「陽華之章」往走道另一頭望過去，前方那一扇門打開就是前往2號車廂「黃金之章」。

▼伊予灘物語-3號車廂陽華之章，這一座車廂即是伊予灘物語的VIP包廂區域。

▼伊予灘物語-3號車陽華之章VIP包廂，車廂設計典雅奢華，皮質座椅與木質地板營造舒適氛圍，暖色系車廂加上窗外山海美景，車內外皆為美麗畫面。

▼2022年4月2日起，伊予灘物語使用了第二代車輛，第二代車輛才新加入3號車廂「陽華之章」（日語：陽華の章／はるかのしょう）。3號車廂總共有8個座位，「陽」是指伊予灘物語中的溫暖，「華」是指沿線的花朵，而「はるか」這個詞語有著對你很重要的人在一起的意思，多美好的意境啊..

▼伊予灘物語列車的洗手盆也是大有來頭，它是使用愛媛縣砥部町相當知名的砥部燒瓷器。

▼最讓我們印象深刻的是沿線居民熱情的歡迎，原本尚未搭乘列車時，領隊小呂說什麼沿路居民會很熱情揮手打招呼？當下覺得有這麼誇張嗎？孰不知沿途不論是在通過的車站、空地、等候列車經過的車輛、甚至是遠方住家陽台，都有當地居民熱情揮手致意。

▼沿線居民們不間斷地揮手致意，居然連國旗都出動了！他們充滿歡樂的笑容會讓乘客忍不住回應揮手，沉浸於此起彼伏的歡迎氛圍中，難怪人家說這是一輛感動列車，真的是實至名歸啊。這也讓直到現在西莉亞看見圖片中每一個笑臉，心中依舊有著滿滿幸福感受。

▼就連小朋友都穿上可愛的狸貓裝，只為我們獻上滿滿的祝福，齁，真的是有夠感動啦！2024年是該列車運行的第十周年，當地居民也更加熱情地投入接待工作。在沿線居民溫暖的揮手致意中，讓搭乘的旅客倍感療癒，並且想要再度搭乘這班列車。

這是一輛能帶來滿滿活力的列車。西莉亞相當推薦，要是有機會選擇參加 雄獅旅遊 日本四國雙鐵道旅行，絕對可以帶給大家滿滿的精采回憶。

▼伊予灘物語列車經過沿途居民熱情到令人深深感動，真不愧是有著感動列車的美名，我們對著窗外的朋友們揮手回應，彼此熱情呼應著，至今回想起來心裡還是有著溫暖的感動..

▼然後我們在車上也玩得很開心，西莉亞拿起伊予灘物語列車上的手拿牌，畢竟紀念性十足，這也是專屬於這列輛車的回憶。

｜四國鐵道 伊予灘物語。道後編｜

伊予是愛媛縣的舊稱，這一列高人氣的觀光列車 伊予灘物語 於 2014 年開始運行，列車總共有四個班次，分別是早上出發的大洲編、日間的雙海編及八幡浜編，以及下午的道後編。伊予灘物語使用愛媛縣砥部燒，以及當地木材製成的容器盛裝，當天乘務員將甜點端上桌，盛裝容器外觀就令人相當驚艷，這根本就是一件藝術品嘛。

▼當天我們於列車上享用伊予灘物語道後編Petit Paris(小巴黎，伊予灘的點心盒、下午茶套餐)，點心盒總共分成上下兩層，打開時有一種掀開珠寶盒的美妙驚喜。

點心盒中則有莓酥粒塔、洋梨幕斯、披薩風甘薯派、覆盆子馬卡龍、檸檬瑪德蓮蛋糕、雞蛋三明治、司康+果醬，以及旁邊擺放一壺伊予柑紅茶。

★ 菜單可能會因食材供應情況而有所變更

▼不只料理內容豐富，對於盛裝的餐具器皿也相當講究；伊予灘物語利用愛媛縣傳統工藝砥部燒，以及當地木材製成的容器盛裝。伊予灘物語的魅力除了沿途一望無際的瀨戶內海迷人景致之外，列車更採用在地食材製作美味的料理。

▼伊予灘物語「道後編」是由愛媛松山市的法式甜點店 Petit Paris 推出，點心盒各種類甜點置於砥部燒瓷器裡面，讓我們一邊享用貴婦下午茶，一邊欣賞窗外的夕陽美景。

▼伊予灘物語「道後編」不論是輕食或甜點，色香味俱全挑動著我們的味蕾，也能感受到法式甜點店 Petit Paris主廚的用心。

▼伊予灘物語「道後編」雖說是下午茶，但一個人的份量也是相當可觀，不過倒是還好，因為車程總共有2個多小時，所以搭配無敵海景慢慢享用下午茶，也是一件超幸福的事呢.(笑)

▼順道提供法式甜點店 Petit Paris為伊予灘物語「道後編」所推出的伊予灘的點心盒(下午茶套餐)。

▼西莉亞悠閒地坐在車廂中，眺望著只屬於愛媛縣的綺麗海岸，海天一色迷人景致，一望無際的伊予海灘，沿途居民的熱情歡迎，享用著美味的甜點、茶品，靜靜地沈浸在浪漫氛圍中，為自己留下一段難忘的鐵道輕奢行。

▼西莉亞好喜愛這一種靜逸的氛圍，我們每個人都靜靜地享受窗外綺麗景致，旅行不就是這樣，享受當下那一刻美妙，甚好..

