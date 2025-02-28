俗話說越臭的臭豆腐越好吃，這話一點都不假，位於稻江護家旁的連城臭豆腐，遠遠的就聞到一股臭味（請注意，不是香臭喔）讓人想退避三舍，但神奇的是吃下去真是人間美味啊！搭捷運中和新蘆線在中山國小站下車，走路6分鐘。(同場推薦不論晴雨一直都有人排隊的「蕭家下港臭豆腐」)

台北中山美食 連城臭豆腐 店家資訊

連城臭豆腐地址：台北市中山區農安街77巷1弄2號 (稻江護家校門口旁)

營業時間：每週一到六 16:00–23:00，週日休息

台北中山美食 連城臭豆腐 外觀與內部環境

這天晚上經過農安街77巷口，遠遠就聞到一股臭味，這就是「連城臭豆腐」。

一個小小的推車攤位，就卡在停車場旁的小空地，旁邊就是稻江護家的大門，旁邊有四張椅子，就算是內用座椅吧！(下雨只好撐傘吃了)

台北中山美食 連城臭豆腐 美食菜單

「連城臭豆腐」的菜單就是這麼簡單，臭豆腐大份跟小份。(老闆正在豪爽的補充泡菜)

台北中山美食 連城臭豆腐 美味上桌

臭豆腐的沾醬有辣椒、醬油跟蒜泥。

這桶台式泡菜的口味吃起來跟別人不一樣，應該就是加了檸檬的原因。

近看臭豆腐乾乾淨淨的，但怎麼會這樣臭呢？

臭豆腐會切成三角形，搭配上大把的泡菜，真是美味又清爽。

整體來說「連城臭豆腐」實在讓人相當驚豔，一開始先被它的臭味熏到，然後還有一直絡繹不絕的顧客專程來買，就引起我的注意，這攤肯定不簡單。

它的臭味真的很臭，跟吃下去後的香味有著極大的反差，這應該是台灣人獨有的美食共鳴。

下次經過時，我一定會再去買來吃！(同場推薦不論晴雨一直都有人排隊的「蕭家下港臭豆腐」)

台北中山美食 連城臭豆腐 交通地圖

連城臭豆腐

地址：104 台北市中山區農安街77巷1弄2號 (稻江護家校門旁)

營業時間：每週一到六 16:00–23:00，週日休息