說到苗栗賞花景點，除了三義櫻花、南庄桂花巷

還有一個藏在銅鑼工業區的隱藏版花海秘境—銅鑼炮仗花海公園

這裡以壯觀的炮仗花步道聞名，每年花季一到，整片金橘色花海沿著步道綿延數百公尺

從遠處望去，簡直就像一條燦爛奪目的橘色瀑布，吸引大批遊客前來拍照打卡

位在苗栗銅鑼工業區內的環保公園，雖然名字聽起來像是一般的公園，但它其實是苗栗當地的賞花秘境

每到炮仗花花季，整條步道兩側被橘黃色的炮仗花覆蓋，一串串花朵像是倒掛的鞭炮

在陽光下閃閃發亮，形成壯觀的金黃花瀑，讓人忍不住驚嘆：「這裡真的在台灣嗎？」

地點：苗栗縣銅鑼鄉119縣道與民有路路口

自駕路線-->國道1號→下苗栗交流道→接台13線→往銅鑼方向前進

國道3號→下銅鑼交流道→接苗120縣道→銅鑼炮仗花海公園

🚌 大眾交通 火車：搭至銅鑼車站，轉乘計程車約5分鐘抵達

公車：苗栗客運【新竹—銅鑼】線，於銅鑼工業區站下車，步行約10分鐘即達

停車資訊：公園周邊有停車空間，但花季期間遊客較多，建議早點前往，以免找不到車位

每年的2月至3月是炮仗花最盛開的時候，花朵由綠葉藤蔓上垂墜而下，一串串緊密相連

如同金黃色的流星雨，隨風搖曳，畫面超級浪漫

這條炮仗花步道長達數百公尺，漫步其中，就像進入了一條金黃秘境隧道，每走一步都是夢幻的畫面

無論是站在步道旁合影，還是近距離拍攝細緻的花朵，都能拍出滿滿異國感，讓人彷彿來到南國度假勝地

銅鑼炮仗花海公園不只擁有耀眼的炮仗花，公園上方還有一整排粉嫩夢幻的櫻花隧道

當櫻花季來臨，粉嫩的櫻花與金黃的炮仗花交織在一起，形成獨一無二的雙色花海，美得令人屏息

想找苗栗最美的賞花景點？那就不能錯過銅鑼炮仗花海公園

這裡的金黃花瀑+櫻花隧道組合，每年都吸引無數攝影愛好者與網美前來朝聖

不管是情侶約會、親子旅遊，還是三五好友出遊，都能拍出滿滿回憶

趁著炮仗花盛開的季節，安排一趟苗栗一日遊，來這裡感受春天的浪漫氣息吧

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