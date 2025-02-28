大同區甜點推薦/赤峰街美食推薦

之前去東京旅遊的時候就有把這間♥金田屋♥放在口袋名單裡

在日本食べログ上有3.43高分,擁有高顏質的精品級大福光看照片就讓人垂涎三尺

沒想到還沒到本店插旗,人家已經來台北赤峰街開海外第一間分店了!!

總共八種口味的華麗水果大福全都是現點現做

裝在如珠寶盒般的盒中真的是精緻到不得吃

更特別的是還有大福做成的創意飲品,一樣是好拍又好吃,大福愛好者請一定要來朝聖阿!

♥金田屋♥

地址:台北市大同區赤峰街49巷20號1樓

(台北捷運中山站與雙連站，近中山地下街R9出口)

營業時間:12:00-17:30

𝗙𝗕｜𝗜𝗚｜官網

♥金田屋♥的海外首間分店就在現在年輕人和外國觀光客很愛逛的赤峰街商圈

位置就在中山地下街R9出口,實際位置連雙連站比較近一些

外觀由知名設計團隊「穆得設計」操刀,將日式風格巧秒融合赤峰街的歷史街廓

之前為了去東京本店有稍微做了一下功課

♥金田屋♥的海外一號分店真的是把銀座本店直接複製過來

就連以黑金系色調為主的整體風格也幾乎是一模模一樣樣

復古感滿滿,不管是外觀還是甜點店內部看起來都很神祕(笑)

店內規劃了日式庭園造景,讓你坐在這邊頗有一秒到日本的氛圍

不過目前♥金田屋♥僅提供外帶喔!!!

右側的展示櫃是一顆顆大福飄浮在半空華麗的轉圈中

看到這邊真心覺得他們是把大福當作藝術品在呈現耶!有點可愛哈哈哈

店內一隅規劃了洗手台,若是吃完大福還可以在這裡洗手很貼心呢!

外帶的盒子相當有質感,直接當作擺飾也毫無違和感

接下來就來幫你們介紹這華麗的飄浮系大福有哪些口味吧!!

目前固定的大福口味總共有六種

包含栗子蒙布朗/蜜漬蘋果/香蕉巧克力/沁香鳳梨/果實總匯/薩摩紫薯

加上另外兩款時令口味,會依照季節更換

飲品則有抹茶紅豆大福飲/草莓牛奶大福飲/抹茶歐蕾/拿鐵/美式等五款

前面有提到季節性口味會依照時節推出

現在是草莓的季節~身為草莓愛好者當然要吃當季招牌草莓口味的啦!!!

特選草莓大福$250

一般人以為的大福就是跟大顆麻糬一樣圓滾滾的一大顆

然後將各種水果包進麻糬皮中

但♥金田屋♥的大福和你想的完全不一樣

採用頂級糯米與竹炭製作的黑色糯米皮

內餡則是融合奶油乳酪與綿密白豆餡



在經過特工藝壓平的大福上以鮮紅欲滴的甜香草莓堆疊成如珠寶塔般的華麗視覺效果

結合西式甜點以及和菓子的和洋風甜點難怪一推出就造成轟動!

白草莓大福$350

同樣也是季節限定的白草莓口味,就是草莓大幅升級版阿!!

就連白草莓也是日本原裝進口

藝術品等級的精品甜點真的是會捨不得吃耶!

而且海外一號店的價格其實和日本銀座本店的價格換算下來是差不多的唷

不用飛日本也能吃到如此美味實在是太幸福了!

蜜漬蘋果 $190

本身就很愛吃蘋果的小菲第二個口味就是選擇蜜漬蘋果

選用新鮮蘋果切片蜜漬.咬下去還有些許的脆口度

剛剛好的酸甜度不會搶了大福的風采

沁香鳳梨 190元

鳳梨也是屬於比較清爽的口味,層層堆疊的鳳梨上綴以薄荷葉和起司

鹹鹹甜甜的多層次加上迷人果香,喜歡鳳梨的朋友一定要試試

栗子蒙布朗 $230

銀座本店人氣超高的第一名就是這款栗子蒙布朗

以濃郁栗子泥搭配絲滑奶油乳酪,上面還有一顆綴以白芝麻的栗子

沒想到大福居然也能華麗變身成如法式甜點般的精緻

薩摩紫薯 $230

這款和蒙布朗一樣華麗,配色更加亮眼

上方放置了紫薯不知為何很有日本武將頭盔的威嚴哈哈哈

果實總匯 $250

結合各種台灣時令水果的果實總匯也是必點

草莓.柳橙.藍莓三種水果融合鹹甜交錯的卡士達醬

水果甜香搭配Q彈細膩的美味大福,每一口都是滿滿的幸福啊!

香蕉巧克力 $200

香蕉和巧克力本來就是好朋友的存在

但能把香蕉堆疊的這麼美才是厲害的地方

可惜他們家的大福每一顆份量都很足,沒辦法每個口味都吃到

只好留待下一次再訪囉!!

好的,介紹完口味之後大家一定會想這麼華麗的大福我要從何吃起

人家早就幫你貼心想好啦!!

仔細看會發現大福的中間都會有一層小立牌

可以直接將小立牌整層拿起享用

吃完之後再吃底下的水果以及整顆大福

一顆大福兩種吃法是不是很可以哈哈哈哈

再來外帶盒也是超級精緻,真正就如珠寶盒一般

可以由下往上打開給人大大驚喜

收到的人可能會以為裡面曾有項鍊這樣XD

若有送禮需求也可購買四入裝「金田和菓四韻」禮盒喔！

吃完如珠寶盒般的精緻大福,當然也來喝杯創意大福飲品

台灣金田屋歡慶開幕，大福飲品即日起至3/2

每天都有限量50組買一送一好康喔！

抹茶紅豆大福飲 $150

嚴選日本抹茶加上香醇牛奶,綿密紅豆泥.美麗的漸層光看就很好喝阿!!

入口不僅有著濃郁茶香,還有兩種不同口感的大福真的相當特別,抹茶控不能錯過

草莓大福飲 $150

小菲當然是選了草莓大福飲啦!!!鮮奶油旁上綴以新鮮草莓切片

旁邊那一圈就是大福喔!!

香甜的草莓牛奶和Q軟大福的組合喝完很飽嘴呢!!

2/24才開幕的♥金田屋♥目前早鳥優惠都已全部售完

第二波預購資訊請隨時查詢官網公告囉!!!

♥金田屋♥

地址:台北市大同區赤峰街49巷20號1樓

(台北捷運中山站與雙連站，近中山地下街R9出口)

營業時間:12:00-17:30

𝗙𝗕｜𝗜𝗚｜官網

那個...不才小菲也害羞的申請一個粉絲團了

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