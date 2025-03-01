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明明這一鍋 精緻鍋物，亦可享用活撈海鮮、燒肉美食 X 明燒肉姊妹店、高雄火鍋推薦 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2025-03-01 08:29:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

明明這一鍋 精緻鍋物，亦可享用活撈海鮮、燒肉美食 X 明燒肉姊妹店、高雄火鍋推薦 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

明燒肉的姊妹店，不僅有燒肉現在也推出了 明明這一鍋-中華店
明燒肉可以火烤兩吃的，中華店內附設 明明這一鍋
家庭客來都很愛吃火鍋配燒肉，年輕人愛吃燒肉、長輩愛吃鍋物
而且只要588元起，就可以享有肉盤、菜盤、海鮮盤，自助吧有麵食、白飯、飲料無限放題

明燒肉老闆本身在漢來火鍋擔任過副主廚
堅持使用日本昆布、多種頂級食材每日現熬高湯
湯底自然香甜涮肉、涮蔬菜都格外的好吃
當然也可以點活撈海鮮，像是水姑娘、帝王蟹、鮑魚、白蝦，提出鮮味

白蝦都是每日新鮮供應，老闆於海港新鮮採買
活跳跳新鮮白蝦熬煮起來就是好吃，推薦單點來吃

可以於中華路的明燒肉，吃到新品牌 明明這一鍋
低消只要588元，就可以吃到頂級肉品
可以享用火烤兩吃唷!!!滿足想吃火鍋又想吃燒肉的饕客們

明明這一鍋-中華店
位置：高雄市前金區中華三路180號
服務專線：07-2859125
營業時間：17:30-01:00(最後收客時間23:30)
訂位連結 https://inline.app
IG：https://www.instagram.com/mingbbq
粉絲團：Facebook

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高雄知名的燒肉店 明明這一鍋-中華店
創立超過五年，加開了海鮮鍋物

老闆本身以前曾任漢來海鮮火鍋的副主廚
秉持新鮮食材用料，要讓民眾花少錢也可以吃到優質的鍋物

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只要588元就可以享用海鮮鍋物，數十種醬料可使用
還提供了自助吧有麵食、147米飯、飲料可以無限暢飲

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麵食都讓大家可以無限拿取，不僅有冬粉、王子麵、寬麵，還有關廟麵食可選

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湯底使用昆布、數十種頂級食材、蔬菜熬煮
即使是平價的鍋物，湯頭一點都不隨便

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帶出昆布香氣與蔬菜的清甜滋味，很爽口
涮肉、涮海鮮都很適合

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吃鍋物也可以享用飲品，自助吧區會有飲料可自取、無限放題

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少人來吃鍋物也OK，會有一盤肉、海鮮盤、綜合蔬菜盤、湯底
想要吃好一點，還有很多私房菜色、手工丸子可選

聚餐、宴客、慶生、約會，還可以加碼點活撈海鮮、水姑娘龍蝦、帝王蟹

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菜盤都是季節蔬菜，很足夠

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每一份鍋物都會有一份菜盤，最便宜只要588元就可以吃到伊比利豬肉，太大心了

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個人鍋的海鮮拼盤，是不是很超值~

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綜合手工丸
推薦這盤我們吃過很愛的手工丸，都是自家主廚製作
旗魚干貝、旗魚海菜、墨魚、花枝、旗魚髮菜、花枝蝦

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本身有海鮮拼盤，加碼點了現撈白蝦
白蝦都是老闆在漁港新鮮採買，每日限量供應
上桌都還是活跳跳，無敵新鮮

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生食級干貝
對自己、家人好一點，點干貝
擺盤上一點都不馬虎，加上家人長輩都愛吃鍋
帶來這裡可以享受燒肉、鍋物美食

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韓國鮑魚
鮑魚也是活體的，海鮮控來這裡絕對會很滿意

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鮑魚都會貼心地去除內臟，直接丟入熬煮
不用熬煮太久，就可以享用到軟Q口感

