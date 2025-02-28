暨士林官邸的鬱金香展落幕後，緊接著的是大安森林公園的繡球花展。

自2月22日起，繡球花將持續開放至3月底，為遊客帶來一場春意盎然的視覺盛宴。

今年的2025台北杜鵑花季也將於3月1日正式開幕，預計吸引大量遊客前來欣賞大安森林公園內的美麗花景。

📸2025大安森林公園繡球花海

📸2025台北杜鵑花季

📆活動日期：2025/03/01～03/31

📌地址： 106台北市大安區新生南路二段1號

⏰開放時間：每天24 小時營業

☑🎫入園無料｜🚗停車有料｜廁所🚾🚻。

📢相關活動訊息、規定辦法，依照主辦單位公告內容為準！

大安森林公園佔地廣大，一年四季都充滿著豐富的動、植物生態，無論春夏秋冬，每個季節都有不同的自然景觀。

而到了3月，繡球花與杜鵑花的盛開，交織成一場美麗的共舞，吸引了眾多遊客前來拍照。

這樣的花海景象，使得大安森林公園彷彿變成了一個春天的夢幻花園，令人流連忘返。

開車前來大安森林公園非常方便，您可以直接將車輛停放在公園的地下停車場。

（🚗大安森林公園地下停車場｜信義路出入口｜停車有料、可刷遊遊卡）

停車後輕鬆步行即可抵達繡球花園區域，該區域位於杜鵑花心心區。

今年繡球花提前開放，讓熱愛花卉的遊客能夠搶先欣賞這些美麗的花朵。

不過目前繡球花仍有部分花況仍在含苞狀態，預計會在3月中旬會到最大值！

而杜鵑花的花況目前也還不到一成，預計也是在3月中旬後達到最佳盛開時期。

若您希望欣賞花海的最佳景致，建議在3月中旬前來，屆時將能看到更加迷人的花景。

（以上純屬個人不負責任之推估！ ）

繡球花又名紫陽花、八仙花或雪球花，是一種多年生的落葉灌木，其花球由數十朵小花組成，花色多樣，從藍色、紫色到粉紅色都有。

這些花朵密集圍繞著中心，形成大而圓的花球，呈現出柔和而浪漫的美感。

今年的繡球花園，比起去年更加迷人。

雖然去年來訪時正好遇到杜鵑花盛開的時期，而今年只能單獨欣賞繡球花，但這裡的美景依然讓人讚嘆。

一大早遊客就已經絡繹不絕，而園區內同樣設有座椅，讓來訪的遊客可以輕鬆坐下來拍照，享受這片花海的美麗。

杜鵑花也是在這個區域，每當杜鵑花盛開時，層次分明的色彩與繡球花相互交織，形成一個豐富多層次的視覺效果。

當然大安森林公園內還有其他花卉展示，既然今天已經來到這裡，不妨四處走走，欣賞更多美麗的花卉景致。

每次前來欣賞繡球花，總能感受到園方的精心設計。

透過五彩繽紛的繡球花，巧妙地以不同方式排列，無論從哪個角度欣賞，都能發現繡球花的獨特美麗。

每當我看到前來的遊客們在這裡自拍，拍出屬於自己獨特的照片，為每個人創造自己美好的回憶。

每次來到大安森林公園，我都覺得台北人真的是非常幸福。

能夠在這麼廣大的綠意盎然的森林中自由地慢跑、野餐或是悠閒地散步，讓人感到無比放鬆。

在假日時刻，這裡的氛圍格外愜意，四處都充滿著歡聲笑語。

不少的小朋友在遊戲區裡嬉鬧奔跑，充滿歡笑聲，這樣輕鬆自在地度過一個週末假日，真是幸福！

大安森林公園生態池▼也是另一個充滿生機的地方，這裡有許多鳥類與自然和諧共生。

常見的鳥類包括白鷺鷥和夜鷺，今天更巧遇了一隻翠鳥在池邊栖息。

水中的魚兒悠遊自在，還有不少烏龜爬上岸邊曬太陽，享受著陽光，整個畫面顯得格外悠閒愜意。

▼另外在信義路3段和新生南路2段的路口，也是有入園意境展示區域。

由於明天才是正式開展日，公園人員目前仍在忙著最後的佈置工作。

相信等到明天，這裡的景致將會更加迷人，吸引更多遊客前來欣賞。

▼大理花

▼耬斗菜，有紫色、紅色、黃色。

▼建國南路2段和信義路3段，入園意境展示區域。

今天的行程輕鬆又愉快！

繡球花和杜鵑花花季是整整一個月（3月），有興趣的朋友可以找時間前來走走。

原想前往建國花市逛逛，沒想到今天竟然休市，殘念～回家囉！