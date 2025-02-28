老街巡禮，好逛、好吃又好買，
交通部觀光署統計今年2024上半年全台最受歡迎的老街排名，
第一名「彰化鹿港老街」，
第二名「高雄旗山老街」，
第三名「桃園大溪老街」，
要規劃一日輕旅行好去處，
Bunny當然是選距離北部最近的「大溪老街」，
到大溪老街除了欣賞巴洛克建築風格，
最重要的就是不容錯過道地台灣美食，
每回必吃豆干、豆花、油飯、古早味蛋糕、花生糖等，
終於在無限循環的觀光客必吃美食中，
挖角到一間麵食料理『大溪醬子麵食』，
內心相當雀躍地想著終於吃到不一樣的美食
『大溪醬子』裝潢相當簡約，
當天聽到老闆娘喊著店內主打的酸辣抄手好吃喔～
若不是老闆和老闆娘的招呼聲，
Bunny根本是直接路過，
謝謝老闆讓Bunny沒有錯過～
點內販售的品項不多，
主打餐點TOP4布簾上很清楚的說明介紹
直接點個TOP1、TOP2，
一份抄手、一碗麵剛好滿足一餐
酸辣抄手 NT$70，
一送上桌，熱呼呼的抄手香氣四溢，
有蔥花及紫菜搭配，
光聞味道就能讓人口水直流，
辣味的部分則是自己添加，
餐桌上有提供特製的香辣醬，
勁辣十足，就依個人喜好，
Bunny是直接吃原味，沒有加辣醬，
抄手像溫州大餛飩般的薄皮大餛飩，
雖然是薄皮，但也不軟爛，
肉餡吃起來相當紮實，
渾圓飽滿到要分兩口才吃的完
醬汁中因為有醋醬風味，
入口覺得酸香清爽很順口
令人欲罷不能，
越吃越覺得開胃
風味酢醬麵 NT$70，
看起來普普通通的一碗麵，
在酢醬和麵條攪拌的過程中鹹香四溢，
莫名的令人食指大動
麵條吃起來Q彈，帶有些微辣感，
酢醬的鹹香氣完美吸附在麵條上，
醬香濃郁，卻不會過鹹，
一整碗吃光也不膩口，
愛吃辣的人可別忘了特製的香辣醬，
自由添加提振風味～
『資訊揭露：本篇為自費文，Bunny自身真實心得分享』
大溪醬子
地址：
桃園市大溪區和平路13號
電話：
0958-675-872
營業時間：
週六、週日11:00-19:00