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推薦給附近上班族，也可以下班約起來聚餐
家庭聚餐、商務聚餐也都可以訂包廂唷!(包廂有低消，可先詢問與訂位)

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海鮮拼盤的青蚵是使用東石新鮮配送

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新鮮小卷是台灣東北角

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肉品都是現點現切，稍微耐心等待

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高雄鍋物多了明明這一鍋可選

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西班牙伊比利梅花豬肉
588元個人鍋套餐就可以吃到西班牙伊比利梅花豬肉

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不吃牛的家人都會點這款，油花很細膩
西班牙伊比利梅花豬肉口感相當軟嫩帶Q度，不柴無腥味

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澳洲和牛牛舌
推薦給喜歡吃牛肉，亦可點牛舌或者日本和牛

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澳洲和牛牛舌油花好細膩，煮火鍋、火烤風味口感大不同

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牛舌味道很渾厚，火烤會搭配蔥油，吃起來真的很銷魂

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明明這一鍋輕鬆享用鍋物美食，而且是吃到真正好食材的鍋物

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日本A5冷藏極上盒牛背肩(捲心)
和牛當然要吃日本A5等級，而且帶有厚度

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粉嫩肉質帶豐富的油花，熬煮讓肉質很軟嫩帶出香濃油花滋味
吃過和牛肉就回不去了~~~真的很厲害

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明明這一鍋 都是頂級肉品，可以吃到肉的鮮味

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可以先放入蔬菜、蛤蠣，讓湯底更加豐富香氣

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邊吃火鍋也可以點燒肉

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丸子都是純手工製作，熬煮不擔心會散開

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肉品、海鮮都可以火烤兩吃
牛舌我們一半用烤的

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燒烤都會搭配自製燒肉醬/西班牙牛肝菌菇鹽/北海道昆布鹽
明燒肉都是提供原塊肉無醃製，能吃到肉品真正的鮮味

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澳洲牛舌搭配蔥鹽，油花整個被逼出來，香氣瀰漫
大口吃讓蔥鹽完美結合，太好吃了

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日本和牛捲心也可以火烤

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逼出細膩油脂，入口軟綿湧出牛肉的香氣

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這也太好吃了，不用沾醬或者搭配一點昆布鹽都好吃

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伊比利豬肉帶出軟嫩口感，豬肉香氣很香甜

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沾上自己調配的醬料提味，依舊能吃到豬肉本身鮮味

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熬煮過的日本和牛捲心，帶一點Q度好咀嚼
很大一塊，整個爆出濃郁牛肉香氣好好吃

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好愛綜合丸，味道格外濃郁帶一點胡椒香氣提味
口感香氣都很豐富

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生食級干貝用烤的，整個湯汁還又流竄

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搭配昆布鹽好完美，會提升鮮味

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新鮮白蝦有夠彈牙好吃，好剝殼、整個口腔都是白蝦鮮味

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新鮮鮑魚帶有軟Q度，好咀嚼唷~

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可以點燒烤一起來吃，肉質比較頂級、厚切或者和牛
都會有桌邊服務，使用炭火直火燒烤

明燒肉的姊妹店 明明這一鍋
邀你一起來吃優質火鍋
使用的食材都是嚴格挑選
不使用合成火鍋料
頂級肉品搭配新鮮海鮮拼盤、季節蔬菜
一個人來享用也很讚

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主打活體現撈海鮮、龍蝦、帝王蟹

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日本北海道鱈場蟹、韓國鮑魚、麵包蟹這裡通通有

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頂級日本A5和牛，吃鍋物、燒烤都很推薦

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明燒肉-文自店
位置：高雄市左營區文自路559號
服務專線：07-3506034
營業時間：
11:30-14:00(最後收客時間13:00)
17:30-22:00(最後收客時間20:20)
特殊節日會延長營業時間（可打電話確認）
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服務品質
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裝潢氣氛
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