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二屋牡蠣拉麵專門店

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2025-02-28 11:51:00 文字：And小姐
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And小姐

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二屋牡蠣拉麵專門店
位於中山捷運站出口、大同區赤峰街內的二屋牡蠣拉麵
為人氣排隊名店，主打濃郁牡蠣湯頭
日系木造店門，外頭高掛醒目的白色燈籠
店門外擺放排隊守則立牌，人到齊了才能進店點餐候位
二屋牡蠣拉麵專門店
今天6點多到，店外排隊人潮還不算太多，約不到5分鐘就先入內進行機器點餐
分別點了特濃生牡蠣炸彈(含一顆生牡蠣及熟牡蠣)另加點了溏心蛋
二屋牡蠣拉麵專門店
點完餐後先至門外候位，約等10分鐘不到就入座了
店內座位不多，約莫10來位就差不多了，皆是吧檯座位區
迴轉率蠻快的，所以人潮就是絡繹不絕的進進出出
二屋牡蠣拉麵專門店
出餐速度頗快，剛坐下沒多久就上桌了
我點了是生牡蠣另外放的濃厚版本
湯色是深卡其色，濃郁的湯色將麵條徹底掩蓋住，上頭舖了兩片海苔、炙烤過紫洋蔥圈、2-3片叉燒、帶殼的熟牡蠣
先喝一口湯，鮮味濃郁但不鹹膩，麵條是點正常硬度，口感上稍偏軟，但還保有彈牙的勁道
生牡蠣稍淋上一旁的黃檸檬，略帶酸味的清檸香將牡蠣的鮮甜味帶出，非常好吃，牡蠣也帶有脆口的口感

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叉燒略帶煙燻的風味，口感軟嫩
二屋牡蠣拉麵專門店
麵條被濃郁湯頭包覆住，讓整體的厚度提升
二屋牡蠣拉麵專門店
炙燒過的熟牡蠣，鮮甜味雖不及生的，但熟化後的口感更是軟嫩
二屋牡蠣拉麵專門店
整體用餐後的感想是，第一次吃到這種湯底的拉麵
有別於常見的豚骨、雞白湯、鹽味等，是另一種海鮮類型的風味選擇
湯頭雖看似濃郁，但卻是醇厚中帶清爽的口感，不會讓人越吃越膩、越吃越鹹
反而是隱隱的牡蠣鮮味，慢慢且細膩地在嘴裡釋放出來，很是特別!!

賞味日:2025.02.20

二屋牡蠣拉麵專門店
地址:台北市大同區赤峰街35巷11號
營業時間:週一~週四 :11:30-21:00、週五~週日:11:30-21:30

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二屋牡蠣拉麵

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place台北市大同區赤峰街35巷11號
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美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
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