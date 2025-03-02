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【開箱】1TB Lexar NM1090 PCle Gen5 NVMe M.2 SSD，循序讀取速度破萬還有RGB風扇散熱器的最新超高速固態硬碟

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2025-03-02 23:48:00 文字：hy
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對於想找讀寫速度破萬的PCle Gen5 NVMe M.2 SSD的人來說，現在有比較多的選擇，像我不久前就有機會接觸到雷克沙（Lexar）這家公司的新款超高速固態硬碟Lexar NM1090 PCle Gen5 NVMe M.2 SSD，而以自己實際收到的1TB（LNM1090001T-RNANU）版本來說，官方資料循序讀取/寫入速度可超過11500MB/s跟9000MB/s，另外它的散熱器也蠻特別的，因為包含了一個RGB散熱風扇，這也是自己目前知道的第一個有RGB燈光PCle Gen5 NVMe M.2 SSD產品呢！

高速NVMe M.2 SSD推薦

 

官方讀取速度可超過12000MB/s的雷克沙Lexar NM1090 PCle Gen5 NVMe M.2 SSD，是使用紙盒外包裝，而目前有1TB、2TB跟4TB三種容量可以選擇。

雷克沙Lexar NM1090 PCle Gen5 NVMe M.2 SSD

 

盒子裡的內容物，除了主角雷克沙Lexar NM1090 PCle Gen5 NVMe M.2 SSD外，還有說明書跟一顆固定螺絲。

高速固態硬碟

 

散熱器表面是對稱造型，中間能發出燈光RGB散熱風扇的雷克沙Lexar NM1090 PCle Gen5 NVMe M.2 SSD，還有一條長度約60公分，提供風扇電力跟控制RGB燈光的連接線。

雷克沙Lexar NM1090 PCle Gen5 NVMe M.2 SSD

 

目前只有英文官網有產品相關資訊的雷克沙Lexar NM1090 PCle Gen5 NVMe M.2 SSD，1TB容量循序讀取/寫入速度可超過11500MB/s跟9000MB/s，而2TB跟4TB容量的循序讀取跟循序寫入速度，則是超過12000MB/s跟11000MB/s，因此簡單開箱後，接著就來實際測試一下，看看它在自己PC上的速度如何？

雷克沙Lexar NM1090 PCle Gen5 NVMe M.2 SSD規格

 

全文內容請點選以下連結觀看：hy321250財經資料、旅遊、資訊及美食心得記錄處

 

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