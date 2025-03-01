過年的時候，家人一直要我把年菜吃完，

但我因為真的已經不想吃年菜了，

跟家人說我不想吃年菜，所以就來到台中市東區的lalaport吃橫濱牛排。

也許是家人也不打算吃年菜了，所以全家人就在晚上6:00跟我在橫濱牛排的門口會合了~

一進門，先看一下自助吧區

水果甜點區，就算吃再飽，也要吃好吃的蛋糕跟水果，誰能抗拒小小的蛋糕當飯後甜點呢?

生菜沙拉，湯品、白飯、咖哩區，我拍的時候，番茄蔬菜湯正在補貨中~

麵包區

飲料、霜淇淋、冰沙區

橫濱牛排菜單請看官網：https://www.yokohama-steakhouse.com.tw/menu

我跟媽媽點一樣的「多蜜醬漢堡排&香酥鮮魚&坦都里雞腿排 $480」

自從吃過南京三民的「米與多蜜的漢堡排」之後，我會不自覺會把其他間的漢堡排拿來做比較。

橫濱牛排的漢堡排的調味，跟一般酸酸且微甜的多蜜醬很不同，走的是溫和路線，

漢堡排口感不錯，但還是米與多蜜略勝一籌阿~

這是爸爸的啤酒雞腿排&香酥手工蝦棒 $510

爸爸說他沒有吃過這樣子調味的雞腿排，口味很特別，這種排餐的品質，

對台北人而言真的算便宜了~

這是弟弟的 澳洲穀飼首選沙朗牛150g&香酥鮮魚&坦都里雞腿排 $600

聽媽媽說，弟弟每次來橫濱牛排都是點這道，畢竟弟弟還在讀書，能量消耗快，能吃就是福~

橫濱牛排不管是口味上，餐點品質，還是自助吧，都非常對得起餐點價格，

真的很值得推薦喔~

LaLaport台中市店

地址：台中市東區進德路600號5樓

營業時間

週一至週五 11:00-22:00

週六、週日 10:30-22:00

最後進場時間:打烊前60分鐘

用餐不足100分鐘，如您不介意 我們仍歡迎您用餐

電話：04-22152360