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* 拍攝日期 : 2025年2月28日清晨

* 拍攝地點 : 台北大安森林公園城南地區周邊

* 花開狀況 : 杜鵑花(不到一成)、繡球花(九成)、櫻花(大漁櫻滿開、富士櫻七成與吉野櫻一成)、大理花(九成)與非洲菊(九成)

2025年台北杜鵑花季於今天(3月1日週六)正式開幕，花季展期長達一個月，昨天提前一天，選在清晨搭乘北捷淡水信義線，從捷運大安森林公園站5號出口出站，整座大安森林公園百花齊放春意盎然， 不只看得見這次花季的主角，紅的、白的、粉紅的與白底帶粉紅的各色品種的杜鵑花綻放，因為花季長達1個月，昨天造訪時， 杜鵑花整體綻放還不到一成，主要集中在捷運大安森林公園站5號出口右後方，大安森林公園3號門前右邊花圃與大安森林公園中間的「杜鵑花心心」展區三處，要欣賞到杜鵑花盛開的美景，要保持耐心再等等，幸好園區內還有其他花種，諸如繡球花、櫻花、大理花、非洲菊與多種不知名的花草齊聚一堂，相互爭艷一起宣告蛇年春天的到來，將會分門別類，陸續寫文介紹跟大家分享，大安森林公園內一片花團錦簇美不勝收的春景 !

就算不看花，光是大安森林公園各種綠色大樹林立的美景，特別是在像昨天這樣晴朗的好天氣，太陽公公露臉，陽光穿過樹枝之間斜射而下，照在綠油油的草地上，一整個生氣勃勃，228連假第一天清晨七點不到，就有很多愛運動的朋友，打太極拳、練劍、跳舞、做瑜珈、跑步、打籃球、溜冰，大家都很注重養生，等到八點多我整個逛了一圈拍得差不多，準備前進新生公園台北玫瑰園，探訪提早開放的玫瑰時，拍水鳥的攝影發燒友與來野餐的大小朋友也都來到大安森林公園，各自在暖活的春日陽光下開心聚會。

前往大安森林公園賞花之前，先跟大家介紹杜鵑的基本資訊

杜鵑

學名：Rhododendron

花卉時令： 花期約3-5月

花展推薦： 2025台北杜鵑花季

屬常綠灌木，廣泛種植於學校、公園、行道樹等綠地，培育品系繁多，常見品種為平戶杜鵑、皋月杜鵑、西洋杜鵑，花色有白色、紫紅色、粉紅色、淡紅色等，花瓣內面上方具濃色的斑點為其特色。

品種介紹 : https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=22

2025的台北杜鵑花季，以「心花開、森不息」為主題，在大安森林公園內，為活動展場，結合城南地區周邊商圈，舉辦各式音樂表演、手作課程等。適合闔家出遊的「台北花伴野餐」活動，邀請大家前來賞花！今天下午就會有一嘗音樂會，在花香與音樂交錯迴響的美妙氛圍中，結合自然、藝術與永續，展現杜鵑花的絢爛與生機，透過藝術裝置與音樂!

根據官網介紹，2025的台北杜鵑年花季布置了各式品種杜鵑花，結合市府單位、學術機構及專業團隊的技術與經驗，透過育種與精心規劃的藝術景觀設計，打造出兼具賞花體驗與環境永續價值的城市花季，展現台北市都市綠地與自然生態共存的美好願景。



3月1日到3月31日花季展覽期間，可在大安森林公園， 觀賞到由桃園區農業改良場提供借展，包括紫紅色花朵的「桃園1號-紅玫瑰」杜鵑及鮭魚紅色花朵的「桃園2號-火炬」杜鵑，跟一般台北街頭與公園常見的平戶杜鵑大不同，背後是研究團隊歷經12年的努力，進行雜交及選拔試驗而成，

「桃園1號-紅玫瑰」杜鵑，花朵半開時形似玫瑰，盛開後圓潤飽滿，整株開花整齊，滿花成為花叢間最耀眼的紅色亮點；「桃園2號-火炬」則花瓣邊緣呈波浪狀，花色隨綻放變化，因親本為金毛杜鵑後代金毛磚紅品種，故帶有金毛杜鵑的特色，葉片具有絨毛，

為落實環境永續理念，2025年的台北杜鵑花季，更融入風倒木及廢棄物再利用計畫，透過藝術創作與景觀設計，賦予廢棄材料新的生命，園區內部分裝置藝術及花卉襯景，選用颱風後的倒木、海洋與建築廢棄物，轉化成兼具美學與環保價值的景觀元素，展現城市資源循環與生態復育的努力，讓大家在賞花的同時，也感受隱藏在著環保景觀設計背後，為永續共生的環境努力的一分心。

今天下午兩點，在靠近建國南路一側的大安森林公園內，特別結合藝術、音樂與環保永續設計的「安森之冠」 (The Crown of Anson)場地中，以木材與部分建築廢棄物構築，化舊為藝，舉辦一場別開生面的「春之聲開幕音樂會」 ，

時間 ： ３月1日六 14:00- 15:40

地點 ： 大安森林公園-安森之冠

13:30-13:55 貴賓報到

13:55-14:00 主持人開場引言

14:00-14:30 開幕表演由陳華擔綱演出

14:30-14:40 特別演出 - 億光文化基金會簡文秀教授

14:40-15:05 遊園賞花

15:05-15:15 體驗「春之聲音樂步道」



整場開幕音樂會的演出，將從14:00持續至15:40，在「春之聲音樂步道 」(The Sound of Spring Trail)與大地共譜春天的樂章，運用回收木材與海廢材料，結合安森生態意象，打造四座聲音裝置，串聯成獨特的音樂步道。



另外，在2025年3月15日花季期間，下午1點到晚上8點，將舉辦「花伴野餐」(Taipei Floral Picnic)活動，歡迎大小朋友一起來參加，一起走到外親近大自然、欣賞美麗的杜鵑花與其他類別品種的花卉、詳情可點擊參看 2025台北花伴野餐官網 的說明。

在靠近建國南路上的大安森林公園三號出口，也有一處結合可愛玩偶、平戶杜鵑花與大理花的展區，吸引不少遊客駐足拍照欣賞，喜歡賞花的大小朋友，今天下午就前進大安森林公園，賞花聽音樂會!

2025 台北杜鵑花季( Taipei Azalea Festival)

花季展期 : 2025.03.01(週六) ~ 03.31(週一)

花展地點：台北市大安區大安森林公園城南地區周邊

官網 : https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=22

FB粉絲專頁 : https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=22

自行開車：

國道1號-圓山交流道下-建國高架道路-信義路出口下-建國南路一段至二段-和平東路二段-新生南路二段。

國道3號-木柵交流道下-國道3甲-臺北端交流道下-辛亥路三段-復興南路二段-和平東路二段-新生南路二段。

大眾運輸：



搭高鐵或臺鐵至臺北站下-轉搭臺北捷運至大安森林公園下。

搭臺北市雙層觀光巴士紅線至捷運大安森林公園站下。





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