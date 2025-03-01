春暖花開的三月百花齊放，趁著228假期風光明媚好天氣來陽明山【湖山綠地】賞水仙花，9000株水仙花齊綻放，一大片金黃色花海超浪漫。

2025陽明山花季~愛在心中綻放展期｜𝟮𝟬𝟮𝟱/𝟬𝟭/𝟮𝟰 -𝟬𝟯/𝟭𝟲，目前陽明花櫻花也陸續盛開，這段時間來可以將櫻花及水仙花一併欣賞起來，水仙花期較短，要把握時間來賞花喔。

陽明山賞花，「湖山綠地」9000株水仙花齊綻放，浪漫金黃色花海!

228連假來陽明山賞花的遊客不少，湖山綠地水仙花人潮也很多，湖山綠地位於陽明公園旁，導航可以直接搜尋到“湖山綠地“但帶到的不是正確位置，但途中會經過正確的位置，我們依照導航指示到達後找不到湖山綠地，後來是有路人跟我們指引（路人說導航也是帶他們來這裡），才發現原來剛剛開車經過見到一旁很多人的地方就是湖山綠地，所以要特別注意。

大眾運輸可以搭乘公車至「陽明山公車總站」

■ ADD:陽明山湖山路一段17號

水仙花的語言：新生與重生，象徵愛與自省，帶有一股清香，聞起來舒服。

湖山綠地裡的水仙花數量多，一整片金黃色花海美不勝收，在陽光照耀下鮮豔明亮，讓人滿滿活力與好心情。

公園裡水仙花沒有圍籬保護，大家賞花及拍攝時也要注意腳步，不要不小心踩到花或是折到花了。

一旁還有許多櫻花樹，我們來的時候此區櫻花尚未盛開，過幾天來應該會更美，但也要注意水仙花花期很短，要盡早來賞花。

美麗的花兒讓人擁有好心情，把握花期帶著家人安排一場賞花之旅吧。

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