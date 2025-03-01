「Lucid Dream清醒夢民宿」位在宜蘭員山鄉，總共三層樓，門口旁邊空地可以停兩部車

有提供電動車樁充電，樓梯旁停車要注意不要擦撞到樓梯，門前櫃子裡有提供室內拖鞋～

垃圾和資源回收在外面，屋內就不容易有蟑螂螞蟻～

「Lucid Dream清醒夢民宿」進房時間為15:30，退房時間為隔天11:00

入住時管家會給予大門密碼，每個房間也都有設置密碼鎖，將門關閉時候會自動鎖上，門禁相當森嚴！

不打麻將把蓋子蓋上就是一般的餐桌，機動性高絲毫不浪費空間

客廳86吋電視螢幕超級大，搭配的音響音質也很不錯！

下方還有一個專門點歌的小螢幕，可以隨時點歌、插播和切歌

掃描QR code也能手機直接點歌

麥克風有線的兩隻無線的兩隻，甚至怕你唱到沒電還提供備用電池！老闆真的貼心～

唱歌設備高級一點也不陽春，愛K歌的人可以盡情歡唱，只不過要注意只能唱到晚上10點唷！

不喜歡唱歌也能當背景音樂撥放，讓現場氣氛感增添輕鬆自在感～

可以登入Netflix帳號觀看影片，有帶小孩的家庭就知道這有多重要了～(卡通一播放吵鬧的小孩乖乖坐好)

還有聚會必玩的Switch遊戲機，竟然有我最愛的馬力歐派對遊戲片耶！

現場也有提供幾款熱門的桌遊，待在民宿不出門一點都不無聊

電動麻將桌能夠快速洗牌開局，是三五好友包棟的最佳娛樂！大人們好久沒摸個幾圈啦～～

小孩們第一次見到麻將，直接當成堆積木的玩具，就這樣默默安靜玩了超久，算是另類的育兒神器吧?!

廚房和客廳之間中島區，是大家用餐聊天的好地方，也很適合用筆電洽公，現場有提供延長線和免費Wi-Fi服務

冰箱有提供冰塊，用完了再製冰，臨時需要不用跑湯便利商店買冰塊～

廚房設備非常晚上齊全，不能使用明火，但有提供微波爐，電磁爐這類的加熱設備

會用到的鍋碗瓢盆，基本上都有，想要在民宿料理吃食，使用上是相當便利的

連咖啡杯盤和韓式泡麵碗也都有～（照片忘記拍到了）

符合生飲等級的水龍頭，能夠快速切換冷熱，泡麵和泡奶都方便，流理臺清洗得很乾淨，不會有髒汙卡垢～

有提供咖啡粉和咖啡機，美好的早晨正好來一杯黑咖啡提神！開車的駕駛不用特地跑超商買咖啡～

到了夜晚真的不自覺會肚子餓，這點民宿老闆老早都想到了，提供了泡麵和一些茶包讓人解饞

中島動線設計很良好，走道不擁擠，餐桌寬敞可以擺放很多東西～

一樓公共區的小廁所，免治馬桶很溫暖屁屁不會冰涼～

「Lucid Dream清醒夢民宿」有電梯超方便，不用帶著沉重的行李箱爬樓梯超讚

很適合帶行動不方便的長輩及像我們這種攜帶嬰幼兒入住的家庭～

二樓有陽台的房型

二樓雙人房型

三樓有陽台的房型

三樓雙人房型

「Lucid Dream清醒夢民宿」目前無提供嬰兒床和床圍～

由於床板和床很輕，可以視情況將床靠牆，就不用擔心小孩子會睡到滾下來啦！

每個房間都有對外窗戶，採光佳不陰暗，空氣流通無霉味～

夜晚氣溫約12度，棉被蓋起來保暖不厚重，沒有開暖氣也不會讓人感覺冷到發抖

每一個房間都有獨立乾濕分離浴室，水量強大不會忽冷忽熱，皆有花灑功能

淋浴間有洗髮乳和沐浴乳，泡沫細緻好起泡好沖洗，香味不錯聞～

提供手持非按壓式的吹風機，小細節很加分～

「Lucid Dream清醒夢民宿」客廳電視真的無敵大，無論是唱歌打遊戲或是看電視都超級爽！

我們一行人四大兩小入住，1樓活動區域是停留最長時間的地方，環境舒適和娛樂設施讓我們很滿意

這趟宜蘭包棟兩天一夜旅行，對大人來說有放鬆到，小孩也放電得很開心

這裡可以容納2-10人包棟，宜蘭Lucid Dream清醒夢民宿，值得推薦給大家～

Lucid Dream清醒夢民宿

電話：0901 393 451

地址：宜蘭縣員山鄉枕山十二路103號

官網：https://twstay.tw/luciddream/

粉絲團：https://www.facebook.com/luciddream899

官方LINE: @022jshnc

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