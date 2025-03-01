

之前曾看過電視報導，這家的半熟鵝油炸蛋＋鵝肉蓋飯，看起來就很好吃、很誘人的模樣，於是就近跑去了分店吃，還真的很好吃。又想說，有機會要到板橋總店吃看看，看總店的口感是不是會更棒？於是，最近趁著假日，上午帶兒子到板橋練桌球，中午就來「秋香鵝肉館」用餐了~

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▲店外觀

「秋香鵝肉館」，

全省好像有7~8間加盟店，

總店則是在板橋，

約近六年多前開業。

因有著非常好吃，

且高CP值的半熟鵝油炸蛋+鵝肉蓋飯，

而爆紅，

還有電視媒體的報導，

在板橋算是小有人氣與知名度。







▲重慶公園地下停車場

店家旁約百來公尺處，

有座公有停車場，

停車相當方便。







▲店門口

看到店家門口，

張貼了優惠活動訊息：

「炸蛋腿邊肉便當、炸蛋鵝腿飯，特惠價170元，每日限量，最大CP值」

印象中，

比原價少了數十元，

當然就決定，

入座後要點一份來吃吃。







▲店環境寬敞乾淨

我們是農曆年節結束前兩天到訪，

應該是大家都還沒回來，

也還沒上班，

用餐人潮不算多。

前往前，

我還先打了店家的電話，

怕店家放年節沒營業。

結果店家說，

他們很少休，

且年節都有開，

因為附近有不少獨居老人，

不開他們會沒東西吃。

*店休日請見店家公告







▲點餐單

大類別有：鵝肉類、麵類、飯類、小菜類、湯類、招牌特色、套餐類







▲鵝腿去骨

看到工作台上正在剁鵝腿去骨，

這的鵝肉是煙燻鵝肉，

看起來就相當肥美好吃的模樣~







▲美味鵝肉麵飯小吃上桌

重量級炸蛋鵝肉蓋飯、炸蛋鵝腿飯、鵝肉麵、炸蛋、燙青菜、韭菜豆芽鵝腸







▲鵝肉麵

碗內的鵝肉，

為去骨煙燻鵝肉片，

份量相較坊間一般的鵝肉麵，

不算少，

且看起來就很肥美嫩口好吃的感覺~







▲鵝肉麵，特寫

飽含湯汁與鵝脂芳郁，

很好吃。

去骨煙燻鵝肉片，

肥美嫩口鮮甜，

除了迷人的口感，

還帶有些許煙燻香。

因為去骨，

雖少了蹭骨頭的獨特感受，

但也少了蹭骨頭的麻煩，

與避免吃到骨頭屑的風險，







▲鵝肉麵，湯頭

鵝脂芳郁，

很甘醇好喝～







▲燙青菜

青菜嫩口，

淋上鵝油拌一拌，

讓青菜附著上一層誘人的光澤，

也比一般的燙青菜，

香氣更加誘人～







▲重量級炸蛋鵝肉蓋飯

這是店家的人氣招牌，

上面的半熟的鵝油炸蛋，

邊邊赤赤酥酥的模樣，

看起來就很不賴！

其價格，

感覺比一般鵝肉麵店攤的鵝肉飯高，

但卻有半熟的鵝油炸蛋、兩樣配菜、不少的煙燻鵝肉丁，

整體份量也比較多，

感覺點這一碗就足夠，

CP值算高，

吃了也會活力滿滿～







▲炸蛋

這的炸蛋，

是半熟荷包蛋，

還是有使用鵝油一起煎炸。

蛋邊邊酥酥赤赤的模樣，

是我和老婆特愛的荷包蛋。

加了鵝油，

香氣與口感，

更是邪惡與誘人～







▲重量級炸蛋鵝肉蓋飯，特寫

這鵝肉蓋飯，

是鋪了滿滿的帶皮煙燻鵝肉丁，

好吃有嚼勁，

肥美甘甜又帶有些許煙燻香，

米飯還有著鵝油香，

非常好吃！







▲重量級炸蛋鵝肉蓋飯，半熟蛋

這種煎炸半熟荷包蛋，

我們本來就很愛，

還加了鵝油下去炸，

更增添了鵝脂香。

黃澄澄的半熟蛋黃液緩緩流出，

真是很邪惡誘人的美味！

再拌上，

好吃的煙燻帶皮鵝肉丁蓋飯，

真是灰熊好呷又銷魂，

讓人一口接一口欲罷不能～







▲韭菜豆芽鵝腸

每到鵝肉麵店攤，

我們總是會想點份鵝腸來吃。

這的鵝腸，

口感鮮嫩軟脆，

乾淨無騷味，

不錯吃。







▲炸蛋鵝腿飯

鵝腿是去骨煙燻鵝腿







▲鵝腿，特寫

鵝腿散發自然香氣，

吃起來不僅鮮嫩多汁，

還具嚼勁且不柴，

很好吃。



半熟鵝油炸蛋＋鵝肉蓋飯，

真的好呷又銷魂，

CP值也頗優。

這總店的整體餐點口感，

比我吃過的分店，

來得爽口些，

停車也方便。

往後假日，

若帶兒子到板橋練球後，

我們又多了一處，

前往用午餐的不錯選擇。



【營業時間】11：00～19：30；見店家公告

【地 址】新北市板橋區重慶路269巷14號

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