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望僕號世界最大海上圖書館來台！基隆港停靠資訊、預約方式、票價一次看

2025-03-01 14:05:00 文字：饅頭弟
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饅頭弟

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書迷們快衝！世界最大海上圖書館 「望僕號2025正式來台

將停靠基隆港，讓大家在海上邊翻書邊喝咖啡，感受滿滿的文青氛圍

這次就幫大家整理望僕號的登船資訊、預約方式、門票價格，讓你輕鬆登船，不錯過這場書香盛宴

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望僕號是目前全球最大的海上流動圖書館，擁有超過5,000本來自世界各地的書籍

種類涵蓋文學、藝術、科學、兒童書、信仰、生活類，讓書迷們一次看個過癮

除豐富的書籍，望僕號上還有 咖啡廳表演舞台文化交流區

可以邊喝咖啡邊享受書香，讓閱讀體驗更加升級

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「望僕號」來台時間、預約方式資訊

登船的票價僅NT.50，還包含NT.20購物金，65歲以上的長者和及6歲以下的幼童可免費入場

不過仍需提前於GBA Ships的網站預約以確保參觀名額

基隆港：2025/2/63/9

開放時間：13:0020:30（最後入場時間 20:00

票價：NT.50（含NT.20 購物金，6歲以下兒童及65歲以上長者免費入場）

預約方式：「望僕號」登船需要先上網預約門票，也就是登入「GBA Ships的網站」選擇訂購日期與時段

需要準備好身份證、姓名及電子郵件資料

不需要先付款，而是抵達現場再出示寄送至E-mailQR Code，再以現金支付即可

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從小說、科普、藝術、心靈成長到兒童繪本應有盡有

無論是愛書成癮的你，還是想為家人挑選好書，都能在這裡找到驚喜

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讀書怎能少了咖啡？望僕號上的提供現煮咖啡、手工點心，搭配無敵海景，書迷們快來這裡打卡拍美照

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這次望僕號來台，絕對是2025最不容錯過的閱讀盛事

快約上好友或家人，一起來 基隆港登船享受書香與海風的完美結合

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