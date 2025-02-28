為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 台北市中山區【台北中山美食】連城臭豆腐，臭味巷口即被熏到，入口卻極度美味，超級推薦！

台北市中山區【台北中山美食】連城臭豆腐，臭味巷口即被熏到，入口卻極度美味，超級推薦！

臭豆腐 中山區美食 台式小吃 捷運美食 more
2025-02-28 21:48:00 文字：李大人吃遊記
share
李大人吃遊記

李大人吃遊記

俗話說越臭的臭豆腐越好吃，這話一點都不假，位於稻江護家旁的連城臭豆腐，遠遠的就聞到一股臭味（請注意，不是香臭喔）讓人想退避三舍，但神奇的是吃下去真是人間美味啊！搭捷運中和新蘆線在中山國小站下車，走路6分鐘。(同場推薦不論晴雨一直都有人排隊的「蕭家下港臭豆腐」)

【台北中山美食】連城臭豆腐，臭味巷口即被熏到，入口卻極度美味

台北中山美食 連城臭豆腐 店家資訊

連城臭豆腐地址：台北市中山區農安街77巷1弄2號 (稻江護家校門口旁)
營業時間：每週一到六 16:00–23:00，週日休息

台北中山美食 連城臭豆腐 外觀與內部環境

【台北中山美食】連城臭豆腐，臭味巷口即被熏到，入口卻極度美味

這天晚上經過農安街77巷口，遠遠就聞到一股臭味，這就是「連城臭豆腐」。

【台北中山美食】連城臭豆腐，臭味巷口即被熏到，入口卻極度美味

一個小小的推車攤位，就卡在停車場旁的小空地，旁邊就是稻江護家的大門，旁邊有四張椅子，就算是內用座椅吧！(下雨只好撐傘吃了)

台北中山美食 連城臭豆腐 美食菜單

【台北中山美食】連城臭豆腐，臭味巷口即被熏到，入口卻極度美味

連城臭豆腐」的菜單就是這麼簡單，臭豆腐大份跟小份。(老闆正在豪爽的補充泡菜)

台北中山美食 連城臭豆腐 美味上桌

【台北中山美食】連城臭豆腐，臭味巷口即被熏到，入口卻極度美味

臭豆腐的沾醬有辣椒、醬油跟蒜泥。

【台北中山美食】連城臭豆腐，臭味巷口即被熏到，入口卻極度美味

這桶台式泡菜的口味吃起來跟別人不一樣，應該就是加了檸檬的原因。

【台北中山美食】連城臭豆腐，臭味巷口即被熏到，入口卻極度美味

近看臭豆腐乾乾淨淨的，但怎麼會這樣臭呢？

【台北中山美食】連城臭豆腐，臭味巷口即被熏到，入口卻極度美味

臭豆腐會切成三角形，搭配上大把的泡菜，真是美味又清爽。

整體來說「連城臭豆腐」實在讓人相當驚豔，一開始先被它的臭味熏到，然後還有一直絡繹不絕的顧客專程來買，就引起我的注意，這攤肯定不簡單。

它的臭味真的很臭，跟吃下去後的香味有著極大的反差，這應該是台灣人獨有的美食共鳴。

下次經過時，我一定會再去買來吃！(同場推薦不論晴雨一直都有人排隊的「蕭家下港臭豆腐」)

 

【台北松山美食】博多幸龍拉麵，每日限量豚骨湯頭，叉燒肉超大片

台北中山美食 連城臭豆腐 交通地圖

連城臭豆腐
地址：104 台北市中山區農安街77巷1弄2號 (稻江護家校門旁)
營業時間：每週一到六 16:00–23:00，週日休息

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#捷運美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

連城臭豆腐

phone
place台北市中山區農安街77巷1弄2號77巷1弄2號
4.80 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up