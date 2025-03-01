初春某週日安排一趟解任務半日遊，除了吃潤餅 #孤獨的潤餅獵人

還要吃沒試過的全家霜淇淋特殊造型，以及要來在員林後站附近的「大吉茶飲」

因為他們在FB上放的大球芋泥好吸引我!

好在今天天氣好、夠熱，非常適合來一杯芋泥仙草凍

彰化旅遊資訊可參考

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商家名稱：大吉茶飲(彰化縣員林市新生路267號)

相關連結：FB粉絲專頁

營業資訊：04-8392136 04-8339066 週一至六10:00-20:00；週日11:00-18:00

餐點介紹：茶飲/果汁/鮮奶/冬季限定飲品/仙草/豆花

用餐日期：2025.02



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▲ 大吉茶飲 店面

對面就是員林轉運站

店前是騎樓，沒有內用座位，僅騎樓有放一張長木椅

大吉茶飲 菜單(拍攝日期：2025.02)

▲ 大吉茶飲 店面

櫃檯上有飲料三種規格的樣本：中杯(660 mL/紙杯)、小樂瓶(700 mL/瓶裝)、大吉瓶(1000 mL/瓶裝)

仙草芋見泥 NT 50

內容：仙草凍、芋泥、芋圓、奶油球(客製化不加)

「芋圓(和地瓜圓)」只有小顆的，直徑約0.8 cm。可能這天才剛開店、芋圓也剛煮好就馬上用，口感還是有些咬勁、粒粒圓渾分明、大小均一，表面不會因久煮而糊糊的。雖然我愛大(越大越好！)但這芋圓口感我喜歡，只是沒什麼芋頭或地瓜的味道。「仙草」是介於嫩仙草和仙草果凍之間，偏六分嫩、四分凍，就是口感仍如嫩仙草滑嫩、水份多，但又跟比較硬的仙草凍般是很好切塊，並能維持原塊外型、不會很容易從湯匙上滑溜走

▲「芋泥」則是用大挖勺挖約半顆球體的份量，粗淺地估計體積是哈根達斯迷你杯份量(100 mL)吧？不過是個非常厚實的芋泥，重量肯定多於迷你杯冰淇淋。非常綿密、幾乎沒有殘留一絲纖維，只有少量芋頭細粒鑲嵌其中。挖下第一勺時，挖開的凹面極為平滑細緻，完全沒有一點細孔或裂開的紋路細縫。可能因為水份和澱粉質都很充足，口感也如手感般那樣均勻且厚實卻又不噎口，風味也就是芋頭香和添加糖的微甜感。

看起來就一個小型紙杯，吃完也有個五、六分飽，主要是那一球芋泥密度很高，厚實的口感連帶讓人引起飽腹感受

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以上。