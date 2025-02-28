台灣的便利商 店密度屬全球之冠，然而 沖泡飲品消費市場仍十分強大

只能感嘆連出門到巷口超商 買飲料都懶，台灣人到底有多宅(笑)

好啦，沖泡飲品不只方便，還有可常溫保存、省空間和相對便宜等優點

類別又豐富多元，不論咖啡粉、茶品、奶類、堅果穀粉或機能性與營養補給品，千百樣市面商品可選擇

尤其沖泡過程還能隨心所欲作變化：直接飲用、加料特調或當作食材製成其他料理也無不可

本篇將開箱介紹台灣本土沖泡飲品大品牌「卡薩Casa」年初全新上市【全豆研磨高纖豆奶】系列

無基改全豆研磨、低甜高纖、奶素可食，還有濃醇原味、靜岡抹茶兩款口味

作為正餐搭配飲品、午茶點心或解渴解饞，沖泡不用30秒即刻來一杯，剛剛好

品牌介紹

【卡薩Casa】品牌成立於1989年，是台灣首家濾掛式咖啡品牌，主要提供精品咖啡豆與咖啡濾掛包，近期也延伸到開發豐富多樣的沖泡飲商品

今(2025)年1月正式推出新品【全豆研磨高纖豆奶】系列，有濃醇豆奶和抹茶豆奶兩款口味

除了網購平台以外，實體店面則有全聯福利中心、大潤發、家樂福等大賣場均有販售



商品資訊

商品名稱：【卡薩Casa】高纖濃醇豆奶 【卡薩Casa】高纖抹茶豆奶

相關連結：商品資訊(官網) FB粉絲專頁

商品規格：20 g×10 包入

營養資訊：※奶素

※過敏原：奶、豆；產線過敏原：蛋、麩質、芝麻、芒果、堅果

賞味期限：18月

產地/製作廠商：台灣/桔揚股份有限公司

▲ 【卡薩Casa】全豆研磨高纖豆奶系列 營樣成分資訊

共同成分除了豆漿(大豆)粉，還有砂糖、全脂奶粉和關華豆膠。「抹茶豆奶」則多了抹茶粉、葡萄糖和碘鹽

其中的食品添加物關華豆膠是作為增稠劑，也就是讓產品有濃郁口感的原因「之一」。

兩者熱量和膳食纖維差不多，「濃醇豆奶」則是有比較多的蛋白質和脂肪，而「抹茶豆奶」則有比較多的糖和鈉

▲【卡薩Casa】全豆研磨高纖豆奶系列 小包裝&拆封狀態

目前有(右)濃醇豆奶和(左)抹茶豆奶，兩種口味

豆奶粉末很細緻，同時散發出黃豆和淡淡的奶香；是選用非基因改造黃大豆，全豆粒研磨，保留整顆黃豆營養素和膳食纖維

抹茶豆奶的茶香也聞的出來，還是蠻天然抹茶香氣，不是人工化學仿茶香精味

沖泡方式

根據包裝外袋【建議沖泡方式】，熱泡和冷泡都試試看

熱泡：加200-250 mL熱開水攪拌均勻

冷泡：加100 mL熱開水攪拌，再加100-150 mL冰開水攪拌均勻

▲【卡薩Casa】全豆研磨高纖豆奶系列 熱泡沖泡過程

「濃醇豆奶」直接倒加200 mL熱開水攪拌

▲【卡薩Casa】全豆研磨高纖豆奶系列 冷泡沖泡過程

「抹茶豆奶」則是先倒進100 mL熱開水攪拌，再加入100 mL冰開水(約5℃)

我是就近取用飲水機的水， 但這樣沖好的是「涼」的抹茶豆奶；所以若想喝夠冰的，建議熱水攪拌後先放涼再加冰水，或直接改加冰塊或冰塊水

風味口感

▲【卡薩Casa】高纖濃醇豆奶

儘管外袋包裝有備註「全豆研磨，需多多攪拌」， 其實熱水一沖後粉末便馬上溶於水中，可見豆奶粉真的夠細緻；攪拌僅是撥開整大塊的粉末，讓粉水充分接觸

不過靜置約3-5分鐘後還是會有上下分層，再攪幾下便可均勻

我嘗試熱泡兩種【建議沖泡方式】的總水量：200 mL和250 mL

兩種水量的「濃醇豆奶」都能有濃郁的細沙感，且細沙是夠絲滑細緻，不會有卡喉嚨、 搔癢的感覺；黃豆和牛奶的香氣也很濃，加上適度的甜度，喝起來順口，不會有甜味殘留在嘴中的甜膩感。兩種水量就僅差異在口感的濃厚程度，像我偏好更厚實、半喝半吃的口感，建議沖200 mL或再略少的熱水即可

