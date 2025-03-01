明燒肉的姊妹店，不僅有燒肉現在也推出了 明明這一鍋-中華店

明燒肉可以火烤兩吃的，中華店內附設 明明這一鍋

家庭客來都很愛吃火鍋配燒肉，年輕人愛吃燒肉、長輩愛吃鍋物

而且只要588元起，就可以享有肉盤、菜盤、海鮮盤，自助吧有麵食、白飯、飲料無限放題

明燒肉老闆本身在漢來火鍋擔任過副主廚

堅持使用日本昆布、多種頂級食材每日現熬高湯

湯底自然香甜涮肉、涮蔬菜都格外的好吃

當然也可以點活撈海鮮，像是水姑娘、帝王蟹、鮑魚、白蝦，提出鮮味

白蝦都是每日新鮮供應，老闆於海港新鮮採買

活跳跳新鮮白蝦熬煮起來就是好吃，推薦單點來吃

可以於中華路的明燒肉，吃到新品牌 明明這一鍋

低消只要588元，就可以吃到頂級肉品

可以享用火烤兩吃唷!!!滿足想吃火鍋又想吃燒肉的饕客們

明明這一鍋-中華店

位置：高雄市前金區中華三路180號

服務專線：07-2859125

營業時間：17:30-01:00(最後收客時間23:30)

訂位連結 https://inline.app

IG：https://www.instagram.com/mingbbq

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高雄知名的燒肉店 明明這一鍋-中華店

創立超過五年，加開了海鮮鍋物

老闆本身以前曾任漢來海鮮火鍋的副主廚

秉持新鮮食材用料，要讓民眾花少錢也可以吃到優質的鍋物

只要588元就可以享用海鮮鍋物，數十種醬料可使用

還提供了自助吧有麵食、147米飯、飲料可以無限暢飲

麵食都讓大家可以無限拿取，不僅有冬粉、王子麵、寬麵，還有關廟麵食可選

湯底使用昆布、數十種頂級食材、蔬菜熬煮

即使是平價的鍋物，湯頭一點都不隨便

帶出昆布香氣與蔬菜的清甜滋味，很爽口

涮肉、涮海鮮都很適合

吃鍋物也可以享用飲品，自助吧區會有飲料可自取、無限放題

少人來吃鍋物也OK，會有一盤肉、海鮮盤、綜合蔬菜盤、湯底

想要吃好一點，還有很多私房菜色、手工丸子可選

聚餐、宴客、慶生、約會，還可以加碼點活撈海鮮、水姑娘龍蝦、帝王蟹

菜盤都是季節蔬菜，很足夠

每一份鍋物都會有一份菜盤，最便宜只要588元就可以吃到伊比利豬肉，太大心了

個人鍋的海鮮拼盤，是不是很超值~

綜合手工丸

推薦這盤我們吃過很愛的手工丸，都是自家主廚製作

旗魚干貝、旗魚海菜、墨魚、花枝、旗魚髮菜、花枝蝦

本身有海鮮拼盤，加碼點了現撈白蝦

白蝦都是老闆在漁港新鮮採買，每日限量供應

上桌都還是活跳跳，無敵新鮮

生食級干貝

對自己、家人好一點，點干貝

擺盤上一點都不馬虎，加上家人長輩都愛吃鍋

帶來這裡可以享受燒肉、鍋物美食

韓國鮑魚

鮑魚也是活體的，海鮮控來這裡絕對會很滿意

鮑魚都會貼心地去除內臟，直接丟入熬煮

不用熬煮太久，就可以享用到軟Q口感

推薦給附近上班族，也可以下班約起來聚餐

家庭聚餐、商務聚餐也都可以訂包廂唷!(包廂有低消，可先詢問與訂位)

海鮮拼盤的青蚵是使用東石新鮮配送

新鮮小卷是台灣東北角

肉品都是現點現切，稍微耐心等待

高雄鍋物多了明明這一鍋可選

西班牙伊比利梅花豬肉

588元個人鍋套餐就可以吃到西班牙伊比利梅花豬肉

不吃牛的家人都會點這款，油花很細膩

西班牙伊比利梅花豬肉口感相當軟嫩帶Q度，不柴無腥味

澳洲和牛牛舌

推薦給喜歡吃牛肉，亦可點牛舌或者日本和牛

澳洲和牛牛舌油花好細膩，煮火鍋、火烤風味口感大不同

牛舌味道很渾厚，火烤會搭配蔥油，吃起來真的很銷魂

明明這一鍋輕鬆享用鍋物美食，而且是吃到真正好食材的鍋物

日本A5冷藏極上盒牛背肩(捲心)

和牛當然要吃日本A5等級，而且帶有厚度

粉嫩肉質帶豐富的油花，熬煮讓肉質很軟嫩帶出香濃油花滋味

吃過和牛肉就回不去了~~~真的很厲害

明明這一鍋 都是頂級肉品，可以吃到肉的鮮味

可以先放入蔬菜、蛤蠣，讓湯底更加豐富香氣

邊吃火鍋也可以點燒肉

丸子都是純手工製作，熬煮不擔心會散開

肉品、海鮮都可以火烤兩吃

牛舌我們一半用烤的

燒烤都會搭配自製燒肉醬/西班牙牛肝菌菇鹽/北海道昆布鹽

明燒肉都是提供原塊肉無醃製，能吃到肉品真正的鮮味

澳洲牛舌搭配蔥鹽，油花整個被逼出來，香氣瀰漫

大口吃讓蔥鹽完美結合，太好吃了

日本和牛捲心也可以火烤

逼出細膩油脂，入口軟綿湧出牛肉的香氣

這也太好吃了，不用沾醬或者搭配一點昆布鹽都好吃

伊比利豬肉帶出軟嫩口感，豬肉香氣很香甜

沾上自己調配的醬料提味，依舊能吃到豬肉本身鮮味

熬煮過的日本和牛捲心，帶一點Q度好咀嚼

很大一塊，整個爆出濃郁牛肉香氣好好吃

好愛綜合丸，味道格外濃郁帶一點胡椒香氣提味

口感香氣都很豐富

生食級干貝用烤的，整個湯汁還又流竄

搭配昆布鹽好完美，會提升鮮味

新鮮白蝦有夠彈牙好吃，好剝殼、整個口腔都是白蝦鮮味

新鮮鮑魚帶有軟Q度，好咀嚼唷~

可以點燒烤一起來吃，肉質比較頂級、厚切或者和牛

都會有桌邊服務，使用炭火直火燒烤

明燒肉的姊妹店 明明這一鍋

邀你一起來吃優質火鍋

使用的食材都是嚴格挑選

不使用合成火鍋料

頂級肉品搭配新鮮海鮮拼盤、季節蔬菜

一個人來享用也很讚

主打活體現撈海鮮、龍蝦、帝王蟹

日本北海道鱈場蟹、韓國鮑魚、麵包蟹這裡通通有

頂級日本A5和牛，吃鍋物、燒烤都很推薦

明燒肉-文自店

位置：高雄市左營區文自路559號

服務專線：07-3506034

營業時間：

11:30-14:00(最後收客時間13:00)

17:30-22:00(最後收客時間20:20)

特殊節日會延長營業時間（可打電話確認）

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