｜四國鐵道 伊予灘物語。下灘站｜

伊予灘物語列車中途停靠於日本最美無人車站．下灘站，這時刻恰好夕陽西下，金黃色夕陽映照著紅色伊予灘物語車廂，這般迷人畫面簡直令人感動。

▼伊予灘物語列車停靠於下灘站10分鐘，我們趕緊把握時間下車拍照，以及欣賞一望無際的瀨戶內海迷人景致。隨著乘務員響起鈴聲，提醒著大家該上車囉！

▼伊予灘物語皆會在下灘站和伊予大洲站停靠，其中猶如秘境般的下灘站更是令人嚮往，緊鄰伊予灘的畫面就宛如動畫「神隱少女」中出現的車站，因為相似度甚高，所以吸引了不少遊客前來探尋。

▼謝謝領隊小呂招呼著西莉亞前往下灘站站前留影，無人車站的下灘站外型相當簡樸，可也因為這般名氣，讓許多人特地前來朝聖。

▼這時時間也來到下午五點許，我們站在下灘站月台靜靜地欣賞著瀨戶內海夕照，夕陽將天空染成一片淡橘色，迷人畫面令人永難忘懷..

▼如同千年物語列車的優質服務，伊予灘物語也不遑多讓，沿途停靠肯定會下車拍照留念。若當下餐點尚未食用完畢，乘務員會貼心地幫我們蓋上餐紙，避免灰塵汙染，雖然僅是一個小小貼心舉動，但真的會讓人覺得很窩心。呼~就連紅茶都蓋上一層保鮮膜，是要不要這麼用心啦.(感動)

▼看到北伊予駅站牌，也代表我們距離終點松山駅不遠了，真是的，都還沒抵達終點站，就已經開始懷念伊予灘物語帶來的滿滿感動。

▼西莉亞手上這一張伊予灘物語的明信片，這是正面，然後背面可以蓋紀念章，大家覺得身為手殘黨的我，這一次紀念章蓋得如何呢？！

▼嗯哼，西莉亞對於這一張伊予灘物語明信片的紀念章，表示蓋得相當滿意呢.(笑)

▼最後收到乘務員送給每位乘客一張感謝卡，貼心的是這一張感謝卡文字、圖案都是親自手寫上去的喔，這麼細心的安排，真的不愧是名副其實的感動列車啊..

▼即使再依依不捨總是會有結束的時刻，伊予灘物語終於抵達終點站松山駅，隨著乘務員帶著笑容與我們道別，正式結束這一趟溫暖與感動的旅程。

曾榮獲日本經濟新聞評選獎項，日本十大推薦觀光列車 NO.1的伊予灘物語，真是一趟充滿愛與感動的鐵道旅，尤其是當地居民也更加熱情地投入接待工作，就在沿線居民溫暖的揮手致意中，身心靈都讓我們倍感療癒。

伊予灘物語是一輛能帶來滿滿活力的列車，感謝 雄獅旅遊 的精心安排，讓西莉亞有機會能夠親自感受伊予灘物語迷人丰采，期盼未來還有機會搭乘伊予灘物語，延續這一場獨特美好的感動。

圖片取材至官網

圖片取材至官網

雄獅旅遊｜輕奢行日本四國雙鐵道夕陽列車小豆島 台中高松6日

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四國鐵道系列行程： https://reurl.cc/WAmNay

出團日期：2025/01/19(日)-2025/01/24(五)

行程總覽｜輕奢行日本四國雙鐵道夕陽列車小豆島 台中高松6日

Day 1 台中機場 ✈高松機場⮕栗林公園．抹茶體驗⮕高松購物趣．丸龜町商店街⮕高松JR Clement Hotel

Day 2 高松JR Clement Hotel ⮕【特別包車】千年物語觀光列車++多度津10:19🚃大步危12:47++ ⮕祖谷葛藤橋 ⮕大步危遊船 ⮕ITOMACHI HOTEL 0

Day 3 ITOMACHI HOTEL 0 ⮕今治毛巾美術館 ⮕大洲城下町深度導覽 ⮕【特別包車】伊予灘物語++伊予大洲16:33 🚃 中停 日本最美無人車站．下灘站－松山18:17++ ⮕道後溫泉 茶玻瑠

Day 4 道後溫泉 茶玻瑠 ⮕【神隱少女湯屋】漫步道後溫泉街、少爺機關鐘、明治懷舊風．星巴克 ⮕途經瀨戶內海「島波海道」 ⮕當季限定採草莓 ⮕倉敷美觀地區．漫步白壁土藏街道 ⮕瀨戶內兒島飯店

Day 5 瀨戶內兒島飯店 ⮕ 搭乘瀨戶內海渡輪 ⮕ 土渕海峽 ⮕ 小豆島橄欖公園 ⮕ 寒霞溪公園 (搭乘單段纜車)．愛心樹 ⮕ 天使之道 ⮕ 小豆島渡輪 ⮕ 琴平GRAND HOTEL 櫻之抄

Day6 琴平GRAND HOTEL 櫻之抄 ⮕【自由參訪．一生必經參拜之道】金刀比羅宮 ⮕高松機場 ✈台中機場

★ 行程順序會依照航班不同以及出團時的狀況而有所變動

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