▲【卡薩Casa】高纖抹茶豆奶

「抹茶豆奶」我除了有冷泡而喝到「涼」的以外，也有測試熱泡【建議沖泡方式】的總水量：200 mL和250 mL

一，冰的也好、熱的也罷，唯獨「涼的」就是尷尬、沒那麼好喝，沒有冰飲沁涼爽快，也沒有熱飲的暖身暖胃

二，「抹茶豆奶」口感和香氣都不如「濃醇豆奶」，因此總水量250 mL的味道和口感都顯得過度稀薄，還是喝的到細沙感但會因為密度偏低而反而有以為沒沖開或是雜質的錯覺。所以建議「抹茶豆奶」沖泡量最多200 mL，甚至更少水量更佳

三，「抹茶豆奶」的確能夠同時嚐到黃豆、牛奶和抹茶的香氣，但抹茶仍略弱勢，且單有茶香而無後續苦韻(*備註)或回甘，對抹茶控來說是合格但非高標的70分

*備註：要夠濃、水夠少才會有些許苦味，可參考下方抹茶豆奶抹醬

其他食飲方法

在外租屋而無開火、無任何廚具的我，就靠就近的飲水機和其他糧倉庫存的食材，作三種簡單、零技巧的特調變化

▲【卡薩Casa】全豆研磨高纖豆奶系列 其他食飲方法1：濃醇咖啡豆奶

以知名連鎖咖啡廳的奶類客製化靈感，試試將「濃醇豆奶」加進黑咖啡作成豆乳咖啡吧

不想咖啡和豆奶味道太淡，我僅用很少量熱水將「濃醇豆奶」足以全泡開，再加入約150 mL 熱美式咖啡，攪拌成咖啡牛奶的顏色

好喝，口感濃且風味也很搭！

「濃醇豆奶」是研磨並保留全豆纖維，因此配黑咖啡仍能嚐到豆香且口感也不會過度稀薄。同時「濃醇豆奶」的砂糖甜味又能被黑咖啡的苦稍微掩飾，對於我這習慣喝無糖豆漿的人來說我，配黑咖啡比純粹熱水沖泡還要好喝呢！

題外話：我之前僅喝過一次該連鎖咖啡廳的豆漿咖啡密思朵(黑咖啡+同集團品牌含糖鮮豆漿)，發現不如配鮮奶好喝，不僅沒有鮮奶明顯香氣和厚度，豆味又幾乎被咖啡全滅，使整杯就像是一杯黃豆味和咖啡味都過度稀釋的慘烈品。

▲【卡薩Casa】全豆研磨高纖豆奶系列 其他食飲方法2：穀物豆奶粥

原先想試試燕麥豆乳粥，但當下糧倉僅有純黑麥片，便順勢改做黑麥豆乳粥吧

將等量黑麥片和「濃醇豆奶」裝一起再依個人喜好加入適量熱水，我不喜歡太軟糊或太稀的粥，所以水量加很少且泡約30秒就開吃了

▲【卡薩Casa】全豆研磨高纖豆奶系列 其他食飲方法2：穀物豆奶粥

黑麥片有股烘烤過的麥香和一定厚度(不如即食大燕麥片那麼薄而易糊)，因此遇熱水後會軟化但仍片片分明，搭配「濃醇豆奶」突出的豆香和些微奶香與甜韻，增添香甜和濃郁口感。 當然，以其他即沖即食的堅果粉、穀粉或○麥片搭配也都可以，就是作為替換鮮奶、鮮豆漿或單純熱開水來沖泡的一種風味變化

▲【卡薩Casa】全豆研磨高纖豆奶系列 其他食飲方法3：抹茶豆奶抹醬

將「抹茶豆奶 」以最少量熱水攪拌，只要能沒有殘留粉末即可

▲【卡薩Casa】全豆研磨高纖豆奶系列 其他食飲方法3：抹茶豆奶抹醬

雖然上述沖泡的「抹茶豆奶 」無苦韻，但若用很少水分泡成濃糊狀，就終能嚐到些許苦韻，更有抹茶韻味

直接當粥糊吃掉也好，當抹醬配吐司也好，拿去給認識的雞蛋糕老闆作成包餡雞蛋糕，更好！

統整評價&比較

▲【卡薩Casa】高纖豆奶系列與其他市售產品比較

我挑選幾款常在超商或賣場買的豆漿商品(利樂皇包裝)作比較

畢竟我過去喝慣無糖鮮豆漿，因此只要豆漿有加一點點糖，都喝得出來有股「額外的」甜味

【卡薩Casa】全豆研磨高纖豆奶雖然成分含有砂糖，但同時黃豆和牛奶的香氣與口感足夠濃厚，不過量的甜度也能讓整體更適口好喝

且單一小袋包裝，每份熱量不超過90 kcal，我也能方便掌控份量(利樂皇包裝單杯也差不多要120-190 kcal)

作正餐搭配、嘴饞點心、暖身祛寒或甚至作食材原料(例如：燕麥豆奶粥)或調味佐料(例如：吐司抹醬)也都合適喔

【相關連結】

【卡薩Casa】全豆研磨高纖豆奶(官網)

【卡薩Casa】FB粉絲專頁

以上。