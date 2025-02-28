老街巡禮，好逛、好吃又好買，

交通部觀光署統計今年2024上半年全台最受歡迎的老街排名，

第一名「彰化鹿港老街」，

第二名「高雄旗山老街」，

第三名「桃園大溪老街」，

要規劃一日輕旅行好去處，

Bunny當然是選距離北部最近的「大溪老街」，

到大溪老街除了欣賞巴洛克建築風格，

最重要的就是不容錯過道地台灣美食，

每回必吃豆干、豆花、油飯、古早味蛋糕、花生糖等，

終於在無限循環的觀光客必吃美食中，

挖角到一間麵食料理『大溪醬子麵食』，

內心相當雀躍地想著終於吃到不一樣的美食

『大溪醬子』裝潢相當簡約，

當天聽到老闆娘喊著店內主打的酸辣抄手好吃喔～

若不是老闆和老闆娘的招呼聲，

Bunny根本是直接路過，

謝謝老闆讓Bunny沒有錯過～



點內販售的品項不多，

主打餐點TOP4布簾上很清楚的說明介紹



直接點個TOP1、TOP2，

一份抄手、一碗麵剛好滿足一餐

酸辣抄手 NT$70，

一送上桌，熱呼呼的抄手香氣四溢，

有蔥花及紫菜搭配，

光聞味道就能讓人口水直流，

辣味的部分則是自己添加，

餐桌上有提供特製的香辣醬，

勁辣十足，就依個人喜好，

Bunny是直接吃原味，沒有加辣醬，

抄手像溫州大餛飩般的薄皮大餛飩，

雖然是薄皮，但也不軟爛，

肉餡吃起來相當紮實，

渾圓飽滿到要分兩口才吃的完



醬汁中因為有醋醬風味，

入口覺得酸香清爽很順口

令人欲罷不能，

越吃越覺得開胃



風味酢醬麵 NT$70，

看起來普普通通的一碗麵，

在酢醬和麵條攪拌的過程中鹹香四溢，

莫名的令人食指大動

麵條吃起來Q彈，帶有些微辣感，

酢醬的鹹香氣完美吸附在麵條上，

醬香濃郁，卻不會過鹹，

一整碗吃光也不膩口，

愛吃辣的人可別忘了特製的香辣醬，

自由添加提振風味～

『資訊揭露：本篇為自費文，Bunny自身真實心得分享』

大溪醬子



地址：

桃園市大溪區和平路13號



電話：

0958-675-872



營業時間：

週六、週日11:00-19:00