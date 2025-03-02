對於想找讀寫速度破萬的PCle Gen5 NVMe M.2 SSD的人來說，現在有比較多的選擇，像我不久前就有機會接觸到雷克沙（Lexar）這家公司的新款超高速固態硬碟Lexar NM1090 PCle Gen5 NVMe M.2 SSD，而以自己實際收到的1TB（LNM1090001T-RNANU）版本來說，官方資料循序讀取/寫入速度可超過11500MB/s跟9000MB/s，另外它的散熱器也蠻特別的，因為包含了一個RGB散熱風扇，這也是自己目前知道的第一個有RGB燈光PCle Gen5 NVMe M.2 SSD產品呢！

官方讀取速度可超過12000MB/s的雷克沙Lexar NM1090 PCle Gen5 NVMe M.2 SSD，是使用紙盒外包裝，而目前有1TB、2TB跟4TB三種容量可以選擇。

盒子裡的內容物，除了主角雷克沙Lexar NM1090 PCle Gen5 NVMe M.2 SSD外，還有說明書跟一顆固定螺絲。

散熱器表面是對稱造型，中間能發出燈光RGB散熱風扇的雷克沙Lexar NM1090 PCle Gen5 NVMe M.2 SSD，還有一條長度約60公分，提供風扇電力跟控制RGB燈光的連接線。

目前只有英文官網有產品相關資訊的雷克沙Lexar NM1090 PCle Gen5 NVMe M.2 SSD，1TB容量循序讀取/寫入速度可超過11500MB/s跟9000MB/s，而2TB跟4TB容量的循序讀取跟循序寫入速度，則是超過12000MB/s跟11000MB/s，因此簡單開箱後，接著就來實際測試一下，看看它在自己PC上的速度如何？

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