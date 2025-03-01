2025竹林山觀音寺仍然是賞櫻的絕佳好趣處，趁著今天天氣晴朗，正是出門走走的好時機。

目前台灣山櫻已達100%滿開，桃紅色的花朵在藍天映襯下美不勝收。

而吉野櫻則已開花約60%，預計在3月9日之前將迎來最佳的觀賞期，這段時間正是來此享受櫻花美景的最佳時刻，千萬不要錯過！（以上純屬個人不負責任之推估！）

📸2025竹林山觀音寺櫻花開

📌地址： 244新北市林口區竹林路325號

⏰開放時間：每天 06:00–22:00

☑🚗停車無料｜廁所🚾🚻。

📢相關活動訊息、規定辦法，依照主辦單位公告內容為準！

竹林山觀音寺位於新北市林口區，是當地居民重要的宗教與心靈寄託聖地，也是新北市的主要信仰中心之一。

寺中奉祀千手觀世音菩薩，每年吸引大量信徒前來朝拜，祈求健康與平安。

除了拜拜，竹林山觀音寺周圍還有一個竹林山寺公園，公園內的人造山景、樹木和盛開的櫻花相映成趣。

這裡也是放鬆身心、回歸大自然的踏青好趣處。每年春季尤其是3月，竹林山觀音寺周邊的櫻花盛開，無論是台灣山櫻的深紅色彩還是吉野櫻的粉紅色調，都吸引了不少遊客前來拍照。

今天來訪預估吉野櫻已經盛開超過60%，預計在下週之前將達到滿開狀態。

粉紅色的花朵圍繞著圍牆四周，尤其與這裡的石獅與古燈相映成趣，營造出獨特的春日景觀。

許多來訪的遊客紛紛拿起手機或相機，捕捉這難得的美麗瞬間。

也正因為如此，每年這個時候，竹林山觀音寺總是成為新北賞花熱門景點之一。

今天到訪時，公園內有部分區域正在整修，但大部分地方仍然可以走一走。

天氣晴朗的情況下，櫻花隨便拍都很美，這裡的台灣山櫻已經完全盛開，開始有些花瓣掉落。

公園內的樹木種植相當多樣，再加上人造山林、假山與水池等園林景觀，讓遊客可以悠閒地消磨不少時間。

當然在拍照的時候，請提醒來訪的遊客請請不要觸碰花朵或攀折樹枝！這樣才能確保後來的遊客也能欣賞到美麗的櫻花海。

如果有興趣的朋友，可以找時間前來這走走，無論是來參拜竹林山觀音寺，還是漫遊在竹林山的櫻花樹下，都是假日休閒的好趣處。

近期在桃園龜山的東方高爾夫俱樂部旁，也有幾株香水櫻花盛開。

今天3/1前來時，個人覺得已經達到滿開100%的狀態。

這裡只是一個小點！但拍起來也別具風味，挺不錯的。

📸2025東方高爾夫俱樂部旁｜香水櫻花100%盛開

📌地址： 333桃園市龜山區東方球場路100號旁

⏰開放時間： 24 小時營業

☑🚗停車無料，東方球場路旁

建議從桃園壽山巖觀音寺過來會比較快，沿途會經過壽山巖公園。

不過這裡的台灣山櫻已經過了最佳觀賞期，現在大部分已經開始在長綠葉，台灣山櫻的最佳觀賞時間通常是在一至二月左右。

這裡的山路比較陡峭，行駛時需要注意與車輛交會的安全，如果開車前來，路旁有停車位可以停放。

雖然這裡只有幾株櫻花樹盛開，但花朵開得緊密且地勢較低，可以讓來訪的遊客輕鬆將櫻花作為背景進行拍攝。

個人覺得這樣的拍攝效果還是不錯的～

趁著天氣良好的時候，前來這裡走走、拍拍照、欣賞風景也是不錯。

如果有興趣的朋友，也可以順道前往附近的桃園壽山巖觀音寺參拜。

這裡只是一個小點！大家可以根據自己的時間和興趣，來決定是否前來！？以上僅供參考。